‘കഥ പറയുമ്പോൾ’ എന്ന സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ച നടൻ അശോക് രാജിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മീനയുടെ കഥാപാത്രം ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് – കണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ അശോകേട്ടനെ? കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനും ഒരു നാവ് ഉണ്ടായാൽ ഇന്നലെ കൊച്ചി ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ആരാധകരെ ചൂണ്ടി കോച്ച് ഇവാൻ വുക്കൊമനോവിച്ചിനോട് അതുപോലൊരു ചോദ്യമെറിഞ്ഞേനെ ‘കോച്ച്, കണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ ആരാധകക്കരുത്തിനെ?

966 ദിനരാത്രങ്ങൾ. സ്വന്തം മൈതാനത്തു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കളി കാണാനുള്ള കേരളത്തിന്റെ കാത്തിരിപ്പിനു ദൈർഘ്യം ഇത്തിരിയേറെയുണ്ട്. ലോകം കോവിഡിന്റെ കാൽക്കീഴിലാകും മുൻപു 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ ബെംഗളൂരുവിനെതിരെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഇതിനു മുൻപു കലൂരിൽ കളിച്ചത്. ഇതിനിടയിൽ ഫുട്ബോളിൽ വന്നത് എത്രയെത്ര മാറ്റങ്ങൾ? ലയണൽ മെസ്സി ബാർസിലോന വിട്ടു പാരിസിലെത്തിയതും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ നിന്നകന്നു യൂറോപ്പ ലീഗിലെത്തിയതും പോലുള്ള അസാധ്യകാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മഞ്ഞക്കോട്ടയ്ക്ക് ഒരിളക്കവും തട്ടിയിട്ടില്ലെന്നു തെളിയിക്കുന്നതായി ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെ നേരിടാനെത്തിയ ‘ട്വൽത് ആർമി’.

സൂര്യൻ മറയും മുൻപേ നിറഞ്ഞ ഗാലറികളെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പോരാളികൾ കളത്തിലെത്തും മുൻപേ ‘പൊട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചതൊരു’ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എൻട്രിയാണ് – തൂവെള്ള ഫുൾ സ്ലീവ് ഷർട്ടിൽ മലയാളികളുടെ ഹൃദയം കവർന്ന ഇവാൻ വുക്കൊമനോവിച്ചിന്റെ, തറവാട്ടുമുറ്റത്തേയ്ക്കുള്ള ആദ്യ വരവ്. നാലുപാടും കത്തിക്കയറിയ സ്നേഹാരവങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കി ടീം ഇറങ്ങും മുൻപേ ഇവാൻ മൈതാനമധ്യത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറിയത് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒന്നായിരുന്നു. ടീമിന്റെ ആവേശോർജം ഉദിച്ചുയരുന്ന കിഴക്കൻ ഗാലറിയിലെ മഞ്ഞപ്പടത്തട്ടിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു മൂന്നുവട്ടം തലകുമ്പിട്ട ആശാൻ അതേ പ്രവൃത്തി ഒരാവർത്തി മറുഭാഗത്തും നൽകി. പിന്നെ ഇടനെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് ഇതെല്ലാം ഈ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് എന്നൊരു ഓർമപ്പെടുത്തൽ. പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന ഇരട്ട പഞ്ച് നൽകിയുള്ള മടക്കത്തിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ മഞ്ഞക്കടൽ കഴിഞ്ഞ 2 സീസണുകളിൽ അടക്കിവച്ച അലയൊലികൾക്കു കണക്കു തീർത്തു.

മെല്ലെത്തുടങ്ങിയ കളിയിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പുതിയ താരങ്ങളിലായിരുന്നു കണ്ണുകളത്രയും. ദിമിത്രിയോസും ജിയാനൂവും സ്ട്രൈക്കിങ് പാർട്ണേഴ്സായി പുതു കമ്പനിക്കു തുടക്കമിടുമ്പോൾ ഗാലറി ഗോളിനു കാതോർത്തു.99 –ാം നമ്പറിൽ ജിയാനൂ രണ്ടു വട്ടം ഗോളിനരികെ വന്നതാണ്. ഒരു വോളിയും ഹാഫ് വോളിയും വലയിലേക്കു ചെത്തിയിടാൻ താരം മറന്ന നിമിഷങ്ങൾ. പോയ സീസണിൽ ഇതേ നമ്പറിൽ അൽവാരോ വാസ്കെസ് തൊടുത്ത വോളി ഗോളുകളുടെ ഓർമകളിലാകും ആരാധകർ ആ കാഴ്ചയ്ക്കു സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക. വിരഹത്തിന്റെ നോവ് പടർന്നുകഴിഞ്ഞ ആ ഓർമകൾ നടുക്കുന്ന ഒന്നായി മാറും മുൻപേ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കാത്തിരുന്ന നിമിഷങ്ങൾ പിറന്നു വീണു, വൺ, ടൂ, ത്രീ എന്ന മട്ടിൽ.

ഒന്നാം പകുതി മാറും മുൻപേ പ്ലേമേക്കർ അഡ്രിയാൻ ലൂണ ‘സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ’ വിട്ടു ലക്ഷ്യം തേടിയുള്ള സഞ്ചാരം തുടങ്ങി. വൈകാതെ ലൂണയുടെ ഗോളിൽ കൊച്ചിയും കേരളവും ഇരമ്പി. ഈ സീസണിലെതന്നെയായി മാറിയേക്കാവുന്ന താരപ്പിറവി പക്ഷേ, പിന്നാലെയാണു കണ്ടത്. പകരക്കാരനായെത്തിയ യുക്രെയ്ൻ താരം ഇവാൻ കല്യൂഷ്നി വലയിൽ രണ്ടു വട്ടം തീ തുപ്പിയതോടെ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ നമിച്ചുപോയി. ആരാധകരും നമിച്ചു –കോച്ച് ഇവാന്റെ 916 മുദ്രണത്തിളക്കമുള്ള അറ്റാക്കിങ് ഗെയിം ഒടുവിൽ കൊച്ചിയിലും !

