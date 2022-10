മാഞ്ചസ്റ്റർ ∙ ഇംഗ്ലിഷ് പ്രിമിയർ ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ, ടോട്ടനത്തിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ മുഴുവൻ സമയത്തും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഞ്ചിലിരുത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. ഫൈനൽ വിസിലിനു മിനിറ്റുകൾക്കു മുൻപേ മൈതാനത്തുനിന്നു ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്കു ക്രിസ്റ്റ്യാനോ മടങ്ങിയതു വൻ ചർച്ചാവിഷയമായി.

കളിക്കാൻ അവസരം നൽകാത്തതിൽ കോച്ച് എറിക് ടെൻ ഹാഗിനോടുള്ള പ്രതിഷേധ സൂചകമായാണു മുപ്പത്തിയേഴുകാരൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ നേരത്തേ സ്ഥലം വിട്ടത്. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങിയിട്ടും ടോട്ടനത്തിനെതിരെ ചുവന്ന ചെകുത്താന്മാർ 2–0 വിജയം നേടുകയും ചെയ്തു. ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ്, ഫ്രെഡ് എന്നിവരാണു ഗോൾ നേടിയത്. രണ്ടാം പകുതിയിലായിരുന്നു 2 ഗോളുകളും. ഫ്രെഡ് 47–ാം മിനിറ്റിലും ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് 69–ാം മിനിറ്റിലും ലക്ഷ്യം കണ്ടു.

10 കളിയിൽ 19 പോയിന്റുമായി യുണൈറ്റഡ് 5–ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. നാളെ ചെൽസിക്കെതിരായ മത്സരത്തിനുള്ള ടീമിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ഉണ്ടാവില്ലെന്നു ടീം മാനേജ്മെന്റ് ഇന്നലെ അറിയിച്ചു.

