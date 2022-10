ഗോൾ 53* Vs 51*: അപ്പുറം ഓഗ്ബച്ചെ, ഇപ്പുറം ഛേത്രി; പ്രായമൊക്കെ ‘നമ്പറല്ലേ’, ആരാകും ഗോൾ കിങ്?

ആ 2 ഗോളായിരിക്കും ഈ ഐഎസ്എലിലെ വലയനക്കത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുക. ട്രോഫി വാങ്ങുന്നതിൽനിന്ന് തള്ളിമാറ്റി ഒരു ബംഗാൾ കളി കളിക്കാമെങ്കിലും ഗോളടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഈ ഇന്ത്യനെ തള്ളിമാറ്റി മുന്നേറാൻ ആ നൈജീരിയക്കാരന് സാധിക്കുമോ..? 53 ഉം 51 ഉം തമ്മിലുള്ള കളിയായിരിക്കും ഒൻപതാം ഐഎസ്എൽ ഫുട്ബോളിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിലെ ഓൾ ടൈം ടോപ് സ്കോറർ കിരീടം ഈ രണ്ടുപേരിൽനിന്ന് തള്ളിമാറ്റണമെങ്കിൽ ബംഗാൾ ഗവർണർ ഗണേശൻ ‘കളിച്ച’ കളിയൊന്നും തികയാതെ വരും. ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന്റെ സമ്മാന ദാന ചടങ്ങിനിടെ ബെംഗളൂരു എഫ്സി നായകൻ സുനിൽ ഛേത്രിയെ ഗവർണർ ലാ ഗണേശൻ കൈകൊണ്ടു തള്ളി നീക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതിനു പിന്നാലെ തലപൊക്കിയ വിവാദങ്ങൾ ഇനിയും പൂർണമായി കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഫൊട്ടോയിൽ ഇടം പിടിക്കാന്‍ അതിഥികൾ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളെ തള്ളി നീക്കുന്നതു ശരിയാണോ എന്നും ശരിക്കും ആരാണു ട്രോഫി നേടിയതെന്നുമുള്ള ആരാധകരുടെ ചോദ്യത്തിൽ കഴമ്പില്ലെന്നു പറയാനാകുകയുമില്ല. ഇത്തരം എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ട്രോഫികളുടെ ഒരു നീണ്ടനിര തന്നെ സ്വന്തമാക്കിയവരാണു സുനിൽ ഛേത്രിയും ബർത്തലോമിയോ ഒഗ്ബച്ചെയും. ഇരുവരുടെയും പ്രധാന വിനോദം ഗോളടി തന്നെ. 53 ഗോളുമായി ഹൈദരാബാദ് എഫ്സിയുടെ ഒഗ്ബച്ചെ തന്റെ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം സീസണിനിറങ്ങുമ്പോൾ അതിനു 2 ഗോൾ മാത്രം പിന്നിലുള്ള സുനിൽ ഛേത്രി ബെംഗളൂരു എഫ്സിയുടെ നായകനായി തുടർച്ചയായ എട്ടാം സീസണിലേക്ക്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സമാനത പ്രായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, കളിക്കളത്തിലെ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ കാര്യത്തിലുമുണ്ട്. 38 വയസ്സ് എന്നത് നമുക്കുമാത്രമാണ് വലിയൊരു അക്കമായി മാറുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരൊറ്റ സീസണിൽ മാത്രം 18 ഗോൾ നേടി ഒഗ്ബച്ചെ നിലവിലെ ഓൾ ടൈം ടോപ് സ്കോററായി മാറിയപ്പോഴും ഛേത്രിയല്ലാതെ എവിടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേറെയൊരു സ്ട്രൈക്കറെന്നു ഐ.എം. വിജയൻ ചോദിക്കുമ്പോഴും 38 എന്ന അക്കത്തിന് നാണമാകുന്നുണ്ടാകും. നീല ജഴ്സിയും മഞ്ഞ ജഴ്സിയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിന് കണ്ണുതുറന്നിരുന്നോളൂ.



∙ 18 ന്റെ ഒഗ്ബച്ചെ സീസൺ

ഓരോ സീസണിലും വ്യത്യസ്ത ടീമുകളുടെ കുപ്പായമണിയുന്ന ഒഗ്ബച്ചെ ഇതാദ്യമായാണ് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം സീസണിൽ ഒരേ ടീമിന്റെ (ഹൈദരാബാദ് എഫ്സി) മഞ്ഞ ജഴ്സിയണിയുന്നത്. ഈ താരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും മികച്ച സീസണായിരുന്നു കഴിഞ്ഞുപോയത്. ഐഎസ്എൽ ചരിത്രത്തിൽ ഒരൊറ്റ സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ എന്ന നേട്ടമാണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതിനു മുൻപ് ഗോവ എഫ്സിയുടെ സ്പാനിഷ് താരം ഫെറാൻ കോറോമിനാസ് ടെലച്ച എന്ന കോറോ മാത്രമാണ് (2017 – 18) ഇതേ സ്കോർ നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഓൾ ടൈം ടോപ് സ്കോററിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള കോറോ (48) പല സീസണുകളിലായി ഇന്ത്യയിലില്ല. നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള റോയ് കൃഷ്ണ (ഈ സീസണിൽ ബെംഗളൂരു എഫ്സി) വളരെ പിന്നിലാണ് - 36. നിലവിലെ ജേതാക്കളായ ഹൈദരാബാദ് എഫ്സിക്കു വളരെ പിന്നിൽ ബെംഗളൂരു എന്ന ബിഎഫ്സി ആറാം സ്ഥാനത്തായതുപോലെ ഗോൾനേട്ടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നായകനോടും പോയ സീസൺ തീരെ ദയ കാണിച്ചില്ല. 2 പെനൽറ്റികൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഛേത്രി ആകെ നേടിയത് 4 ഗോളാണ്. ആദ്യ ഗോളടിച്ചതോ 12–ാം മത്സരത്തിലും. പല മത്സരങ്ങളിലും ആദ്യ ഇലവനിൽപോലും ഈ നീല ജഴ്സിക്കാരനുണ്ടായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് സ്ട്രൈക്കറുടെ കൗശലം ശരിക്കും പുറത്തെടുത്ത ഒഗ്ബച്ചെ ആരാധകരുടെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.

∙ ഫിഫയും ഡ്യൂറന്റും ഛേത്രിയും

മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച കഴിഞ്ഞ സീസണിനും അതിന്റെ ബാക്കിപത്രമായ പരുക്കുകൾക്കും ശേഷം വീണ്ടും ഗോൾനേട്ടമുണ്ടാക്കിയാണ് ഛേത്രി ഫിഫയുടെ അഭിനന്ദനമേറ്റുവാങ്ങിയത്. അടുത്തവർഷം നടക്കുന്ന എഎഫ്സി കപ്പ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ ക്വാളിഫയിങ് മത്സരത്തിൽ ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരെ ഗോളടിച്ചതോടെയാണ് ലോക ഫുട്ബോൾ സംഘടന ഛേത്രിയെന്ന വെറ്ററൻ താരത്തെ ലോകസമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചത്. സജീവ ഫുട്ബോളിലുള്ള ലോകതാരങ്ങളിൽ ഗോളെണ്ണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഛേത്രിയെക്കുറിച്ച് ഫിഫ 3 ഭാഗമുള്ള സീരീസാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. മുൻ സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെയും (117ഗോൾ) മെസ്സിയെയും (90) കുറിച്ചോർക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയെയും നായകനായ ഛേത്രിയെയും വിട്ടുകളയരുതെന്ന ഫിഫയുടെ നല്ലവാക്കുകൾ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിനു നൽകുന്ന ഊർജം ചെറുതല്ല. ക്യാപ്റ്റൻ ഫന്റാസ്റ്റിക് എന്ന പേരിലുള്ള സീരീസിലൂടെ ഫിഫയുടെ അഭിനന്ദനം വരുന്നതിനു ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപുതന്നെ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കംചെന്ന ഫുട്ബോൾ കിരീടം കൂടി തന്റെ ഷോക്കേസിലെത്തിച്ചു ഈ നായകൻ. 21 വർഷത്തെ കരിയറിനിടെ വഴങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാതിരുന്ന ഡ്യൂറന്റ് കപ്പും നേടിക്കൊണ്ടാണ് ഛേത്രി ഐഎസ്എൽ പുതിയ സീസണിന് ബൂട്ടുകെട്ടുന്നത്. ഡ്യൂറന്റിലെ ബെംഗളൂരു എഫ്സിയുടെ കന്നിക്കിരീടനേട്ടത്തിൽ 3 ഗോളും ഛേത്രിയുടെ വകയായുണ്ട് (ഫൈനലിലല്ലെങ്കിലും). മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സിക്കെതിരെയുള്ള ഫൈനലിൽ (2- 1) അലൻ കോസ്റ്റയുടെ വിജയഗോൾ വന്ന ഹെഡ്ഡറിലേക്കുള്ള കോർണർ കിക്കും ഛേത്രിയിൽനിന്നായിരുന്നു. 3 ആഴ്ച മുൻപ് അവസാനിച്ച ഡ്യൂറന്റ് കപ്പ് ഒഗ്ബച്ചെയ്ക്കും അത്ര മോശമായിരുന്നില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിലെ ഗോളടിയുടെ മുന്നോടിയായെന്നോണം ഈ നൈജീരിയൻ താരം നേടിയത് 5 ഗോളാണ്. കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്ന ഡ്യൂറന്റ് കപ്പ് ഫൈനലിനുശേഷം കിരീടം വാങ്ങുമ്പോഴാണ് ഫോട്ടോയിൽ മുഖം പതിയാൻ ബംഗാൾ ഗവർണർ ഗണേശൻ, ബഹിഎഫ്സി നായകൻ ഛേത്രിയെ അൽപമൊന്ന് തള്ളിമാറ്റിയതെങ്കിൽ, ഈ ഐഎസ്എലിൽ ആർക്കാണ് ഗോളെണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നായകനെ തള്ളിമാറ്റാനാകുകയെന്നു നോക്കാം.

∙ വിരമിക്കൽ..?

വിരമിക്കാറായോയെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് ഛേത്രി ഇങ്ങനെയേ പറയുന്നുള്ളൂ – 4 വർഷമായി ഇത് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനെന്തുപറയാനാണ്.? ഛേത്രിയോട് ഇനിയും പലരും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമായിരിക്കും. കളിക്കളം ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ മുനയൊടിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം.

∙ മാറാതെ മന്ദർ

മന്ദർ റാവു ദേശായി ഇത്തവണയും ഐഎസ്എലിനുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരം കളിച്ച റെക്കോർഡ് (126) ഈ മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സി താരത്തിനൊപ്പമാണ്. ആദ്യ സീസൺ മുതൽ ചാംപ്യൻഷിപ്പിലുള്ള ഈ ഡിഫൻഡർ ആരംഭ സീസണിൽ മാത്രമേ എഫ്സി ഗോവൻ നിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനത്ത് നാരായൺ ദാസാണ് – 125 കളി. ഗോവയിൽനിന്ന് പുണെ സിറ്റി എഫ്സി വഴി ഒഡിഷയിലെത്തിയ നാരായൺ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളും കഴിഞ്ഞാണ് ചെന്നൈയിൻ എഫ്സിയിൽ നിലകൊള്ളുന്നത്. ആദ്യ സീസണിലൊഴികെ എന്നും കളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സുനിൽ ഛേത്രി ഇതുവരെ 114 മത്സരങ്ങൾക്കിറങ്ങി ഏഴാംസ്ഥാനത്താണ്. 110 മത്സരങ്ങൾക്കിറങ്ങിയ സ്പാനിഷ് താരം ജോസ് ലൂയീസ് എസ്പിനോസയെന്ന ടിരിയാണ് വിദേശതാരങ്ങളിൽ മുൻപൻ. അത്‌ലറ്റിക്കോ ഡി കൊൽക്കത്തയിലൂടെ 2016ൽ ഐഎസ്എലിൽ എത്തിയ ഇദ്ദേഹം ജംഷഡ്പൂരിൽനിന്നാണ് എടികെ മോഹൻ ബഗാനിലെത്തിയത്.

