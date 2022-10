‘പറ്റിപ്പോയി’: മത്സരം തീരും മുൻപ് മൈതാനം വിട്ടതിനു ക്ഷമ ചോദിച്ച് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ

മാഞ്ചസ്റ്റർ ∙ ടോട്ടനം ഹോട്സ്പറിനെതിരായ മത്സരം തീരുംമുൻപ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റ‍ഡ് റിസർവ് ബെഞ്ചിൽ നിന്നിറങ്ങി മൈതാനം വിട്ടത് അന്നേരത്തെ സമ്മർദത്തിൽ ചെയ്തതെന്ന് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ തന്റെ നടപടിക്കു നൽകിയ വിശദീകരണത്തിലാണ് പോർച്ചുഗീസ് സൂപ്പർ താരത്തിന്റെ കുറ്റസമ്മതം.

‘എല്ലായ്പോഴും വളർന്നു വരുന്ന യുവതാരങ്ങൾക്കു മാതൃകയാവണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുള്ളത്. നിർഭാഗ്യവാശാൽ ചിലപ്പോൾ അതിനു സാധിക്കാറില്ല. ചില നിമിഷങ്ങളിലെ സമ്മർദത്തിൽ അനുകരണീയമല്ലാത്തത് ചെയ്തു പോകും.’– ക്രിസ്റ്റ്യാനോ പറഞ്ഞു.

അച്ചടക്കലംഘനത്തെത്തുടർന്ന് ചെൽസിക്കെതിരെ ഇന്നു നടക്കുന്ന മത്സരത്തിന്റെ ടീമിൽനിന്നു റൊണാൾഡോയെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ടോട്ടനമിനെതിരെ വാംഅപ്പ് ചെയ്തെങ്കിലും കോച്ച് എറിക് ടെൻ ഹാഗ് കളിക്കാൻ അവസരം നൽകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് റൊണാൾഡോ ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്കു മടങ്ങിയതെന്നായിരുന്നു നിഗമനങ്ങൾ.

എന്നാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി ഇറങ്ങാൻ റൊണാൾഡോ വിസമ്മതിച്ചു എന്നാണ് ഇന്നലെ ടെൻ ഹാഗ് പറഞ്ഞത്. റൊണാൾഡോയുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ടെൻ ഹാഗ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിങ്ങനെ: ‘അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ടീമിലെ പ്രധാന താരങ്ങളിൽ ഒരാൾ തന്നെ’.

English Summary: Cristiano Ronaldo apologizes for walking off the field in Manchester United game