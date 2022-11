വിജയന്റെ ചോദ്യം, വുക്കൊയുടെ ഉത്തരം; ഓടിത്തെളിയുമോ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എൻജിൻ?

ഈ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇതെന്തുപറ്റിയെന്ന ഐ.എം.വിജയന്റെ ചോദ്യം തന്നെയാകും ഈ സീസണിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആദ്യമത്സരങ്ങൾ കണ്ടവരുടെയെല്ലാം മനസ്സിൽ. ഒരുപക്ഷേ, ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പരിശീലകൻ ഇവാൻ വുക്കൊമനോവിച്ച് പോലും സ്വയം ചോദിച്ചിരിക്കും ‘മലയാള മനോരമ’യിലെ പംക്തിയിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം വിജയൻ ഉയർത്തിയ അതേ ചോദ്യം. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇതെന്തുപറ്റി ? സീസണിൽ നാലാം കളിയും പൂർത്തിയാക്കിയ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ നാലു പാടും നിന്നുയരുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ട ആൾ കൂടിയാണ് വുക്കൊമനോവിച്ച്. നവംബർ അഞ്ചിനു ഗുവാഹത്തിയിൽ അടുത്ത മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്ന ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനു നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനെക്കാൾ വെല്ലുവിളിയാകുക സ്വന്തം ടീമിൽ പലയിടങ്ങളിലായി തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളാകും. സൂപ്പർ ലീഗിലെ കരുത്തരും അത്ര കേമൻമാരല്ലാത്തവരും ഉൾപ്പെടുന്ന നാലു പ്രതിയോഗികൾക്കെതിരെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ച പാഠങ്ങളുടെ ‘റിവിഷൻ’ കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന സെർബിയൻ പരിശീലകൻ തന്റെ ‘ഉത്തരങ്ങൾ’ കളത്തിൽ നൽകുന്നതിനു കണ്ണെറിഞ്ഞാകും സമസ്തകേരളം ഇന്നു കളി കാണാനെത്തുക.

ഗോവയിൽ നിന്നുള്ള കളിയിറക്കം

കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഗോവയിലെ ഫറ്റോർ‍ഡ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഫൈനലിൽ നിർത്തിയിടത്തു നിന്നുതന്നെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തുടങ്ങുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷകൾ. പക്ഷേ, ഗോവയിൽ കണ്ട ടീമിൽ നിന്നു വിജയവും ഗോളും മാത്രമല്ല അകന്നു മാറിയത്. ടീമിന്റെ ഒത്തിണക്കത്തിലും വിജയതൃഷ്ണയിലും തുടങ്ങി ശരീരഭാഷയിൽ വരെ മാറ്റം വ്യക്തം. ‘ഈ കളി ജയിക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കുകയാണ്’ എന്ന ശരീരഭാഷയിലായിരുന്നു ഗോവൻ മൈതാനങ്ങളിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ താരങ്ങൾ കളം ഭരിച്ചത്. സ്വന്തം കാണികളുടെ അസാമാന്യ പിന്തുണയുണ്ടായിട്ടും കൊച്ചിയിലെ ഹോം മത്സരങ്ങളിൽപ്പോലും മഞ്ഞപ്പടയിൽ കാണാനായില്ല ആ ഊർജവും പ്രസാദവും പ്രചോദനവും.

മോഹൻ ബഗാനെതിരായ കളിയുടെ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടില്ലേ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ തീപാറുന്ന പോരാട്ടം എന്നു ചില ആരാധകരെങ്കിലും ചോദിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ, തലമറന്ന് എണ്ണ തേച്ച മട്ടിലായിരുന്നു കൊച്ചിയിലെ അന്നു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ എല്ലാം മറന്നുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ. ബഗാനെപ്പോലൊരു കരുത്തുറ്റ, നിലവാരമേറിയ സംഘത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധം കൈവിട്ടു കളിച്ച ആ ‘തീക്കളി’യിൽ ഒടുവിൽ പൊള്ളിയതു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായിരുന്നു.

പാസിങ്ങിലും പ്രസിങ്ങിലും പൊസിഷനിങ്ങിലും എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ നീങ്ങിയ സംഘമാണു വുക്കൊമനോവിച്ചിന്റെ ഗോവൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. അന്നത്തെ ഇലവനിൽ കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും ആ കെട്ടുറപ്പും സുരക്ഷിതത്വവും ഈ സീസണിൽ ഇതേവരെ ടീമിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ തുടക്കത്തിലെ ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തു എതിരാളികളെ സമ്മർദത്തിലാക്കിയ മത്സരങ്ങളിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനു തോൽവി വഴങ്ങിയിരുന്നില്ല. ഇത്തവണ അതിനും ഇളക്കം തട്ടി. മോഹൻ ബഗാനെതിരെയും ഒഡീഷയ്ക്കെതിരെയും ഒരു ഗോളിന്റെ ലീഡും കളത്തിലെ മേധാവിത്തവും കൈവിട്ടാണു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തോൽവിയേറ്റു വാങ്ങിയത്.

പ്രതിരോധത്തിലെ കോട്ടം

അർജന്റീനയ്ക്കെതിരെ കളത്തിലിറങ്ങി ലയണൽ മെസ്സിയുടെ മുന്നേറ്റത്തിനു തടയിട്ട പരിചയസമ്പന്നനാണു ക്രൊയേഷ്യൻ സെന്റർ ബാക്ക് മാർക്കോ ലെസ്കോവിച്ച്. കഴിഞ്ഞ സീസണിനിടെ മൂക്കിനു സാരമായ പരുക്കേറ്റിട്ടും മാസ്ക് ധരിച്ചു കളത്തിലിറങ്ങി മിടുക്കു കാട്ടിയ പോരാളിയാണു ഹോർമിപാം റൂയിവ. ഗോവയിൽ ഈ സഖ്യം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ‘കോട്ട’യായി മാറിയെങ്കിൽ ഇക്കുറി ‘കോട്ട’മാണെന്നാണു കളത്തിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളും കണക്കുകളും പറയുന്നത്. ലെസ്കോവിച്ചിന്റെ പിഴവായിരുന്നു മുംബൈ സിറ്റിക്കെതിരായ മത്സരത്തിലെ രണ്ടാം ഗോളിന്റെ വഴി. ഗോളിനു മുന്നിൽ കണ്ണും കാതും കൂർപ്പിച്ചു കാത്തിരിക്കുന്നൊരു കഴുകനാണ് മുൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരം കൂടിയായ അർജന്റീന സ്ട്രൈക്കർ ഹോർഹെ പെരേര ഡയസെന്നു നന്നായി അറിയാവുന്ന ആളായിട്ടും ലെസ്കോവിച്ചിന്റെ നീക്കങ്ങൾ അവിടെ പിഴച്ചു.

ഹോർമിപാമിനു പകരം മുംബൈയ്ക്കെതിരെ ഫസ്റ്റ് ഇലവനിൽ പരീക്ഷിച്ച സ്പാനിഷ് താരം വിക്ടർ മോംഗിലും ‘ഇളകുന്ന’ സാന്നിധ്യമായി. വിങ് ബാക്കുകളുടെ പ്രതിരോധ സംഭാവനകളും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നായിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇടതു വിങ്ങിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ജെസ്സൽ കാർനെയ്റോയുടെ പ്രകടനം. വിങ്ങുകളിലെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ജെസ്സലിന്റെ പങ്കിനു കയ്യടി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രതിരോധമെന്ന പ്രഥമ ദൗത്യത്തിൽ നിന്നു താരം ‘ഓടിക്കയറിപ്പോകുന്നു’വെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പരാതി.

പ്രതിരോധത്തിൽ പുതിയ താരക്കൂട്ടമായിട്ടുപോലും മുംബൈ ഡിഫൻസ് ലൈൻ കാണിച്ച ഒത്തിണക്കവും മികവും ലെസ്കോവിച്ചും ഹോർമിപാമും (പകരക്കാരനായി രണ്ടാം പകുതിയിൽ) ജെസ്സലും ഖബ്രയും ചേർന്ന ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ‘ഫിക്സ്ഡ്’ പ്രതിരോധനിരയിൽ നിന്നുണ്ടായില്ല. കൊച്ചിയിലെ അരലക്ഷത്തോളം വരുന്ന മഞ്ഞക്കാണിക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ആരവത്തെ സാക്ഷിയാക്കി മുംബൈയുടെ താരങ്ങൾ നടത്തിയതു 27 ക്ലിയറൻസുകളാണ്. സ്വന്തം മൈതാനത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ കളിച്ച ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ താരങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ ക്ലിയറൻസുകളുടെ എണ്ണമാകട്ടെ വെറും പന്ത്രണ്ടും ! ടാക്ക്ളുകളുടെ എണ്ണത്തിലും അജഗജാന്തരമുണ്ട് ഇരുടീമുകളുടെയും കണക്കുകൾ തമ്മിൽ.

ചെറുതെന്നു പറയാനാകാത്ത വിടവുകൾ തെളിഞ്ഞ പ്രതിരോധത്തിലെ പിഴവുകൾ അസ്സലായി മുതലെടുത്തായിരുന്നു മോഹൻ ബഗാന്റെയും മുംബൈയുടെയും ഗോളിലേക്കുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റങ്ങൾ. ദിമിത്രി പെട്രാറ്റോസും ലിസ്റ്റൺ കൊളാസോയും പെഡ്രോയും ഹോർഹെ പെരേരയും പോലുള്ള അതിവേഗക്കാരായ താരങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ തുറന്നുകിട്ടിയ സ്ഥലവും സമയവും അവർ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ചിടത്താണു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വലയിൽ അനായാസം പന്തുകളെത്തിയത്. എതിരാളികൾക്കു യഥേഷ്ടം സ്ഥലമനുവദിച്ചു ചിതറിമാറുന്ന പ്രതിരോധത്തിൽ വേണം കോച്ച് വുക്കൊമനോവിച്ച് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നടത്താൻ. ഗുവാഹത്തിയിൽ ഇന്നു പ്രതിരോധത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിലാകും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരുടെയും എതിരാളികളുടെയും കണ്ണുകളത്രയും !

കൂട്ടില്ലാത്ത പ്ലേമേക്കർ

മധ്യനിരയിൽ അഡ്രിയൻ ലൂണയെന്ന നായകനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നു പോയ സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ചിറകു വിടർത്തിയിരുന്നത്. ഇത്തവണയും എന്തിനും തയാറായി യുറഗ്വായ് മിഡ്ഫീൽഡർ ഹാജരുണ്ട്. പക്ഷേ, മൈതാനമധ്യത്തിൽ ഏറെക്കുറെ ഏകാന്തവാസത്തിലാണ് ഇക്കുറി കക്ഷി. യുവതാരങ്ങളായ ജീക്സൺ സിങ്ങും പ്യൂട്ടിയയും മാത്രമേ മധ്യനിരയിൽ ലൂണയ്ക്കു കാര്യമായ പിന്തുണ നൽകുന്നുള്ളൂ. അതാകട്ടെ, കഴിഞ്ഞ സീസണിലേതുപോലെ എതിരാളികളെ തലയ്ക്കടിച്ചു വീഴ്ത്തുന്ന മട്ടിലുള്ള പ്രഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഏറെ അകലെയുമാണ്. ഒൻപതാം സീസൺ തുടങ്ങും മുൻപേ കോച്ച് ‘സീനിയർ താരം’ എന്ന വിശേഷിപ്പിച്ച മലയാളി താരം സഹൽ അബ്ദുൽ സമദ് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കളി പുറത്തെടുത്തിട്ടില്ല. മുംബൈയ്ക്കെതിരെ ഏതാനും ഒറ്റയാൻ നീക്കങ്ങൾ വന്നുവെങ്കിലും സഹലിലെ പ്രതിഭ കളത്തിൽ ‘വിശ്രമ’ത്തിലാണെന്നത് ഈ സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ മുനയൊടിക്കുന്നുണ്ട്.

മുന്നേറ്റത്തിലെ മാന്ദ്യം

മുന്നേറ്റനിരയിൽ അഡ്രിയൻ ലൂണയുടെ മനസ്സറിയാവുന്ന പിന്തുണക്കാരുടെ അഭാവമാണ് ഇത്തവണ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാന ഘടകം. പോയ സീസണിൽ എതിരാളികളുടെ ബോക്സിലും സ്വന്തം ബോക്സിലും ആശയും ആശയവുമായി തിളങ്ങിയ അൽവാരോ വാസ്കെസിനെപ്പോലൊരു ‘മുതൽ’ വുക്കൊമനോവിച്ചിന്റെ ടീമിൽ ഇക്കുറിയില്ല. ഗെയിം മനസിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഫൈനൽ തേ‍ഡിൽ സഹതാരങ്ങളെ ‘ലീഡ്’ ചെയ്യുന്നതിലും അപാരമികവ് പുറത്തെടുത്ത സ്പാനിഷ് താരത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഐഎസ്എൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ സംഘമായി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ മാറ്റിയത്. വാസ്കെസിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന മികവില്ലെങ്കിലും പന്തുള്ള വേളയിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും എതിർ പ്രതിരോധത്തിന്റെ മർമം പിളർത്തുന്ന സാന്നിധ്യമാകാൻ അർ‍ജന്റീനക്കാരൻ ഹോർഹെ പെരേര ഡയസിനു സാധിച്ചതു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആക്രമണനീക്കങ്ങളെ പ്രവചനാതീതമാക്കി മാറ്റി.

വാസ്കെസിന്റെയും പെരേര‌യുടെയും അസാന്നിധ്യം ടീമിനു പുതിയ സാധ്യതകൾകൂടി തുറന്നിടുന്നുവെങ്കിലും ദിമിത്രിയോസ് ഡയാമന്റകോസും അപ്പോസ്തലസ് ജിയാനൂവും ഇതേവരെ തങ്ങളുടെ ‘യുഎസ്പി’ കളത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. നാലു മത്സരവും കളിച്ച ദിമിത്രിയോസിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട ചില നീക്കങ്ങൾ കണ്ടുവെങ്കിലും ഇതേവരെ ഇന്ത്യൻ ലീഗിൽ ഗോൾ സ്കോറിങ് അക്കൗണ്ട് തുറന്നിട്ടില്ല. രണ്ടു മത്സരത്തിൽ മാത്രം കളിച്ച ജിയാനൂവിനെ പിന്നീടു പകരക്കാരുടെ നിരയിൽപ്പോലും കണ്ടിട്ടുമില്ല (കാരണം അജ്ഞാതം !).

മുന്നേറ്റത്തിൽ ഇതേവരെ ‘ചിത്രം’ തെളിയാത്തതു പ്രതിരോധത്തിലും വുക്കൊമനോവിച്ചിന്റെ പണി മുടക്കുന്നുണ്ട്. ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർക്കു നിർണായക റോളുള്ള ‘4–4–2 ഡബിൾ 6’ ഫോർമേഷനിലൂടെയാണു പോയ സീസണിൽ വുക്കൊമനോവിച്ചിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ ഐഎസ്എൽ ഭരിച്ചത്. പ്രതിരോധവും മുന്നേറ്റവുമെന്ന മട്ടിലുള്ള വിഭജനമില്ലാതെ, ഇരട്ട ദൗത്യമുള്ള രണ്ടു ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർമാരെ കണ്ണിചേർത്തു വിളക്കിച്ചേർത്തതിലൂടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഗെയിം പ്ലാൻ എതിരാളികളിൽ സൃഷ്ടിച്ച ഭീതിയും അങ്കലാപ്പും ചെറുതൊന്നുമായിരുന്നില്ല. ഈ സീസണിൽ മുന്നേറ്റത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മൂർച്ചയില്ലായ്മ പ്രതിരോധത്തിൽ ‘ഓവർടൈം’ കൂടി നോക്കിയിരുന്ന ജീക്സൺ–പ്യൂട്ടിയ ജോടിയുടെ സേവനത്തെയും ബാധിച്ചിടത്താണു ഗോവയിൽ കണ്ട കെട്ടുറപ്പ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നു ചോർന്നുപോയത്. മുന്നേറ്റത്തിലും പ്രതിരോധത്തിലും കണ്ണുള്ള ‘ഡബിൾ പിവോട്ട്’ റോളിൽ പഴയതുപോലെ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങാൻ ഇരുവർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നോട്ടിറങ്ങി പന്തു സ്വീകരിച്ചു ആക്രമണത്തിനുള്ള വെടിമരുന്നു നിറച്ച വാസ്കെസിനെപ്പോലൊരു താരത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ജീക്സണും പ്യൂട്ടിയയ്ക്കും മധ്യത്തിലും മുന്നേറ്റത്തിലും ശ്രദ്ധയേറെ വേണ്ടിവരുന്നതാണിതിനു കാരണം.

പകരക്കാരിലും കുറവ്

പകരക്കാരുടെ ബെഞ്ചിലും കരുത്തത്ര തെളിയിച്ച ആളുകളില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഗോവയിൽ കണ്ട മിഡ്ഫീൽഡ് മാജിക്കിന്റെ ആവർത്തനം വുക്കൊമനോവിച്ചിന് അത്ര എളുപ്പമാകില്ല. ഓരോ കളിക്കാരനെയും തന്റെ ദൗത്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തി വേണ്ടതു ചോദിച്ചുവാങ്ങിയ മികവിലും കൂടിയായിരുന്നു മോട്ടിവേഷനൽ സ്പീക്കർ കൂടിയായ വുക്കൊമനോവിച്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പടയോട്ടം. ഇക്കുറിയും സെർബിയൻ കോച്ചിൽ നിന്ന് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ അതിന്റെ ആവർത്തനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിളിലെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ്, ‘റിപ്പയറിങ്’ പൂർത്തിയാക്കി എല്ലാ ഗിയറിലും ‘എഫിഷ്യൻസി’ കൈവരിച്ച ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എൻജിനെയാണ് ഇന്നു ഗുവാഹത്തിയിൽ ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മുന്നേറ്റത്തിൽ ദിമിത്രിയോസ് – ജിയാനൂ ജോടിയിലൂടെ ഇരട്ടക്കണ്ണികൾ വിളക്കിച്ചേർത്ത ഗോൾ തിളക്കത്തിനാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

ജിയാനൂവിന്റെ വരവിനു താമസമുണ്ടെങ്കിൽ യുക്രെയ്ൻ താരം ഇവാൻ കല്യൂഷ്നി മിഡ്ഫീൽഡറുടെ റോളിൽ കളത്തിലെത്തുന്നതു കാണാനാണ് ആരാധകരുടെ ആഗ്രഹം. ദിമിത്രിയോസിന്റെ പങ്കാളിയായി കല്യൂഷ്നി മുന്നോട്ടു കയറുന്നതിനു പകരം തന്റെ സ്വതസിദ്ധ ഇടമായ മിഡ്ഫീൽഡിൽ തന്നെ കളിക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതിവേഗം കൈമുതലായുള്ള ഇന്ത്യൻ യുവതാരം ബിദ്യാനന്ദ് സിങ്ങിനെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ദിമിത്രിയോസിന്റെ കൂട്ടാളിയായി കാണാനും ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Adrian Luna lacks backing from Midfield, team chemistry missing; Kerala Blasters Trying to bounce back