കണങ്കാലിനു പരുക്ക്: ഡിയോഗോ ജോട്ട ലോകകപ്പിനില്ല; പോർച്ചുഗലിന് തിരിച്ചടി

ലിസ്ബൺ ∙ പരുക്കിനെത്തുടർന്ന് പോർച്ചുഗൽ ഫോർവേഡ് ഡിയോഗോ ജോട്ടയ്ക്കു ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ നഷ്ടമാകും. ലിവർപൂൾ പരിശീലകൻ യൂർഗൻ ക്ലോപ്പാണ് വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. ലിവർപൂൾ– മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി മത്സരത്തിലാണ് ജോട്ടയ്ക്ക് കണങ്കാലിനു പരുക്കേറ്റത്.

English Summary: Portugal forward Jota ruled out of World Cup with calf injury