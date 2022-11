വീണ്ടും മിലാൻ

മിലാൻ ∙ 7 വട്ടം യൂറോപ്യൻ ചാംപ്യന്മാരായ ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ് എസി മിലാൻ 9 വർഷത്തിനു ശേഷം യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ഫുട്ബോൾ നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിൽ. സാൽസ്ബർഗിനെതിരെ 4–0 വിജയത്തോടെയാണ് സാൻസീറോ ക്ലബ് പ്രീക്വാർട്ടറിലെത്തിയത്. ഡൈനമോ കീവിനെ 2–1നു തോൽപിച്ച് ചെൽസിയും ഗ്രൂപ്പ് ഇയിൽനിന്നു മുന്നേറി. യുവന്റസിനോടു 2–1നു ജയിച്ചെങ്കിലും ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് പിഎസ്ജിക്കു നോക്കൗട്ടിൽ സീഡ് നേടാൻ കഴിയാതെ പോയതു തിരിച്ചടിയായി.

ആദ്യ കിരീടം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബിന് ഇനിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ ഇതോടെ കടുപ്പമാകും. പോർച്ചുഗീസ് ക്ലബ് ബെൻഫിക്ക 6–1നു മക്കാബി ഹൈഫയെ തോൽപിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായതാണ് പിഎസ്ജിക്കു പണിയായത്. റയൽ മഡ്രിഡ്, ബയൺ മ്യൂണിക്, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി തുടങ്ങിയ വമ്പൻ ടീമുകളോട് എതിരു കളിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന വെല്ലുവിളിയാണു പിഎസ്ജിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. യുക്രെയ്ൻ ക്ലബ് ഷക്തർ ഡോണെസ്കിനെ 4–0നു തോ‍ൽപിച്ച ജർമൻ ക്ലബ് ലൈപ്സീഗും റയൽ മഡ്രിഡിനൊപ്പം ഗ്രൂപ്പ് എഫിൽനിന്നു നോക്കൗട്ടിലെത്തി. മറ്റു മത്സരങ്ങളിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി 3–1നു സെവിയ്യയെ തോൽപിച്ചു. ബൊറൂസിയ ഡോർട്മുണ്ട് കോപ്പൻഹേഗനുമായി 1–1 സമനിലയി‍ൽ പിരി‍ഞ്ഞു.

യുവന്റസിനെതിരെ ഗോൾ നേടിയ പിഎസ്ജി സ്ട്രൈക്കർ കിലിയൻ എംബപെ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ അതിവേഗം 40 ഗോൾ തികയ്ക്കുന്ന റെക്കോർഡ് പേരിലാക്കി. 2017ൽ 18–ാം വയസ്സിൽ മൊണക്കോയ്ക്കൊപ്പം 6 ഗോളും തുടർന്നു പിഎസ്ജിക്കൊപ്പം 34 ഗോളുമാണ് ഇപ്പോൾ 23 വയസ്സും 317 ദിവസവും പ്രായമുള്ള എംബപെ നേടിയത്.

യൂറോപ്പ ലീഗ് നോക്കൗട്ട് യോഗ്യത: ടീമുകൾ ഇവ

ബാർസിലോന, അയാക്സ്, ലെവർകൂസൻ, സ്പോർടിങ് ലിസ്ബൺ, സാൽസ്ബർഗ്, ഷക്തർ, സെവിയ്യ, യുവന്റസ്.

