ഹയാ വിത്ത് മി: നവംബർ 1 മുതൽ പ്രവേശനം; 3 പേരെക്കൂടി ഒപ്പം കൂട്ടാം

ദോഹ ∙ ലോകകപ്പിനു ഖത്തറിലെത്തുന്ന ഹയാ കാർഡ് ഉടമകൾക്കുള്ള ‘ഹയാ വിത്ത് മി (1+3 )’ പദ്ധതി പ്രാബല്യത്തിൽ. ലോകകപ്പ് ടിക്കറ്റെടുത്തവർക്ക് ഖത്തറിലേക്കും സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഫാൻ ഐഡിയാണ് ഹയാ കാർഡ്. ഹയാ കാർഡുള്ളവർക്ക് മത്സര ടിക്കറ്റില്ലാത്ത 3 പേരെക്കൂടി അതിഥികളായി ഖത്തറിലേക്ക് ഒപ്പം കൂട്ടാൻ അനുമതി നൽകുന്നതാണ് 1+3 പദ്ധതി.

കുടുംബാംഗങ്ങളെയോ സുഹൃത്തുക്കളെയോ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം. ഹയാ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ഹയാ പോർട്ടലിൽനിന്ന് അതിഥികൾക്കുള്ള വൗച്ചർ കോഡുകൾ ലഭിക്കും. അതിഥികൾ ഈ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഹയാ കാർഡിനായി അപേക്ഷ നൽകണം. കാർഡിന് അനുമതി ലഭിക്കുമ്പോൾ ഖത്തറിലേക്കുള്ള എൻട്രി പെർമിറ്റ് അവരുടെ ഇ-മെയിലിൽ ലഭിക്കും.

ഏതു പ്രായക്കാർക്കും പ്രവേശനം അനുവദിക്കും. അതിഥികളുടെ കൈവശം കാലാവധിയുള്ള പാസ്‌പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം.അതിഥികളായെത്തുന്നവർക്ക് ഒരാൾക്ക് 500 റിയാൽ (ഏകദേശം 11,120 ഇന്ത്യൻ രൂപ) വീതം പ്രവേശന ഫീസ് നൽകണം. 12 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്കു പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്. നവംബർ 1 മുതൽ ഡിസംബർ 23 വരെ ഹയാ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കാം. 2023 ജനുവരി 23 വരെ ഖത്തറിൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഹയാ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ലിങ്ക്: https://hayya.qatar2022.qa/

ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ജിയോ സിനിമയിൽ സൗജന്യം

മുംബൈ ∙ ഖത്തർ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ജിയോ സിനിമ ആപ്പിൽ തൽസമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. എല്ലാ ജിയോ സിനിമ ഉപയോക്താക്കൾക്കും സൗജന്യമായി ഇതു കാണാം. റിലയൻസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്പോർട്സ് 18– എസ്ഡി, എച്ച്ഡി ചാനലുകളിലാണു ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണമുണ്ടാവുക. മത്സരങ്ങൾക്കു പുറമേ പ്രത്യേക പരിപാടികളും ലോകകപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ചു സംപ്രേഷണം ചെയ്യുമെന്ന് വയാകോം 18 സ്പോർട്സ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

