‘റോബട്ട് ’ മഡ്രിഡ് ! ഫ്രീകിക്ക് പരിശീലനത്തിന് റോബട്ടുകൾ

മഡ്രിഡ് ∙ കളിച്ചു കളിച്ചു യന്ത്രമനുഷ്യർ ഫുട്ബോളും കളിച്ചു തുടങ്ങിയോ? ലൂക്ക മോഡ്രിച്ചും ടോണി ക്രൂസുമൊന്നുമല്ല, റയൽ ജഴ്സിയിൽ പ്രതിരോധക്കോട്ട കെട്ടിയ റോബട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ മഡ്രിഡിലെ താരങ്ങൾ!കളിക്കാർക്കു ഫ്രീകിക്ക് പരിശീലനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചലിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന റോബട്ടുകളെ റയൽ പരീക്ഷിച്ചത്. ഫ്രീകിക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ റോബട്ടുകൾ പ്രതിരോധനിര താരങ്ങളെപ്പോലെ ഉയർന്നു ചാടും. 6 യന്ത്ര മനുഷ്യർ ആണുള്ളത്. റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇവരുടെ ഉയരം ക്രമീകരിക്കാം. ഉയരം കൂടിയ കളിക്കാരുള്ള ടീമുകൾക്കെതിരെ റയലിന് ഈ പരിശീലനം കരുത്താകും.

English Summary: Real Madrid robot wall take free-kick training to the next level