ലോകകപ്പിന് മോഹൻലാലിന്റെ മ്യൂസിക് വിഡിയോ

ദോഹ ∙ ലോകകപ്പ് ആരാധകർക്കായി സംഗീതവും ഫുട്‌ബോളും കോർത്തിണക്കി മെഗാസ്റ്റാർ മോഹൻലാൽ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ വിഡിയോ ഈ മാസം 30ന് ഖത്തറിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. ഗ്രാന്റ് ഹയാത്ത് ദോഹ ഹോട്ടലിൽ നടക്കുന്ന ‘മോഹൻലാൽസ് സല്യൂട്ടേഷൻ ടു ഖത്തർ’ പരിപാടിയിലാണ് 4 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വിഡിയോ പുറത്തിറക്കുക. ഇന്ത്യൻ എംബസി എപെക്‌സ് സംഘടനയായ ഇന്ത്യൻ സ്‌പോർട്‌സ് സെന്ററും ഒലിവ് സുനോ റേഡിയോ നെറ്റ്‌വർക്കും ചേർന്നാണ് പ്രകാശനം നടത്തുക. ആരാധകർക്ക് മോഹൻലാലുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കാനുളള അവസരവും റാഡിസൻ ബ്ലൂ ഹോട്ടലിൽ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: FIFA world cup 2022: Mohanlal's music video will be released on October 30