ലോകകുപ്പായം! ഖത്തർ ലോകകപ്പിന് വൈവിധ്യമാർന്ന ജഴ്സികളുമായി ടീമുകൾ

നൂറ്റാണ്ടു പിന്നിട്ട ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലേക്കു മടങ്ങി ജർമനി, ഒറിഗാമി മാതൃകയിൽ ജപ്പാൻ, ലോകകപ്പ് ആതിഥേയത്വത്തിന്റെ ഓർമയിൽ സ്പെയിൻ, ലിംഗസമത്വ സന്ദേശവുമായി അർജന്റീന...ഖത്തർ ലോകകപ്പിനായുള്ള ടീം ജഴ്സികളിൽ പരീക്ഷണവുമായി ടീമുകൾ. ലോകകപ്പിന് 81 ദിവസം ശേഷിക്കെ, നിർമാതാക്കളായ അഡിഡാസും പ്യൂമയും ടീം കിറ്റുകൾ പുറത്തിറക്കിത്തുടങ്ങി.



അർജന്റീന

ഒന്നാം ജഴ്സി ആകാശനീല തന്നെയാണെങ്കിലും അർജന്റീനയുടെ എവേ ജഴ്സി ഇത്തവണ പർപ്പിൾ നിറത്തിലാണ്. അർജന്റീന ദേശീയ പതാകയിലുള്ള ഉദയസൂര്യന്റെ (സൺ ഓഫ് മേയ്) കിരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് ജഴ്സിയിലെ പാറ്റേൺ. ലിംഗ സമത്വത്തെ പ്രതീകവൽക്കരിക്കുന്നതാണ് പർപ്പിൾ നിറമെന്ന് നിർമാതാക്കളായ അഡിഡാസ് പറയുന്നു. സമുദ്രങ്ങളിൽ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ജഴ്സിയുടെ നിർമാണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജർമനി

വെള്ള ജഴ്സിക്ക് കുറുകെ വീതിയുള്ള കറുത്ത വരയുള്ളതാണ് ജർമനിയുടെ ഹോം ജഴ്സി. 1908ലെ ജർമൻ ടീമിന്റെ ആദ്യ ദേശീയ ജഴ്സിയിൽ നിന്നു പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതാണിത്. കഴുത്തിലും തോളിലും ജർമൻ പതാകയുടെ നിറങ്ങൾ. കറുപ്പിൽ ഡീപ് മെറൂൺ നിറത്തിലുള്ളതാണ് എവേ ജഴ്സി. അഡിഡാസ് തന്നെയാണ് നിർമാതാക്കൾ.

ജപ്പാൻ

ജപ്പാന്റെ നീലനിറത്തിലുള്ള ഹോം ജഴ്സിയിലും വെള്ള നിറത്തിലുള്ള എവേ ജഴ്സിയിലും പേപ്പർ ആർട്ട് ആയ ഒറിഗമായുടെ പ്രചോദനമുണ്ട്. ജാപ്പനീസ് കോമിക് സീരീസ് ആയ ബ്ലൂ ലോക്കും ജയന്റ് കില്ലിങ്ങുമായും വാണിജ്യ പങ്കാളിത്തമുള്ള ജഴ്സിയിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനവുമുണ്ട്.

സ്പെയിൻ

സ്പെയിൻ ആതിഥ്യമരുളിയ 1982 ലോകകപ്പിന്റെ ലോഗോയുടെ ഗ്രാഫിക്സ് ഉള്ളതാണ് ഖത്തർ ലോകകപ്പിനുള്ള ടീമിന്റെ വെള്ളയും നീലയും കലർന്ന എവേ ജഴ്സി. പ്രശസ്തമായ കടും ചുവപ്പു നിറത്തിൽ തന്നെയാണ് ഹോം ജഴ്സി.

