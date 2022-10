ബെംഗളൂരുവിനെ തോൽപിച്ച് ഒഡീഷ എഫ്സി; പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്

ഭുവനേശ്വർ ∙ ബെംഗളൂരു എഫ്സിയെ 1–0ന് തോൽപിച്ച ഒഡീഷ എഫ്സി മൂന്നാം ജയത്തോടെ ഐഎസ്എൽ ഫുട്ബോൾ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്. 33–ാം മിനിറ്റിൽ നന്ദകുമാർ ശേഖറാണ് വിജയഗോൾ നേടിയത്. 4 മത്സരങ്ങളിൽ ഒഡീഷയ്ക്ക് 9 പോയിന്റുണ്ട്. 3 കളികളിൽ‌ 7 പോയിന്റുള്ള ഹൈദരാബാദാണ് രണ്ടാമത്. 4 മത്സരങ്ങളിൽ‌ 4 പോയിന്റുമായി ബെംഗളൂരു 6–ാം സ്ഥാനത്ത്.



English Summary: Indian Super League: Odisha FC Go Top Of The Table After Beating Bengaluru FC