ബൈചുങ് ബൂട്ടിയയ്ക്കെതിരെ വൻഭൂരിപക്ഷം; കല്യാൺ ചൗബേ എഐഎഫ്എഫ് അധ്യക്ഷൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ കല്യാൺ ചൗബേയെ അഖിലേന്ത്യാ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ (എഐഎഫ്എഫ്) അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ബൈചുങ് ബൂട്ടിയയെ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ചൗബേ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ ഗോള്‍ കീപ്പറും ബംഗാളിൽനിന്നുള്ള ബിജെപി നേതാവുമാണ് കല്യാൺ ചൗബേ. ചൗബേയുടെ പാനലിലെ 14 അംഗങ്ങളെ എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായി നേരത്തേ എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു.

33–1 ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് കല്യാണ്‍ ചൗബേയുടെ വിജയം. 33 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ കല്യാൺ ചൗബേയെയാണു പിന്തുണച്ചത്. കർണാടക ഫുട്ബോള്‍ അസോസിയേഷൻ തലവൻ എൻ.എ. ഹാരിസിനെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഒരു മുൻ ദേശീയ താരം ആദ്യമായാണ് എഐഎഫ്എഫ് അധ്യക്ഷനാകുന്നത്.

ബംഗാളിൽ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃണമൂൽ നേതാവ് സദന്‍ പാണ്ഡെയോടു മത്സരിച്ചു തോറ്റയാളാണ് കല്യാൺ ചൗബേ. 2019 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചെങ്കിലും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മഹുവ മൊയ്ത്രയോടും തോറ്റു. ഗുജറാത്ത് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനും അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുമാണ് നാമനിർദേശപത്രിക നൽകാൻ ചൗബേയെ പിന്തുണച്ചത്.

English Summary: Kalyan Chaubey beats Bhaichung Bhutia to become new AIFF president