112 മണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റ്; കളി കാണാൻ ഒഡീഷയ്ക്കു പോയ 3 ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരുടെ റൂട്ട്മാപ്പ്!

ഭുവനേശ്വർ ∙ 25 മണിക്കൂർ 36 മിനിറ്റ്; കേരളാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൊച്ചി ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഡ്രസ്സിങ് റൂമിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സമയക്കണക്ക് എഴുതിവച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ വടക്കേയറ്റത്തെ ഒരു ആരാധകൻ കൊച്ചിയിൽ വന്നു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കളി കണ്ടു വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താനെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയമാണിത്. ആരാധകരോട് കളിക്കാർക്കുള്ള കടപ്പാട് മറക്കാതിരിക്കാണ് ഡ്രസ്സിങ് റൂമിൽ ഈ സമയം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്‌!

എന്നാൽ ഈ മണിക്കൂറിൽ തീരുന്നതല്ല മഞ്ഞപ്പടക്കാരന്റെ വിശ്വസ്തത. മൂന്നു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് വെളിപ്പെടുത്താം. കലിംഗ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആദ്യ എവേ മത്സരം (ഒക്ടോബർ 23) കാണാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മക്കരപ്പറമ്പ് സ്വദേശികളായ എൻ.ഫഹദും സി.ജസീലും എം.മിസ്ഹബും വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നത് വ്യാഴം (ഒക്ടോബർ 20) രാത്രി 10.30ന്. കെഎസ്ആർടിസിയിൽ നേരെ കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക്.

വെള്ളി പുലർച്ചെ ഭുവനേശ്വറിലേക്കുള്ള ട്രെയിനിൽ എങ്ങനെയോ കയറിപ്പറ്റി. ജനറൽ കംപാർട്മെന്റിലെ ദീപാവലിത്തിരക്കിൽ നാലഞ്ചു മടക്കായി നിന്നും തറയിലിരുന്നുമായിരുന്നു യാത്ര. ശനി പുലർച്ചെ ഭുവനേശ്വറിലെത്തി. വൈകിട്ട് നാലോടെ കലിംഗ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തി രാത്രി 7.30ന് തുടങ്ങിയ കളി കണ്ടു. ആദ്യം ഒരു ഗോളടിച്ചിട്ടും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് 2–1നു തോറ്റ നിരാശയോടെ തിങ്കൾ പുലർച്ചെ ട്രെയിൻ കയറി നാട്ടിലേക്ക്. വീട്ടിലെത്തിയത് ചൊവ്വ വൈകിട്ട് നാലിന്. മണിക്കൂറിൽ നോക്കിയാൽ യാത്രാ സമയം 112 മണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റ്.

ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്തതിലോ കഷ്ടപ്പെട്ടതിലോ ഇവർക്കു പരാതിയില്ല. സങ്കടം ഒറ്റക്കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നല്ലൊരു പ്രകടനം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതിൽ. ‘ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഡിഫൻസുമുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒഫൻസുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൂട്ടപ്പൊരിച്ചിൽ മാത്രമായിരുന്നു കളി. ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കു വന്നപ്പോഴൊക്കെ മികവ് ഒഡീഷ താരങ്ങൾക്കായിരുന്നു. ഓർത്തു വയ്ക്കാനുള്ള ഏക നിമിഷം അഡ്രിയാൻ ലൂണയുടെ ആ പാസും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഏക ഗോളുമാണ്.’ – തന്റെ വിശകലനം ഫഹദ് ഇത്രയും വാക്കുകളിലൊതുക്കി.

∙ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കാലാവസ്ഥ

കേരളത്തിലെ നിലവിലെ കാലാവസ്ഥയും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കളിയും ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും അപകടം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഹോം മത്സരത്തിലും തോൽക്കാം. എവേ മത്സരത്തിലും തോൽക്കാം. ഒരു ഗോളിനു മുന്നിട്ടു നിന്നാലും തോൽക്കാം. ഒരു ഗോൾ പിന്നിട്ടു നിന്നിട്ടും തോൽക്കാം.

മൂന്നു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 8 ഗോളുകളാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രതിരോധം വഴങ്ങിയത്. കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകൾക്കു മുൻപിൽ അടിപതറുന്നതു സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു. എതിർ മുന്നേറ്റ നിരയുടെ സാമർഥ്യം തന്നെ വേണമെന്നില്ല ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പോസ്റ്റിൽ ഗോളാകാൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒഡീഷയുടെ രണ്ടാം ഗോൾ വന്നത് ഗോളി ഉയർത്തിയടിച്ച പന്തിലൂടെയാണ്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രതിരോധത്തെ മറികടന്ന് ആ പന്തിനെ ഗോളാക്കാൻ രണ്ടു ടച്ചും നിമിഷനേരവും മാത്രമേ പെഡ്രോ മാർട്ടിനു വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ.

മോഹൻ ബഗാനെപ്പോലെ പരിചയസമ്പന്നമായ ടീമിനെതിരെ ആദ്യന്തം ആക്രമണം നടത്താനിറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ വഴങ്ങേണ്ടി വന്നത് 5 ഗോളുകളാണ്. ബഗാനെതിരെ പയറ്റിയ അതേ ലൈനപ്പും തന്ത്രവും തന്നെ ഒഡീഷയ്ക്കെതിരെയും പയറ്റി. പക്ഷേ, അതും പാളിപ്പോയി.

ഹൈ പ്രസ്സിങ് ഒഡീഷയും തിരിച്ചു പയറ്റിയതോടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് അടി തെറ്റി. ഫിനിഷിങ്ങിലെ മികവ് അവർക്കായിരുന്നു. 16 ഷോട്ടുകളാണ് ഒഡീഷ അടിച്ചത് അതിൽ എട്ടെണ്ണം കൃത്യം പോസ്റ്റ് ലക്ഷ്യമാക്കിത്തന്നെ. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അടിച്ചത് ആകെ 5. അതിൽ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമായിരുന്നു പോസ്റ്റിൽ.



English Summary: Kerala Blasters fans who travelled hours to see game