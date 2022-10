ബംഗാളിന്റെ ‘തല’ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ; കൊച്ചിയിൽ സൂപ്പർ കൂൾ വുക്കോ: ‘ഹോപ് ഫോർ ദ് ബെസ്റ്റ്’!

ഒക്ടോബർ 6. കലൂർ ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം. മീഡിയ കോൺഫറൻസ് ഹാൾ. രാവിലെ 11.15. ഐഎസ്എൽ 9 –ാം പതിപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരം നടക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ്. കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം മഞ്ഞപ്പടയും ഈസ്റ്റ് ബംഗാളും തമ്മിലാണു കാൽപന്തിലെ മഹായുദ്ധം. ഫുട്ബോളിൽ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടു പുണ്യ നാടുകൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം; ബംഗാളും കേരളവും നേർക്കു നേർ. ബംഗാളിന്റെ ഐഎസ്എൽ അവകാശം പങ്കിടാൻ എടികെ മോഹൻ ബഗാൻ കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ, കേരളത്തിന്റെ നേരവകാശി തൽക്കാലം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാത്രം. ഹാളിൽ ഉത്സാഹം, ഉല്ലാസം. നീണ്ട 2 വർഷത്തിനു ശേഷം മീഡിയ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ തിങ്ങിയാട്ടം! കോവിഡ് വിഴുങ്ങിയ ഐഎസ്എൽ കാലത്തിന്റെ ഓർമകളിലൂടെ മിന്നലാട്ടം. അൽപ നിമിഷങ്ങൾക്കകം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെയും മുഖ്യ പരിശീലകർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കു മുന്നിലെത്തും. ചോദ്യങ്ങളെ നേരിടും, പ്രതീക്ഷകൾ പങ്കുവയ്ക്കും. കോച്ചുമാർക്കായി ഒരുക്കിയ വേദിക്കു മുന്നിൽ ഐഎസ്എൽ ട്രോഫി ഇരിക്കുന്നു, തിളക്കത്തോടെ! ഈ കപ്പിനായി അങ്കത്തിനിറങ്ങുന്നതു 11 ടീമുകൾ. പുൽമൈതാനങ്ങൾക്കു തീപിടിപ്പിക്കുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ അടുത്ത വർഷം മാർച്ചിൽ ഒരു ടീം, ഒരേയൊരു ടീം ആ കപ്പിൽ മുത്തമിടും!



പലതു കൊണ്ടും ഐഎസ്എൽ 9 –ാം പതിപ്പു ചരിത്രമാകുമെന്നുറപ്പ്. കോവിഡ് കാലത്തിനു ശേഷം രാജ്യത്തെ വിവിധ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഐഎസ്എൽ മത്സരങ്ങൾ മടങ്ങിയെത്തുന്ന സീസൺ. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ കഴിഞ്ഞ സീസൺ ഫൈനലിൽ എത്തിച്ച കോച്ച് ഇവാൻ വുക്കൊമനോവിച് ആദ്യമായി ‘സ്വന്തം’ കാണികൾക്കു മുന്നിൽ ഹോം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ടീമിനെ കളിക്കിറക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരം. കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊമ്പൻമാർക്കായി മിന്നിത്തിളങ്ങിയ അഡ്രിയൻ ലൂണയെന്ന പ്ലേ മേക്കറുടെയും അരങ്ങേറ്റമാണ്; ‘സ്വന്തം’ കാണികൾക്കു മുന്നിൽ.

∙ ആദ്യം വുക്കൊ

വരികയായി, ഇവാൻ വുക്കൊമനോവിച്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സൂപ്പർ കോച്ച്. മഞ്ഞപ്പടയുടെ ആരാധക ലക്ഷങ്ങളുടെ വീരപുരുഷൻ. വശത്തേക്കു ചീകിയൊതുക്കിയ മുടി. പഴയൊരു ചിത്രകഥയിലെ മാന്ത്രികനായ മാൻഡ്രേക്കിനെപ്പോലെ! സൗമ്യമായ പുഞ്ചിരി, ശാന്തമായ മുഖം, സംസാരം ചിലപ്പോഴൊരു തത്ത്വചിന്തകനെപ്പോലെ. പക്ഷേ, കളത്തിലും തന്ത്രങ്ങളിലും അങ്ങേയറ്റം പ്രായോഗിക വാദി. പുറമേ, സൂപ്പർ കൂൾ കോച്ച്!

‘‘ ആർക്കും ആരെയും തോൽപിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ഐഎസ്എലിന്റെ മനോഹാരിത. കഴിഞ്ഞ വർഷം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫൈനലിലെത്തുമെന്ന് ആരും പ്രവചിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, ഞങ്ങൾ അതു സാധിച്ചു. തുടർച്ചയായി രണ്ടാം സീസണിലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുമ്പോൾ സമ്മർദമല്ല, ആഹ്ലാദമാണ്. ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ മികച്ച ടീമാണ്. കോച്ചും മികച്ചയാൾ. കളി ‘ഈസി’ ആകില്ല’’ – അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. തുടർച്ചയായി രണ്ടാം സീസണിലും ബ്ലാസ്റ്റേസിന്റെ കോച്ചായി തുടരുകയെന്ന ‘സമ്മർദം’ തനിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. അതിന്റെ കാരണവും വ്യക്തം. മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ ശക്തമാണു ടീം. പക്ഷേ, അതുകൊണ്ടു മാത്രം കപ്പ് നേടുമെന്നു പ്രവചിക്കാൻ ഒരുക്കവുമല്ല, അദ്ദേഹം. ‘‘എല്ലാ ടീമിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ലീഗിലെ 11 ടീമുകളിൽ പോയിന്റ് നിലയിൽ ആദ്യ 6 സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുന്ന ടീമുകൾക്കെല്ലാം പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കാനും സെമിയിലെത്താനും അവസരമുണ്ട് എന്നതു തന്നെ വലിയ സാധ്യതയാണ്’’ – വുക്കൊമനോവിച്ചിന്റെ പുഞ്ചിരിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതു ടീമിനും ആരാധകർക്കുമുള്ള പ്രതീക്ഷയും ആത്മവിശ്വാസവും തന്നെ.

∙ ‘ഗാലറികൾ സമ്മർദത്തിലാക്കില്ല’

സ്വന്തം കാണികൾക്കു മുന്നിൽ, അതും ആർത്തിരമ്പുന്ന പതിനായിരങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ കളിക്കുമ്പോൾ സമ്മർദമുണ്ടാകില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിനു വുക്കൊമനോവിച് മറുപടി നൽകിയതിങ്ങനെ: ‘‘കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഗോവയിൽ ഒഴിഞ്ഞ ഗാലറികൾക്കു മുന്നിലായിരുന്നു കളികൾ. പക്ഷേ, ഇക്കുറി നിറഞ്ഞ ഗാലറികൾക്കു മുന്നിലാണു ഞങ്ങൾ. ഫാൻസിനു മുന്നിൽ കളിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കളിക്കാരെല്ലാം പ്രഫഷനലുകളാണ്. ഗാലറികൾ അവരെ വലിയ സമ്മർദത്തിലാക്കുമെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. മുൻപ്, ഞാനും കളിക്കാരനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു പറയുകയാണ്: കളി തുടങ്ങിയാൽ കളിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ പന്തിലാണ്, കളിയിലാണ്. മറ്റൊന്നും അവരെ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ല.’’ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങിയ അൽവാരോ വാസ്കെസും ഹോർഹെ പെരേരയും ഇക്കുറി ടീമിൽ ഇല്ലാത്തതു പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കുമോയെന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: പ്രഫഷനൽ ഫുട്ബോളിൽ ഇതൊക്കെ സാധാരണമല്ലേ? കളിക്കാർ വരും, പോകും. സ്വാഭാവികം. അവർ കളിച്ചപ്പോൾ നന്നായി കളിച്ചു. അവർക്കു നന്ദി. പകരം ദിമിത്രിയോസ് ഡയമന്റകോസും അപ്പോസ്തലസ് ജിയാനൂവും വന്നു. ഇവാൻ കല്യൂഷ്നിയുമുണ്ട്. മികച്ചവർ. ഞങ്ങളുടെ പ്രീ സീസൺ നന്നായിരുന്നു. ആർക്കും പരുക്കില്ല. ലെറ്റസ് ഹോപ് ഫോർ ദ് ബെസ്റ്റ്! വിദേശ താരങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല, വുക്കൊമനോവിച്ചിന്റെ പദ്ധതികളിൽ പ്രാധാന്യം. ‘‘യുവനിര മികച്ചവരാണ്. സഹലും ഹോർമിപാമും ജീക്സണുമൊക്കെ മികച്ചവർ. അവർ ഓരോ സീസണിലും വളരുകയാണ്. പുതിയ അറിവുകൾ ആർജ്ജിക്കുന്നു. ദേശീയ ടീമിലും ഇവരൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. അവരുടെ മികവിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. സഹലും രാഹുലും ശ്രീക്കുട്ടനുമൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ട കേരള താരങ്ങളെക്കുറിച്ചും കോച്ചിനു പറയാൻ നല്ലതു മാത്രം. ‘‘ കേരളം ഒരു ഫുട്ബോൾ ദേശമാണ്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള കളിക്കാർ ഉയർന്നു വരുന്നതിൽ എനിക്കു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്’’– 30 മിനിറ്റു നീണ്ട വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന് ഒടുവിൽ ഐഎസ്എൽ ട്രോഫിക്കു സമീപം നിന്നു ഫോട്ടോ സെഷൻ. ഒപ്പം, ക്യാപ്റ്റൻ ജെസൽ കാർണെയ്റോയും യുവതാരം സൗരവും. ശാന്തമായ മുഖത്തോടെ വുക്കൊമനോവിച്!

∙ ‘വെൽകം’ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ!

മിനിറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ സ്റ്റീഫൻ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ എത്തി, ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ കോച്ച്. ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിന്റെ മുൻ പരിശീലകൻ. ഒപ്പം, ബംഗാൾ ക്യാപ്റ്റൻ സൗവിക് ചക്രബർത്തി. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ തോൽവികളുടെ പാതാളക്കുഴിയിൽ പതിച്ച ടീമിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയെന്ന വലിയ ദൗത്യമാണു സ്റ്റീഫന്റെ ചുമലിൽ. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാകണം, കടുത്ത സമ്മർദം പ്രകടമാണ് ആ മുഖത്ത്; സംസാരത്തിലും.

‘‘ കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ തകർച്ചയെക്കുറിച്ചു വിഴുപ്പലക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. ‍ഞങ്ങൾ നന്നായി ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ മത്സരവും ജയിക്കാനാണു ഞങ്ങൾ കളിക്കുക. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരായ മത്സരം മാത്രം. ആദ്യ കളിയിൽ 3 പോയിന്റ് നേടുക, മുന്നോട്ടു പോകുക. അതാണ് ആഗ്രഹം’’ – അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഗൗരവമുണ്ട്. ചിരി അത്ര തെളിയുന്നുമില്ല. ആദ്യമായാണ് അദ്ദേഹം ഐഎസ്എലിൽ ഏതെങ്കിലും ടീമിന്റെ കോച്ച് ആകുന്നത്. നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഐഎസ്എലിലെ കന്നിയങ്കം! എങ്ങനെ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ എത്തിയെന്ന ചോദ്യത്തിനു മറുപടി ഗൗരവം തീർത്തും വെടിഞ്ഞായിരുന്നു: ‘‘ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആസ്ഡ് മീ നൈസ്‌ലി!! ’’ – കൂടുതൽ വിശദീകരണമില്ല. അകമ്പടിയായി ഒരു ചിരി കൂടി.

ഐഎസ്എൽ പരിചയമില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിന്റെ പരിശീലകനായി 7 വർഷം ചെലവിട്ട അനുഭവങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുത്ത്. ‘‘ 7 വർഷം ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളും ഇന്ത്യൻ കളിക്കാർ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമെന്നും നന്നായി അറിയാം. ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ 26 മികച്ച കളിക്കാരുണ്ട്. 6 ആഴ്ച ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങാൻ സമയം കിട്ടി. തോൽക്കാനല്ല, ഞങ്ങൾ കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും ടീമിനെ റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സമയമെടുക്കും. പിഴവുകൾ സ്വാഭാവികം. അതു ഞാൻ ക്ഷമിക്കും. പക്ഷേ, അതു തിരുത്താൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം’’ – അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയം വ്യക്തം.

∙ ‘ഇവിടെ വിഷയം ബംഗാൾ’

ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിനെക്കുറിച്ചു വിലയിരുത്തൽ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ‍ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ അത്ര സന്തുഷ്ടനായില്ല. ‘‘ അതല്ലല്ലോ ഇവിടെ വിഷയം. ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെക്കുറിച്ചു പറയാം’’ എന്നായിരുന്നു മറുപടി. പക്ഷേ, േദശീയ ടീം – ക്ലബ് താരതമ്യത്തിന് അദ്ദേഹം മടിച്ചുമില്ല. ‘‘ നോക്കൂ, ദേശീയ ടീമിൽ 10 ദിവസമായിരിക്കും കളിക്കാരെ ഒരുമിച്ചു കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ, ക്ലബ്ബിൽ മാസങ്ങളോളം ഒരുമിച്ചുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും ടീം മീറ്റിങ്, ആശയ വിനിമയം. കൃത്യമായ പരിശീലനം.. വിഡിയോ ക്ലിപ്പിങ്ങുകളും കംപ്യൂട്ടർ േഡറ്റയും ഉപയോഗിച്ചുള്ള തെറ്റു തിരുത്തൽ, പഠനം. വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ’’ – അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ഇന്ത്യയിൽ അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരിടത്തെത്തുമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായും ഒരു മണിക്കൂർ എന്നു കരുതണം എന്ന അനുഭവ പാഠവും പങ്കിട്ട് അദ്ദേഹം മടങ്ങി. അതിനു മുൻപ്, ഐഎസ്എൽ ട്രോഫിക്ക് അരികിൽ ഫോട്ടോ സെഷൻ. ഈ കപ്പിനു വേണ്ടിയല്ലേ., എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും!

English Summary: Kerala Blasters vs East Bengal; A battle of Strategies between Stephen Constantine and Ivan Vukomanovic