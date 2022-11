പുഴയ്ക്ക് നടുവിൽ മെസ്സിയുടെ കട്ടൗട്ട്; പുല്ലാവൂരിലെ ആവേശം അർജന്റീനയിലും വൈറൽ

കോഴിക്കോട്∙ ഫിഫ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് തുടങ്ങും മുൻപേ കോഴിക്കോട്ടെ അർജന്റീന ആരാധകരുടെ ആവേശം രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വൈറൽ. കോഴിക്കോട് പുഴയിലെ തുരുത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ലയണൽ മെസ്സിയുടെ കൂറ്റൻ കട്ടൗട്ട് അർജന്റീനയുടെ ആരാധക സംഘങ്ങളും അർജന്റീനയിലെ മാധ്യമങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. കട്ടൗട്ട് നിർമിച്ച് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യവും പുറത്തുവന്നു.

പുല്ലാവൂരിലെ ആരാധകരാണ് മെസ്സിയുടെ കട്ടൗട്ട് ഒരുക്കിയത്. ലോകകപ്പിന് ഖത്തറിൽ തുടക്കമാകാൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണു ബാക്കിയുള്ളത്. നവംബർ 20ന് ഖത്തറും ഇക്വഡോറും തമ്മിലാണ് ആദ്യ മത്സരം. 22ന് സൗദി അറേബ്യയ്ക്കെതിരെയാണ് അർജന്റീനയുടെ ആദ്യ പോരാട്ടം. സൗദി, മെക്സിക്കോ, പോളണ്ട് ടീമുകൾക്കൊപ്പം ഗ്രൂപ്പ് സിയിലാണ് അർജന്റീന കളിക്കേണ്ടത്.

English Summary: Messi stands tall in this Kozhikode village as World Cup fervour grips Kerala