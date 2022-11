ആവേശം പുഴയിൽ വേണ്ട, മെസ്സിയുടെയും നെയ്മാറിന്റെയും കട്ടൗട്ടുകള്‍ നീക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് നിർദേശം

കോഴിക്കോട്∙ ആവേശം പുഴയിലിറങ്ങി വേണ്ടെന്ന് അധികൃതർ, പുള്ളാവൂരിലെ പുഴയിൽ സ്ഥാപിച്ച മെസ്സിയെയും നെയ്മാറെയും നീക്കാൻ നിർദേശം. ഫുട്‌ബോള്‍ ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശത്തില്‍ ആരാധകര്‍ പുള്ളാവൂര്‍ ചെറുപുഴയില്‍ സ്ഥാപിച്ച മെസ്സിയുടെയും നെയ്മാറിന്റെയും കട്ടൗട്ടുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യാനാണ് ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നിര്‍ദേശം നൽ‍കിയത്. അഭിഭാഷകന്‍ ശ്രീജിത്ത് പെരുമന നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിര്‍ദേശം. പുഴയുടെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്ക് തടയുമെന്ന പരാതിയിലാണ് മെസ്സിയുടെയും നെയ്മാറിന്റെയും വൈറല്‍ കട്ടൗട്ടുകള്‍ നീക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് നിർദേശം നൽകിയത്.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കാല്‍പ്പന്താരാധകര്‍ മെസ്സിയുടെ 30 അടി വലിപ്പമുള്ള ഭീമന്‍ കട്ടൗട്ട് പുഴയിൽ സ്ഥാപിച്ചത് വൈറലായി മാറിയിരുന്നു. ഫോക്‌സ് സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ഉള്‍പ്പെടെയുളള രാജ്യാന്തര സ്പോർട് മാധ്യമങ്ങളില്‍വരെ ഇതു വാര്‍ത്തയായെത്തി. ഇതിനു മറുപടിയെന്നോണം ബ്രസീല്‍ ആരാധകര്‍ നെയ്മാറുടെ 40 അടി വലിപ്പമുള്ള കട്ടൗട്ട് പുള്ളാവൂരിൽ‍ പുഴയുടെ തീരത്തോടു ചേർന്നു സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.

എന്നാല്‍ പരാതിയെ തുടര്‍ന്നു രണ്ടു കട്ടൗട്ടുകളും നീക്കാനാണ് ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. കട്ടൗട്ടുകള്‍ പുഴയുടെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്ക് തടയുമെന്ന അഭിഭാഷകന്‍ ശ്രീജിത്ത് പെരുമനയുടെ പരാതിയെത്തുടര്‍ന്ന് സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തിയെന്നും വസ്തുതകള്‍ ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാലാണ് കട്ടൗട്ടുകള്‍ നീക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതെന്നുമാണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ വിശദീകരണം.

English Summary: Panchayath Instructed to Remove Messi and Neymar Cut Out in Pullavur River