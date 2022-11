രാഷ്ട്രീയക്കളി ഖത്തറിൽ വേണ്ട; പന്തുകളി മാത്രം മതി: ഫിഫ

സൂറിക് ∙ ഖത്തറിൽ ലോകകപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫുട്ബോൾ എന്ന കളിയിലാകണം ശ്രദ്ധ വേണ്ടതെന്നും രാഷ്ട്രീയവും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവുമായ ഭിന്നതകൾ അതിനെ മറികടക്കരുതെന്നും രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോൾ ഭരണസമിതിയായ ഫിഫയുടെ ഉപദേശം. ലോകകപ്പിനെത്തുന്ന 32 രാജ്യങ്ങളോടാണ് ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫന്റിനോയും സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഫത്‌മ സമൗറയും കത്തിലൂടെ ഇക്കാര്യം അഭ്യർഥിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഖത്തറിൽ കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികളോടു വിവേചനമുണ്ടെന്നും സ്വവർഗാനുരാഗം ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കുന്നത് അപലപനീയമാണെന്നും പലമേഖലകളിലും അഭിപ്രായം ഉയർന്നിരുന്നു. വിവേ‌ചനത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 8 യൂറോപ്യൻ ടീമുകളുടെ ക്യാപ്റ്റൻമാർ ഹൃദയ ചിഹ്നമുള്ള ആംബാൻഡ് അണിയാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഖത്തറിൽ നിർമാണ ജോലികൾക്കിടെ മരിച്ച തൊഴിലാളികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡെൻമാർക്ക് കറുത്ത ജഴ്സിയണിയാൻ തീരുമാനിച്ചതും വിവാദമായിട്ടുണ്ട്.

ലോകകപ്പ് ഉദ്ഘാടനം രാത്രി 7.30ന്

ദോഹ∙ ലോകകപ്പ് ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിനു സമയമാറ്റം. 20ന് ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 7.30നാണ് ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങുക. എന്നാൽ, തുടർന്നു നടക്കേണ്ട ഖത്തർ – ഇക്വഡോർ ഉദ്ഘാടനമത്സരത്തിന്റെ സമയത്തിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 9.30നാണ് കിക്കോഫ്.

English Summary: FIFA writes to teams and says 'focus on the football not ideological or political battle that exists