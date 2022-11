കോഴിക്കോട് പുള്ളാവൂർ പുഴയിൽ സ്ഥാപിച്ച മെസി, നെയ്മാർ കട്ടൗട്ടുകൾ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വരെ ശ്രദ്ധ നേടി. അർജന്റീനയിലെ മാധ്യമങ്ങൾ അടക്കം മെസിയുടെ കട്ടൗട്ട് ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ നെയ്മാറുടെ ഔദ്യോഗിക സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ട് നെയ്മാർ കട്ടൗട്ട് വിശേഷങ്ങൾ ലോകത്തിനു മുന്നിലെത്തിച്ചു. നദിയുടെ ഒഴുക്കിനെ ബാധിക്കുമെന്ന പരാതിയിൽ കട്ടൗട്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നു ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദേശം ആവേശത്തിന്റെ ആന്റി ക്ലൈമാക്സ് സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന പ്രതീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ. ഇവർക്കൊപ്പം പുള്ളാവൂർ പുഴയിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പടുകൂറ്റൻ കട്ടൗട്ടും ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ, കട്ടൗട്ടുകൾക്കും ഫ്ലാഗുകൾക്കും മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്കും വെല്ലുവിളികൾക്കും രണ്ടു ടീമുകള്‍ തന്നെയാണ് അടിസ്ഥാനം. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം, ബ്രസീൽ, അർജന്റീന എന്നീ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളായി മാറും. സ്പെയിൻ, പോർച്ചുഗൽ, ജർമനി, ഇംഗ്ലണ്ട്… രാജ്യങ്ങൾ ഒരുപിടിയുണ്ടെങ്കിലും ബ്രസീൽ, അർജന്റീന ഫാൻസിന്റെ തട്ടു താണു തന്നെ ഇരിക്കും.

റൊസാരിയോ തെരുവുകളിലെ മുത്തശ്ശിമാരുടെ ‘മിശിഹ’ കഥകൾ അർജന്റീനക്കാർ പറയുന്നതിനേക്കാൾ മനോഹരമായി കേരളത്തിലെ തെരുവോരങ്ങളിൽ നിന്നു കേൾക്കാം. സാംബ നൃത്തച്ചുവടുകൾക്കു താളം പിടിക്കാൻ ബ്രസീലുകാരനായ ഒരാൾക്ക് അപ്പുറം ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതൊരു മലയാളിക്ക് ആയിരിക്കും. എന്താകും കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ബ്രസീലിന്റെയും അർജന്റീനയുടെയും പിന്നാലെ മാത്രം പോയത്.. ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളും ആരാധകരും അടക്കമുള്ളവർ വിലയിരുത്തുന്നു…

∙ പച്ചപ്പുൽ മൈതാനത്തിൽ വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന മഞ്ഞപ്പൂവ്

പച്ചപ്പുൽ മൈതാനത്തിൽ വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന മഞ്ഞപ്പൂവു പോലെയാണു മൈതാനത്തു ബ്രസീൽ എന്നു സിപിഐ നേതാവും ഫുട്ബോൾ ആരാധകനുമായ പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നു. അവരുടെ യൂണിഫോം തന്നെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ സാംബാ നൃത്തച്ചുവടുകളുമായി മൈതാനത്ത് ആടിത്തിമിർക്കുന്ന ബ്രസീലിനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കും. കളിയുടെ ചാരുത ബ്രസീൽ ആരാധകരുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമായി. 4–2–4 എന്ന കേളീ ശൈലി അവതരിപ്പിച്ചതു ബ്രസീലാണ്. ഇതേ കേളീ ശൈലി അനുകരിച്ച് എംആർസി വെല്ലിങ്ടൺ ഡ്യുറാൻഡ് കപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫുട്ബോൾ ജയിക്കാൻ മാത്രമുള്ള കളിയല്ല, കാണികളെ ആകർഷിക്കാൻ കൂടിയുള്ളതെന്നു മൈതാനത്തു ബ്രസീൽ ഓരോ തവണയും കാണിച്ചു തന്നു. പിന്നെ അവരുടെ താരങ്ങൾ.. പെലെ, സോക്രട്ടീസ്, സീകോ… ഇങ്ങു നെയ്മാർ വരെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ സൂപ്പർ താരങ്ങളെ ബ്രസീൽ തന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു.

പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ

അർജന്റീനയുടെ ആരാധനയിലേക്ക് എത്തിയാൽ മറ‍‍ഡോണ എന്ന ഇതിഹാസമാണ് എല്ലാവരെയും കാന്തശക്തിയോടെ ആകർഷിച്ചതെന്നും പന്ന്യൻ പറയുന്നു. 1978ൽ മരിയോ കെംപസിന്റെ ചിറകിലേറി ലോകകപ്പ് ഉയർത്തിയെങ്കിലും 1986ൽ ഡീഗോ മറഡോണയുടെ അവതാരപ്പിറവിയുടെ കാന്തശക്തിയിലാണ് അർജന്റീനയ്ക്കു ലോകമെങ്ങും ഇത്രയും ആരാധകരെ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചത്.

അർജന്റീനയും ബ്രസീലും എല്ലാം മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളാണ്. സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ മനസ്സ് ബ്രിട്ടന്റെ കോളനിയായ നമുക്ക് ഒപ്പം അവരും പങ്കുവയ്ക്കുന്നെന്നും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാവായ പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ലോകമെങ്ങുമുള്ള സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ പ്രചാരണത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മറഡോണ മാറിയതു നമ്മൾ കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്ത് ചെഗുവേരയുടെയും ഫി‍ഡൽ കാസ്ട്രോയുടെയും രൂപങ്ങൾ പച്ചകുത്തിയിരുന്നു. മലയാളിയുടെ മനസ്സ് അതിനൊപ്പം ആവേശത്തോടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു.

മറഡോണയ്ക്കു ശേഷം അർജന്റീനയ്ക്ക് അടുത്ത മിശിഹായായി മെസി എത്തി. ഇതു മെസിയുടെ അവസാനത്തെ ലോകകപ്പ് എന്നാണു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അസാധാരണ പ്രതിഭയായ മെസി ഒരു ലോകകിരീട നേട്ടത്തോടെ കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെയെന്ന ആഗ്രഹമാണു ബ്രസീൽ ആരാധകനായ തനിക്കുള്ളതെന്നും പന്ന്യൻ പറ‌ഞ്ഞു.

∙ അർജന്റീനയ്ക്കു പിന്നാലെ പായിച്ച മറഡോണ

ബ്രസീൽ ഫാനായിരുന്ന മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ ഐ.എം.വിജയൻ അർജന്റീനയ്ക്കൊപ്പം ചേരാൻ ഒരു കാരണമേയുള്ളു.– ഡീഗോ മറഡോണ. 1986ൽ മറ‍ഡോണയുടെ കളി ടിവിയിൽ കണ്ട കോലോത്തുംപാടത്തുകാരൻ ഐ.എം. വിജയൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇനി അർജന്റീനയ്ക്കൊപ്പം. മറഡോണയുടെ കളിശൈലി അത്രയധികം സ്വാധീനിച്ചെന്നു വിജയൻ പറയുന്നു. മറ്റു താരങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ മറ‍ഡോണ സ്പെഷലാണ്. മറഡോണയെ നേരിൽക്കാണാനും ഒപ്പം ഫുട്ബോൾ തട്ടാനും കിട്ടിയ അവസരം എപ്പോഴും മറക്കാതെ മനസ്സിലുണ്ടെന്നും വിജയൻ പറയുന്നു.

ഐ.എം. വിജയന്‍

∙ കഥകളിലെ രാജകുമാരന്മാർ

ബ്രസീൽ– അർജന്റീന വീരഗാഥകൾ കേട്ടു വളർന്ന കുട്ടിക്കാലമാണു പലർക്കുമെന്നു ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ മുൻ താരം ആസിഫ് സഹീർ പറയുന്നു. ഫുട്ബോൾ‌ താരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ എന്റെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും സംസാരം ഇതു തന്നെയായിരുന്നു. നൂറ്റാണ്ടിലെ താരങ്ങളായ പെലെയും മറഡോണയും സൃഷ്ടിച്ച പ്രകമ്പനം ഓരോ ആരാധകന്റെയും മനസ്സിനെ ആഴത്തിൽത്തന്നെ തൊട്ടു. റേഡിയോ കമന്ററികളിലൂടെയും പത്രങ്ങളിലൂടെയുമാണു പെലെയുടെ കളി മലയാളി അറിഞ്ഞത്. എന്നാൽ അതൊരു വികാരമായി ആരാധകർ നെഞ്ചിലേറ്റി. 1986ലെ ലോകപ്പ് ടിവിയിലൂടെ കാണാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ മലയാളിക്കു മുന്നിലെത്തിയതു മറഡോണയെന്ന ഇതിഹാസത്തിന്റെ പകർന്നാട്ടം. ഇതിനപ്പുറം അവരെ സ്നേഹിച്ചു ചേർത്തു പിടിക്കാൻ എന്തു കാരണം വേണം. മറ‍ഡോണയ്ക്കും പെലെയ്ക്കും പിൻഗാമികളായി ഒരു പിടി സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുണ്ടായി.

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ അടക്കം സജീവമായപ്പോൾ ആരാധനയും അതിന്റെ കാഴ്ചകൾക്കും വേറൊരു തലമുണ്ടായി. ഫ്ലാഗുകളും ബോർഡുകളുമായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത്. രണ്ടു ലോകകപ്പുകളായി കൂറ്റൻ കട്ടൗട്ടുകൾ ആഘോഷത്തിന്റെ മറ്റൊരു സ്ഥിരം കാഴ്ചയായി. ഫാനിസം നല്ലതെങ്കിലും അതു അതിരു വിടാതെ കാക്കണമെന്നാണ് അഭിപ്രായമെന്നും ആസിഫ് സഹീർ പറയുന്നു.

സി.വി. പാപ്പച്ചൻ.

∙ എല്ലാവരും പരിചയക്കാർ

ബ്രസീൽ, അർജന്റീന താരങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാക്കാലത്തും പരിചയക്കാരെപ്പോലെയാണെന്നു മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും കേരള പൊലീസ് താരവുമായിരുന്ന സി.വി. പാപ്പച്ചൻ പറയുന്നു. കളിക്കാരോടുള്ള ആരാധന ടീമിനോടുണ്ടായി. ബ്രസീൽ– അർജന്റീന ടീമിലെ കളിക്കാരെ അറിയുന്നതു പോലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ കളിക്കാരെ പലർക്കും അറിയില്ല. ഇത്തവണത്തെ ലോകകപ്പ് നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയതോടെ ആവേശം പലമടങ്ങ് വർധിച്ചെന്നും പാപ്പച്ചൻ പറയുന്നു.

∙ എഴുതി വായിച്ച പെലെ, കണ്ടറിഞ്ഞ മറഡോണ

പത്രങ്ങളിലെ എഴുത്തിലൂടെ ആരാധകരുടെ മനസ്സിൽ പെലെ എന്ന ആരാധനാ വിഗ്രഹമുണ്ടായി. ടിവിയിലൂടെ നേരിൽക്കണ്ട് മറഡോണയെന്ന ഇതിഹാസം മനസ്സുകളിൽ ചേക്കേറി. ബ്രസീൽ, അർജന്റീന ആരാധനയ്ക്ക് ഈ രണ്ടു ഘടകങ്ങൾ പ്രധാനമെന്നു ഫുട്ബോൾ പരിശീലകനും കമന്റേറ്ററുമായ ബിനീഷ് കിരൺ പറയുന്നു. ഓരോ കംപാർട്മെന്റ് തിരിച്ച് ഓരോ കളിക്കാർക്ക് അവരുടെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചു ജോലികൾ കൊടുക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ ശൈലി മലയാളികൾക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. അതൊരു ടെക്നിക്കൽ ഗെയിമാണ്. എന്നാൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തും മനോഹരമായ കുറിയ പാസുകൾ നൽകിയും മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ശൈലിയുടെ സൗന്ദര്യം എപ്പോഴും ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ സൗന്ദര്യം മലയാളികളെ തീർച്ചയായും ആകർഷിച്ചെന്നും ബിനീഷ് കിരൺ പറയുന്നു.

വി. മിഥുൻ.

∙ കാണികളെ അങ്ങ് എടുക്കും

കാണികളെ കളിക്കൊപ്പം കൊണ്ടുപോകുന്ന ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ശൈലിയാണ് ഇത്രയധികം ആരാധകരെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നു സന്തോഷ് ട്രോഫി ജേതാക്കളായ കേരള ടീമിന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ വി.മിഥുൻ പറയുന്നു. കഥപറയും പോലെ കണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ശൈലിയാണ്. അതിനൊപ്പം സൂപ്പർ താരങ്ങൾ കൂടിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബെറ്റ് വേറെവിടെപ്പോകാൻ. പെലെ മുതൽ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ വരെ മാല പോലെ ഇഴപൊട്ടാതെ ബ്രസീൽ നിൽക്കുന്നു. മറ‍ഡോണയും ബാറ്റിസ്റ്റ്യൂട്ടയും മെസിയും അടക്കം അർജന്റീനയ്ക്കും പറയാനേറെ. ഇതാണ് ആരാധകർ ഒരുപടിക്കു മേൽ ഈ ടീമുകളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതെന്നു മിഥുന്റെ അഭിപ്രായം.

∙ കണ്ടിരിക്കാം… കാണാതിരിക്കാനാകില്ല

കണ്ടിരുന്നു പോകുന്ന കേളി ശൈലിയും സൂപ്പർ താരങ്ങളും തന്നെയാണ് ആരാധകരെ ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകമെന്നു മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരവും പരിശീലകനുമായ സി.സി. ജേക്കബ് പറയുന്നു. ഫുട്ബോളിന്റെ സൗന്ദര്യം വലിയൊരു ഘടകമാണ്. അതിനൊപ്പം, പെലെ, മറഡോണ എന്നീ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരുപിടി താരങ്ങൾ അവരുടെ കളിശൈലികൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പോരാളിയായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ വന്നപ്പോൾ പോർച്ചുഗലിന് അടുത്തിടെ ആരാധകർ വർധിച്ചു. എന്നാൽ ബ്രസീൽ, അർജന്റീന എന്നീ ടീമുകൾക്കൊപ്പം സപ്പോർട്ട് മറ്റൊരു ടീമിനും കേരളത്തിലില്ലെന്നും സി.സി. ജേക്കബ് പറയുന്നു.

∙ ഫേവിറിറ്റ് പ്ലെയർ, ഫേവിറിറ്റ് ടീം

ഒരു താരത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ആ ടീമിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയുമാണു പല ആരാധകരുടെയും ശൈലിയെന്നു സന്തോഷ് ട്രോഫി കേരള ടീം മുൻ പരിശീലകൻ എം.എം.ജേക്കബ് പറയുന്നു. പണ്ടത്തെ പല ആളുകൾക്കും ബ്രസീൽ ടീമിനോടാണു കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അത് അവരുടെ കളിശൈലി കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. മറഡോണയുടെ വരവാണ് അർജന്റീന ആരാധകരെ കൂടുതലായി സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും എം.എം. ജേക്കബ് പറയുന്നു.

∙ നമ്മിലൊരാളാണ് അവരും

പെലെ, മറഡോണ എന്നീ താരങ്ങളെ നമ്മളിൽ ഒരാളെപ്പോലെയാണ് ഏറ്റെടുത്തതെന്നു ഫുട്ബോൾ ആരാധനയ്ക്കു പേരുകേട്ട കോഴിക്കോട് നൈനാംവളപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എൻ.വി.സുബൈർ പറയുന്നു. വളരെ മോശമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നു വന്ന് ഫുട്ബോളിലൂടെ ലോകം കീഴടക്കിയ അവർ നമ്മളിലൊരാളാകാതെ പോകുന്നത് എങ്ങനെ. മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളോടു നമുക്കുള്ള പ്രത്യേക സ്നേഹവും ഇതിനൊപ്പമുണ്ട്. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്ന കളിക്കാരന്റെ മികവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോഴും പോർച്ചുഗലിന് ആ സ്നേഹം കിട്ടാതെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇംഗ്ലിഷ് പ്രിമിയർ ലീഗ് എല്ലാവരും കാണുന്നു. എങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ട് ഫുട്ബോൾ ടീമിനോട് ആ സ്േനഹം പലപ്പോഴും കാണുന്നില്ല. അതേ സമയം ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റം എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവേശം തരുന്നു. കാമറൺ, സെനഗൽ തുടങ്ങിയ ടീമുകളുടെ വരവ് കൊണ്ടാടപ്പെട്ടു.

ഇത്തവണത്തെ ലോകകപ്പ് സ്പെഷൽ ആണെന്നും സുബൈർ പറയുന്നു. കേരളത്തിലെ മഴക്കാലത്ത് അല്ലാതെ ലോകകപ്പ് എത്തുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തും മത്സരം നടക്കുന്നു. ലോകകപ്പ് ഇക്കുറി വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് ഉയരുമെന്നാണു സുബൈറിന്റെ പക്ഷം.

English Summary: Why is Kerala rich with Argentina and Brazil fans? An Enquiry