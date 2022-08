മിന്നൽ കിലിയൻ; 8–ാം സെക്കൻഡിൽ ഗോൾ, ഹാട്രിക്

പാരിസ് ∙ എട്ടാം സെക്കൻഡിൽ ആദ്യ ഗോൾ, 87–ാം മിനിറ്റിൽ മൂന്നാം ഗോൾ; ഹാട്രിക്കുമായി മിന്നിത്തിളങ്ങിയ കിലിയൻ എംബപെയുടെ മികവിൽ ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ ലീലിനെതിരെ പിഎസ്ജിക്ക് തകർപ്പൻ ജയം (7–1). 2 ഗോളുകളും 3 അസിസ്റ്റുമായി നെയ്മാറും ഒരു ഗോളുമായി ലയണൽ മെസ്സി, അഷ്റഫ് ഹാക്കിമി എന്നിവരും പിഎസ്ജിയുടെ ‘മഴവിൽ വിജയ’ത്തിനു മിഴിവേകി. ഫ്രഞ്ച് ലീഗിലെ അതിവേഗ ഗോൾ എന്ന റെ​ക്കോർഡിനൊപ്പമെത്തി എംബപെയുടെ നേട്ടം. 1992ൽ കെയ്ൻ താരം മൈക്കൽ റിയോയും ​കാനിനെതിരെ എട്ടാം സെക്കൻഡിൽ ഗോൾ നേടിയിരുന്നു. കളിക്കാർ തമ്മിലുള്ള കലഹത്തിന്റെ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നതിനിടെ പിഎസ്ജിക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി വൻജയം. സീസണിലെ മൂന്നു കളികളും ജയിച്ചു 9 പോയിന്റോടെ ലീഗിൽ ഒന്നാമതാണ് പാരിസ് ക്ലബ്. 3 കളികളിലായി ടീം അടിച്ചത് 17 ഗോളുകൾ!

English Summary: Kylian Mbappe scores in just eight seconds of play to claim the joint-fastest goal in the history of the French league