വിജയൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനിലേക്ക്; പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് കല്യാൺ ചൗബേയ്ക്കു മുൻതൂക്കം

ന്യൂഡൽഹി ∙ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഐ.എം.വിജയൻ അഖിലേന്ത്യാ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ (എഐഎഫ്എഫ്) ഭരണസമിതിയിലേക്ക്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലേക്കു നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്ന 6 മുൻ ദേശീയ താരങ്ങളിൽ മലയാളി താരം വിജയനുമുണ്ടെന്നാണു വിവരം. സമിതി അംഗങ്ങളെ ഇന്ന് ഫെഡറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും. 4 പുരുഷതാരങ്ങളെയും 2 വനിതാ താരങ്ങളെയുമാണു വോട്ടവകാശത്തോടു കൂടി സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഗോവയിൽ നിന്നുള്ള മുൻ താരം ക്ലൈമാക്സ് ലോറൻസ്, മുൻ താരവും പരിശീലകനുമായ ഷബീർ അലി എന്നിവരും സമിതിയിൽ എത്തുമെന്നാണു വിവരം. ചരിത്രം കുറിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്നു നടക്കുമ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മുൻ ഇന്ത്യൻ ഗോൾകീപ്പർ കല്യാൺ ചൗബേയ്ക്കാണ് മുൻതൂക്കം. മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ബൈചുങ് ബൂട്ടിയയാണ് ചൗബേയ്ക്ക് എതിരെ മത്സരിക്കുന്നത്. ആരു ജയിച്ചാലും ദേശീയ ഫെഡറേഷന്റെ 85 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു മുൻ ദേശീയതാരം പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലെത്തും. സംസ്ഥാന അസോസിയേഷനുകളിൽ നിന്നും മറ്റുമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 14 അംഗ സമിതിയിൽ കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.അനിൽ കുമാറും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എക്സിക്യൂട്ടീവിലേക്കു 14 പേർ മാത്രമാണു പത്രിക നൽകിയത്. അതുകൊണ്ടു മത്സരമില്ല.

കർണാടക ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റും എംഎൽഎയും മലയാളിയുമായ എൻ.എ. ഹാരിസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കു മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് നേതാവും രാജസ്ഥാൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായ മാൻവേന്ദ്ര സിങ്ങാണ് എതിരാളി.

