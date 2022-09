അഖിലേന്ത്യാ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന് പുതിയ പ്രസിഡന്റ്; ചൗബെ 33, ബൂട്ടിയ 01

ന്യൂഡൽഹി ∙ മുൻ താരവും ബിജെപി നേതാവുമായ കല്യാൺ ചൗബെ അഖിലേന്ത്യാ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ (എഐഎഫ്എഫ്) പ്രസിഡന്റ്. ആകെയുള്ള 34 വോട്ടിൽ 33 വോട്ടും നേടിയ ചൗബെ മുൻ രാജ്യാന്തര താരം ബൈചുങ് ബൂട്ടിയയെയാണു പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.



കർണാടക ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റും എംഎൽഎയും മലയാളിയുമായ എൻ.എ. ഹാരിസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഹാരിസിന് 29 വോട്ടു ലഭിച്ചപ്പോൾ എതിരാളിയായ രാജസ്ഥാൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് മാൻവേന്ദ്ര സിങ്ങിനു ലഭിച്ചത് 5 വോട്ട്. അരുണാചൽ പ്രദേശ് അസോസിയേഷനിലെ കിപ അജയ് ആണ് ട്രഷറർ. കിപ 32 വോട്ടു നേടിയപ്പോൾ ആന്ധ്ര അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഗോപാലകൃഷ്ണ കൊസരാജുവിന് ഒരു വോട്ടു മാത്രമാണു ലഭിച്ചത്. ഒരെണ്ണം അസാധുവായി.

ഹാരിസ്, അനിൽ, മോഹൻലാൽ

14 അംഗ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.അനിൽ കുമാറും മലയാളിയും ഛത്തീസ്ഗഡ് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ മോഹൻലാലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭിലായ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കൊല്ലം പരവൂർ സ്വദേശിയായ മോഹൻലാൽ 12 വർഷത്തിലേറെയായി ഛത്തീസ്ഗഡസംസ്ഥാന ഭരണസമിതിയിലുണ്ട്. നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്ന 6 താരങ്ങളിൽ മലയാളി താരം ഐ.എം. വിജയനും അംഗമാണ്. മലയാളിയും ഡൽഹി ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായ ഷാജി പ്രഭാകരൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാകുമെന്നാണ് വിവരം. ഇക്കാര്യം ഇന്നു ചേരുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കും.

എഐഎഫ്എഫ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബൈചുങ് ബൂട്ടിയ സ്പോർട്സ്മാ‍ൻ സ്പിരിറ്റിലെടുക്കണം. ജീവിതത്തിൽ ജയവും പരാജയവും സംഭവിക്കും. ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്ത് നമ്മൾ ഒത്തിരി വിജയങ്ങൾ നേടിയതു പോലെ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജയവും തോൽവിയും സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റോടെ കണ്ടാൽ എല്ലാം ശുഭമാകും. ഐ.എം. വിജയൻ

പ്രസിഡന്റ് മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ബൂട്ടിയ ഭരണസമിതിയിൽ അംഗമാകും. ബൈചുങ് ബൂട്ടിയ, ഐ.എം. വിജയൻ, ഷബീർ അലി, ക്ലൈമാക്സ് ലോറൻസ്, വനിതാ താരങ്ങളായ പിങ്കി ബോംപാൽ മാഗർ, തോഗാം തബാബി ദേവി എന്നിവരാണു ഭരണസമിതിയിലേക്കു നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന താരങ്ങൾ. ഇവർക്കും വോട്ടവകാശമുണ്ട്.

എഐഎഫ്എഫിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു ഫുട്ബോൾ താരം പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലെത്തുന്നത്.

മുൻ പ്രസിഡന്റും എൻസിപി നേതാവും രാജ്യസഭാംഗവുമായ പ്രഫുൽ പട്ടേലിനെ പുറത്താക്കിയതോടെയാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു കളമൊരുങ്ങിയത്. കൊൽക്കത്ത ക്ലബ്ബുകളായ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ, മോഹൻ ബഗാൻ ടീമുകളുടെ ഗോൾകീപ്പറായിരുന്ന ചൗബെ 15 വർഷം ഫീൽഡിൽ സജീവമായിരുന്നു. 1996ൽ മോഹൻ ബഗാനിലൂടെയാണു സീനിയർ ക്ലബ് ഫുട്ബോളിലെ അരങ്ങേറ്റം. വിരമിച്ച ശേഷം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുകൾക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു.

എട്ടു വർഷത്തിനകം ഇന്ത്യ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുമെന്ന തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ ഞാനില്ല. എന്നാൽ, നിലവിലുള്ള നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന് ബൈചുങ് ബൂട്ടിയയെ പോലെ സംഭാവന ചെയ്ത താരങ്ങൾ കുറവാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കായി ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സംഭാവനയും സഹായവും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. കല്യാൺ ചൗബെ

2019ൽ ബംഗാളിലെ കൃഷ്ണനഗർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നു ലോക്സഭയിലേക്കു മത്സരിച്ചെങ്കിലും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മഹുവ മൊയ്ത്രയോടു പരാജയപ്പെട്ടു.

പ്രസിഡന്റ്: കല്യാൺ ചൗബെ

വൈസ് പ്രസിഡന്റ്: എൻ.എ. ഹാരിസ്

ട്രഷറർ: കിപ അജയ്

എക്സിക്യുട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ:

സി.പി ഫൽഗുന, അവിജിത്ത് പോൾ, പി. അനിൽ കുമാർ, വലൻഗാ അലമാവു, മലൊജി രാജേ ഛത്രപതി, മെൻല എഥ്ൻപ, മോഹൻ ലാൽ, ആരിഫ് അലി, നിബൗ സെഖോസെ‌, ലാലിൻഗ്ലോവ ഹമർ, ദീപക് ശർമ, വിജയ് ബാലി, സയ്യിദ് ഇംതിയാസ് ഹുസൈൻ, സയ്യിദ് ഹസൈൻ അലി നഖ്‍വി

കളിക്കാരുടെ പ്രതിനിധികൾ: ബൈചുങ് ബൂട്ടിയ, ഐ.എം. വിജയൻ, ഷബീർ അലി, ക്ലൈമാക്സ് ലോറൻസ്, വനിതാ താരങ്ങളായ പിങ്കി ബോംപാൽ മാഗർ, തോഗാം തബാബി ദേവി

English Summary: Kalyan Chaubey becomes the new AIFF President, beats Bhaichung Bhutia 33-1 in polls