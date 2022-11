കട്ടൗട്ടുകൾ സ്ഥാപിച്ച പുഴ കൊടുവള്ളി നഗരസഭയിൽ; നീക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്ത്

കോഴിക്കോട്∙ പുള്ളാവൂരിലെ പുഴയിൽ സ്ഥാപിച്ച മെസ്സിയുടെയും നെയ്മാറുടെയും കട്ടൗട്ടുകൾ നീക്കാൻ ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്ത് നിർദേശം നൽകിയെന്ന റിപ്പോർട്ടു പുറത്തുവന്നതോടെ പുഴയും പുഴയോരവും കൊടുവള്ളി നഗരസഭയുടെ കീഴിലെന്ന വിശദീകരണവുമായി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ. പുഴ കൊടുവള്ളി നഗരസഭയുടെ പരിധിയിലുള്ളതും ഇരുകരകളിലെ പുറമ്പോക്ക് കൊടുവള്ളി നഗരസഭയുടെ ആസ്തിയിൽ പെട്ടതുമാണെന്ന് ചെയർമാൻ വെള്ളറ അബ്ദു വ്യക്തമാക്കി.

‘‘കട്ടൗട്ടുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് നഗരസഭയ്ക്ക് ഇതുവരെ യാതൊരു പരാതിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പരിശോധനയിൽ പുഴയുടെ സ്വാഭാവിക നീരൊഴുക്കിനെ ഒരുനിലയ്‌ക്കും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നില്ല. മാത്രമല്ല പുഴയ്ക്ക് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള നാശനഷ്ടവും ഇതുവഴി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നഗരസഭ പൂർണ്ണമായും കളിക്കാരുടെ ആവേശത്തിനും വികാരത്തിനുമൊപ്പമാണ്. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നതിനും ലോകകപ്പ് സമയത്തു കൊടുവള്ളി അങ്ങാടി അലങ്കരിക്കുന്നതിനും കൊടുവള്ളിയിലെ ലൈറ്റിനിങ് ക്ലബ് അടക്കമുള്ളവരുടെ സഹകരണത്തോടെ സൗകര്യം ഒരുക്കാനും നഗരസഭ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.–’’ ചെയർമാൻ വ്യക്തമാക്കി.

ചെറുപുഴയില്‍ സ്ഥാപിച്ച മെസ്സിയുടെയും നെയ്മാറിന്റെയും കട്ടൗട്ടുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യാൻ ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നിര്‍ദേശം നൽ‍കിയെന്നാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം റിപ്പോർട്ടു പുറത്തുവന്നത്. അഭിഭാഷകന്‍ ശ്രീജിത്ത് പെരുമന നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിര്‍ദേശം. പുഴയുടെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്ക് തടയുമെന്ന പരാതിയിലാണ് മെസ്സിയുടെയും നെയ്മാറിന്റെയും വൈറല്‍ കട്ടൗട്ടുകള്‍ നീക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് നിർദേശം നൽകിയത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊരു നിർദേശം നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഗഫൂർ വ്യക്തമാക്കി. ‘‘ഒരു വക്കീൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. കട്ടൗട്ടുകൾ എടുത്തുമാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടിസ് ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.’’– ഗഫൂർ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കാല്‍പ്പന്താരാധകര്‍ മെസ്സിയുടെ 30 അടി വലിപ്പമുള്ള ഭീമന്‍ കട്ടൗട്ട് പുഴയിൽ സ്ഥാപിച്ചത് വൈറലായി മാറിയിരുന്നു. ഫോക്‌സ് സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ഉള്‍പ്പെടെയുളള രാജ്യാന്തര സ്പോർട് മാധ്യമങ്ങളില്‍വരെ ഇതു വാര്‍ത്തയായെത്തി. ഇതിനു മറുപടിയെന്നോണം ബ്രസീല്‍ ആരാധകര്‍ നെയ്മാറുടെ 40 അടി വലിപ്പമുള്ള കട്ടൗട്ട് പുള്ളാവൂരിൽ‍ പുഴയുടെ തീരത്തോടു ചേർന്നു സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Messi and Neymar Cut Out in Pullavur River.