‘ഞങ്ങൾ പിശാചുക്കളുടെ ടീമായിരിക്കും; എതിരാളികളിൽ ഭയം ഉണർത്തും’: ഇതാ പുതുപുത്തൻ മിലാൻ!

‘ഞങ്ങൾ പിശാചുക്കളുടെ ഒരു ടീമായിരിക്കും. നമ്മുടെ നിറങ്ങൾ തീ പോലെ ചുവപ്പും എതിരാളികളിൽ ഭയം ഉണർത്താൻ കറുപ്പും ആയിരിക്കും’ 1899 ഡിസംബർ 16ന് എസി മിലാൻ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ഹെർബർട്ട് കിൽപിൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളാണിത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മിലാൻ സ്കുഡെറ്റോ (സിരി എ ചാംപ്യൻ പട്ടം) നേടുമെന്ന് ഫുട്ബോൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ നിരീക്ഷകനും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കില്ല. ഈ സീസണിലും മറിച്ചല്ല കാര്യങ്ങൾ. ഇറ്റലിയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലബ് എസി മിലാനല്ല എന്ന് നിരീക്ഷകർ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. എന്നാലും തോൽക്കാൻ തയാറല്ലെന്ന് മികച്ച പ്രകടനങ്ങളോടെ എസി മിലാൻ പറയാതെ പറയുന്നു. ഇറ്റാലിയൻ ഫുട്ബോളിലെ നൂറ്റാണ്ടു പിന്നിട്ട ചരിത്രത്തിൽ കാലക്കേടുകളും പെരുമയുടെ തലപ്പൊക്കവുമുണ്ട് മിലാന്. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട പരാജയങ്ങളുടെ കെട്ട കാലം. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ആ കെട്ട കാലത്തിനും അന്ത്യം കുറിച്ചു ചുവപ്പൻപട. ഇനി പ്രതീക്ഷകളുടെ പുതിയ കാലം..... 2022–23 സീസണിൽ സാൻ സിറോയിൽ നടന്ന ആദ്യമത്സരത്തിൽ യുഡിനീസിനെ 4-2 ന് തകർത്താണ് ഇറ്റലിയുടെ ചുവന്ന ചെകുത്താൻമാർ കുതിപ്പ് തുടങ്ങിയത്. ക്രൊയേഷ്യൻ താരം ആന്റെ റെബിച്ച്, ബ്രാഹിം ഡയസ്, തിയോ ഹെർണാണ്ടസ് എന്നിവർ വല കുലുക്കി. 2010ന് ശേഷമാണ് സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മിലാൻ 4 ഗോളടിക്കുന്നത്. പുതുമുഖങ്ങളായ ദിവോക് ഒറിഗി, ചാൾസ് ഡി കെറ്റലാറ എന്നിവരും അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ചു. പ്രതിരോധം മാത്രമാണ് അൽപം പാളിയത്.

∙ ഒരു കാലഘട്ടം വാണ സംഘം

റയൽ മഡ്രിഡ് കഴിഞ്ഞാൽ‌ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ ക്ലബ്ബാണ് എസി മിലാൻ. കിരീട പട്ടികയിൽ റയൽ (13) ഒന്നാമത് നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് 7 വട്ടം ജേതാക്കളായ എസി മിലാൻ. 4 വട്ടം റണ്ണർ അപ്പ് സ്ഥാനവും നേടി. കളിക്കാരായും പരിശീകരായും മികച്ചവർ പലരും വന്നു പോയി റോസനേരിയുടെ ചുവപ്പൻ പടയിൽ. റൂഡ് ഗുള്ളിറ്റ്, സെബാസ്റ്റിയാനോ റോസി, അലസാന്ദ്രോ കോസ്റ്റകുർട്ട, മാർക്കോ വാൻബസ്റ്റൻ, ജിയാനി റിവേര, ഫ്രങ്കോ ബരേസി, സ്‌വോനിമിർ ബോബൻ, പിയറിനോ പ്രാറ്റി, അൽഡോ ബൊഫി, ജിയോവന്നി ട്രപ്പാറ്റനി, ഹോസെ അൽറ്റാഫിനി, ആന്ദ്രേ പിർലോ, ഡാനിയേലെ മസാറോ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത മഹാരഥന്മാർ.

∙ കളിച്ചു തന്നെ ജയിച്ചു

2021–22 സീസണിൽ 38 കളികൾ. 26 ജയം, 8 സമനില, 4 തോൽവി. ലീഗിലെ ഏറ്റവും കുറവ് ഗോളുകൾ വഴങ്ങിയ ടീം (31). എന്നിട്ടും ഫൗളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ആദ്യ 30ൽ പോലും ഒരു എസി മിലാൻ താരമില്ല.

തന്റെ കളിക്കാലത്ത് പൗളോ മാൾഡീനി കോറിയിട്ട ക്ലീൻ ടാക്ലിങ് മിലാൻ വീണ്ടും ഭംഗിയായി നടപ്പാക്കി. ആക്രമണത്തിന് റാഫേൽ ലിയോയും ഒളിവർ ജിറൂദും ചുക്കാൻ പിടിച്ചപ്പോൾ മധ്യനിരയും മോശമാക്കിയില്ല.

കപ്പിത്താൻ അലസ്സിയോ റമന്യോളി, ഫ്രാങ്ക് കെസ്സി തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾ കരാർ അവസാനിച്ച് ടീം വിട്ടതിനാൽ പകരക്കാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് മാൾഡീനിയും ഗാസിഡിസും.

ഇറ്റാലിയൻ സിരി എ ടൂർണമെന്റിൽ സാൻ സിറോയിൽ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ യുഡിനീസിനെ നേരിടുന്ന എസി മിലാനെ പ്രോത്‌സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആരാധകർ (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP)

∙ പിയോളിയുടെ പൂക്കാലം

മാർക്കോ ഗിയംപോളോ എന്ന തെറ്റായ തീരുമാനത്തിനു ശേഷമാണ് സ്റ്റെഫനോ പിയോളി അദ്ദേഹത്തിന് പകരമായി ചുമതലയേൽക്കുകയും ടീമിനെ നവീകരിക്കുകയും ചെയ്തത്. കോവിഡ് ലോക്ഡൗണിനു പിന്നാലെ റോസനേരി നടത്തിയ ജൈത്രയാത്ര താരങ്ങളെയും ആരാധകരെയും ഒരു പോലെ ആവേശത്തിലാക്കി. പ്രതിസന്ധിയിലായ ക്ലബിന് പറ്റിയ നിയമനമാണ് താനെന്ന് പിയോളി തെളിയിച്ചു. 2020/21 സീസൺ ക്ലബ്ബിന് ഒരു പുനർജന്മമായിരുന്നു. ലീഗിൽ ടീം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. 79 പോയിന്റുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി ചാംപ്യൻസ് ലീഗിന് യോഗ്യത നേടി. ‘സ്റ്റെഫാനോ എപ്പോഴും ശാന്തനാണ്’, ഗാസിഡിസ് പറയുന്നു. ‘അദ്ദേഹം ഒരു മികച്ച മനുഷ്യനാണ്, ഒരു മികച്ച പരിശീലകൻ മാത്രമല്ല, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാണ്’.

ഇറ്റാലിയൻ സിരി എ ടൂർണമെന്റിൽ സാൻ സിറോയിൽ യുഡിനീസും എസി മിലാനും തമ്മിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ നിന്ന് (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP)

മുൻ മിലാൻ മിഡ്‌ഫീൽഡറും പരിശീലകനുമായ ക്ലാരൻസ് സീഡോർഫ് കോറിയർ ഡെല്ലോ സ്‌പോർട്ടിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ‘പിയോളി മിലാൻ ഡിഎൻഎയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു’.

∙ തോൽവിയിൽ നിന്നു ജയത്തിലേക്ക്

ജയത്തേക്കാൾ തോൽവിയിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നതെന്നു പഴമൊഴിയുണ്ട്. 2019 ഡിസംബറിൽ അറ്റലാന്റയോട് കളിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ അപമാനകരമായ തോൽവിയിൽ നിന്നാണ് (5-0 ന്) 2022 ലെ സ്‌കുഡെറ്റോ ജേതാക്കൾ ജനിച്ചത്. ‘ആ സമയത്താണ് ഈ ടീമിനെ വികസിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത്,’ പിയോളി അന്ന് പ്രതികരിച്ചു. പിന്നീട്, ടെക്‌നിക്കൽ ഡയറക്ടർ പൗലോ മാൽഡിനി, ചെയർമാൻ പൗലോ സ്‌കറോണി, സിഇഒ ഇവാൻ ഗാസിഡിസ്, ഉടമകളായ എലിയറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അതാണ്.

വെറോണ കോച്ച് ഇഗോർ ട്യൂഡോർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞതുപോലെ, “കടലാസിൽ, ലീഗിലെ മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ മികച്ച സ്ക്വാഡ് മാത്രമാണ് എസി മിലാന് ഉള്ളത്. ക്ലബ്ബും ഹെഡ് കോച്ചും എത്ര മികച്ച ജോലിയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു."

∙ വീഴ്‍ച, തകർച്ച

2012 മുതൽ മിലാനിലെ ചുവന്ന ചെകുത്താന്മാർക്ക് കഷ്ടകാലമായിരുന്നു. സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങളും പ്രധാന കളിക്കാരുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കും ടീമിനെ മുൻനിരയിൽ നിന്നു വലിച്ചു താഴെയിട്ടു. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മോശമായതോടെ കുറഞ്ഞ കാലത്തിനിടെ 3 പേരുടെ കൈകളിലൂടെ ക്ലബ്ബിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കടന്നുപോയി. നിലവാരത്തകർച്ചയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും ക്ലബ്ബിൽ നിന്നു മികച്ച കളിക്കാരെ അകറ്റി. മികച്ച താരങ്ങൾ പടികടന്നു വന്ന ക്ലബ്ബിന്റെ അക്കാദമിയും ഇക്കാലത്ത് നിരാശപ്പെടുത്തി.

ടീം ഉടമായയിരുന്ന ബെർലുസ്‌കോണിയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിച്ചതോടെയാണ് ക്ലബ്ബിന്റെ തകർച്ച തുടങ്ങിയതെന്നു ഫുട്ബോൾ വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തി. ബെർലൂസ്കോണിക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് താരങ്ങളുടെ വിപണി മൂല്യവും വിലയും ഉയർന്നു. യുവ താരങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും ക്ലബ് പിന്നാക്കം പോയി.

എസി മിലാന്റെ ക്രൊയേഷ്യൻ താരം ആന്റെ റെബിച്ച് (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP)

എലിയട്ട് ഫണ്ട്സ് ഉടമകളായി എത്തിയതോടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് മുന്നേറ്റമുണ്ട്. അക്കാദമി താരങ്ങളെ കൈമാറിയും ചെറു വിലയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കിയ താരങ്ങളുടെ മൂല്യം വർധിപ്പിച്ചും ക്ലബ് പുതിയ കാലത്തിനൊപ്പം ചലിക്കാൻ തുടങ്ങി. നല്ല നാളെ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ തുടക്കം.

∙ സാൻസിറോയിലെ മജിഷ്യൻ ഇബ്ര കഡബ്ര

സ്ലാറ്റൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് കളിമികവിലും മുകളിലായി അഹങ്കാരി എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള താരമാണ് - മനസ്സിൽ ഉള്ളത് തുറന്നു പറയാൻ മടിയില്ലാത്ത വ്യക്തിത്വം. കളിക്കളത്തിലും ഇതേ വ്യക്തിത്വം താരത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. പരിശീലകൻ പിയോളി നേരെ തിരിച്ചാണ്. വിനയാന്വിതമായ പെരുമാറ്റം. ഇരുവരും തമ്മിൽ താരവും പരിശീലകനും എന്നതിലും അപ്പുറം ഇഴയടുപ്പം രൂപപ്പെടുന്നതും കളിക്കളത്തിൽ കണ്ടു. കളിക്കാത്ത സമയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പിയോളിയോടൊപ്പം സൈഡ് ലൈനിൽ നിന്നു കളിക്കാർക്ക് നർദേശം നൽകുന്ന സ്വീഡിഷ് താരം അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ചിനെ ഓർമിപ്പിക്കും.

യുഡിനീസിനെതിരെ ഗോൾനേട്ടം ആഘോഷിക്കുന്ന എസി മിലാൻ താരം ബ്രാഹിം ഡയസ്: (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP)

2020 ജനുവരിയിൽ അന്ന് 38 കാരനായ ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനെ സൗജന്യമായി എടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം റോസോനേരിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനമായിരുന്നു. നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം കളിക്കാർക്ക് അനുഭവവും ആത്മവിശ്വാസവും ചേർത്തു നൽകി വെറ്ററൻ താരം. ബെർഗാമോയിലെ ആ വിനാശകരമായ തോൽവിക്ക് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം.

കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ വെറോണയിൽ നേടിയ നിർണായക വിജയത്തിന് മുൻപ് ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് തന്റെ ടീമംഗങ്ങളോട് പറഞ്ഞു: ‘സ്കുഡെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് നേടിയ മിലാൻ കളിക്കാരെ എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നു, ഓർമിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ, അത് നേടാൻ നമുക്ക് മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്’. ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്: പിയോളിയുടെ കളിക്കാരുടെ പേരുകൾ ഇനി ആരും മറക്കില്ല.

