യൂറോപ്പയിലും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് തിരിച്ചടി

ലണ്ടൻ ∙ യൂറോപ്പ ലീഗ് ഫുട്ബോളിലും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനു തിരിച്ചടി. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഉൾപ്പെടെ പ്രമുഖരെ രംഗത്തിറക്കിയിട്ടും സ്പാനിഷ് ക്ലബ് റയൽ സോസിദാദിനെ 1–0നു കഷ്ടിച്ച് മറികടക്കാനേ യുണൈറ്റഡിനു കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.

അർജന്റീനയുടെ കൗമാരതാരം അലയാന്ദ്രോ ഗർനാച്ചോയുടെ ഗോളിൽ മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് ഗോൾ നേടാനായില്ല. റൊണാൾഡോയുടെ പാസിൽ നിന്നാണ് ഗർനാച്ചോയുടെ ക്ലബ്ബിനായുള്ള ആദ്യഗോൾ പിറന്നത്. 2 ഗോൾ വിജയം നേടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കളായി യുണൈറ്റഡിന് പ്രീക്വാർട്ടറിൽ എത്താമായിരുന്നു. രണ്ടാമതായതോടെ ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കേണ്ട ഗതികേടായി യുണൈറ്റഡിന്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്ന് ആർസനലും പ്രീക്വാർട്ടറിലെത്തി.

English Summary: Real Sociedad 0-1 Man Utd: Alejandro Garnacho's first senior goal not enough for visitors to top Europa League group