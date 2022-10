‘ഒന്നു വീണാലും എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുന്ന ബഗാൻ; ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുവട്ടം കൂടി തല കുനിച്ചു’

ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുവട്ടം കൂടി മോഹൻ ബഗാനു മുന്നിൽ തല കുനിച്ചു. എങ്കിലും മാർജിൻ സൂചിപ്പിക്കും പോലെ വലിയ അന്തരം ഇരുടീമുകളും തമ്മിൽ കളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വ്യത്യാസം തെളിഞ്ഞുനിന്നതു പ്രതിരോധത്തിലാണ്. സ്വന്തം ബോക്സിനു മുന്നിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രതിരോധക്കാർ അനുവദിച്ചുതന്ന സ്ഥലവും സമയവും മിടുമിടുക്കൻമാരുള്ള ബഗാൻ ആക്രമണനിര സമർഥമായി മുതലാക്കിയിടത്താണ് ആതിഥേയർക്കു കനത്ത പ്രഹരമേറ്റത്.

വെടിക്കെട്ടു മുന്നേറ്റങ്ങളാണു കല്യൂഷ്നിയും സഹലും ചേർന്നു കൊളുത്തിയത്. പക്ഷേ, മറുവശത്തു മോഹൻ ബഗാനാണല്ലോ? ഒന്നു വീണാലും എഴുന്നേറ്റുനിന്നു തിരിച്ചു രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിക്കാൻ പോന്ന ടീം. എന്റെ പഴയ ടീമായതു കൊണ്ടുപറയുന്നതല്ല, ചില ടീമുകൾക്കു കളത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ അതിജീവിക്കാൻ പ്രത്യേക മിടുക്കാണ്. ബഗാനും അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടും.

ഐ.എം.വിജയൻ

എത്രയെത്ര ഓർമകൾക്കു നടുവിലിരുന്നാണു ഞാൻ ഇന്നലെ കളി കണ്ടതെന്നുകൂടി പറയാതെ വയ്യാ. എഫ്സി കൊച്ചിനും ഡ്യുറാൻഡ് കപ്പും പിന്നെ കുറേ മുഖങ്ങളും നിറഞ്ഞുനിന്ന ഒന്നായിരുന്നു എനിക്കീ മത്സരം. ഇതേ മൈതാനത്തു പിച്ചവച്ച എഫ്സി കൊച്ചിൻ ഡ്യുറാൻഡ് കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടതിന് 25 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ വേളയാണിത്. ഇതേ മോഹൻ ബഗാനെതിരെയാണു ഞങ്ങൾ അന്നു വിജയവും ചരിത്രവും കുറിച്ചത്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മിന്നും തുടക്കത്തിനിടെ രാമൻ വിജയനും ഫ്രൈഡേ ഇലാഹോയും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പമില്ലാത്ത ചാപ്മാനുമെല്ലാം എന്റെ മനസ്സിൽ പലവട്ടം മിന്നിമറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: IM Vijayan on ISL match of Kerala Blasters vs ATK Mohun Bagan