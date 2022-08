23 താരങ്ങൾ താഷ്കെന്റിൽ ‘കുടുങ്ങി’; പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെട്ട് ഫിഫ വിലക്ക് നീക്കണമെന്ന് ഗോകുലം

കോഴിക്കോട്∙ എഎഫ്സി വനിതാ ചാംപ്യൻഷിപ്പ് കളിക്കാൻ ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ താഷ്കെന്റിലെത്തിയ വനിതാ ടീം കുടുങ്ങിയതായി ഗോകുലം കേരള എഫ്സി. വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ഗോകുലം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു. കായിക മന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂറിന്റെ സഹായവും തേടിയിട്ടുണ്ട്. ‘‘ഗോകുലം കേരള വനിതാ ടീമിലെ 23 അംഗങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതല്ലാത്ത തെറ്റിന് താഷ്കെന്റിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. എഎഫ്സി ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രിയും ഇടപെടണം’’– ഗോകുലം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

ഓഗസ്റ്റ് 16നാണ് ഗോകുലം താരങ്ങൾ കോഴിക്കോടുനിന്ന് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനത്തെത്തിയത്. അപ്പോഴാണ് അഖിലേന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനെ ഫിഫ വിലക്കിയതായി അറിഞ്ഞതെന്ന് ക്ലബ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. സസ്പെൻഷൻ നീക്കുന്നതുവരെ രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനാകില്ലെന്ന കാര്യവും അപ്പോഴാണു മനസ്സിലായതെന്നും ഗോകുലം പ്രതിനിധികൾ അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ഇടപെട്ട് ഫിഫ വിലക്ക് പിൻവലിപ്പിക്കണമെന്നും എഎഫ്സി വനിതാ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ചാംപ്യൻമാരായ ഗോകുലത്തെ പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്നും ടീം അഭ്യർഥിച്ചു.

‘‘നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയെ സൂപ്പർ പവർ ആക്കാനാണു ശ്രമിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ ലോകത്ത് ഒന്നാം നമ്പരാക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. 2019 മുതൽ ചാംപ്യൻമാരായ ഗോകുലം രാജ്യത്തെ വനിതാ ഫുട്ബോളിനെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനാണു ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത്തരമൊരു വിലക്ക് വനിതാ ഫുട്ബോളിൽ മുന്നിലെത്താനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്കു തിരിച്ചടിയാണ്’’– ഗോകുലം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

English Summary: Indian Football Club, "Stranded" In Tashkent Due To FIFA Ban, Appeals To PM Modi For Help