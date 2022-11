പുള്ളാവൂരിലെ കട്ടൗട്ടുകൾ ‘വേറെ ലെവൽ’; ചിത്രം പങ്കുവച്ച് ഫിഫ, നന്ദിപറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി

കേരളത്തിൽ പടർന്നുപിടിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് ചൂട് ആഗോളതലത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു. പുള്ളാവൂരിലെ പുഴയിൽ സ്ഥാപിച്ച കട്ടൗട്ടുകളാണ് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ ചർച്ചയായത്. ഒടുവിൽ ഫിഫ നേരിട്ട് ഈ കട്ടൗട്ടുകളെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. കട്ടൗട്ടിന്റെ ചിത്രം ഫിഫ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലൂടെ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ ചൂട് ലോകശ്രദ്ധയിലേക്ക് വീണ്ടുമെത്തിച്ചത്.



ഫിഫ ലോകകപ്പ് ചൂടുപിടിച്ച് കേരള എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെയ്മാർ, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ, ലയണൽ മെസ്സി എന്നിവരുടെ കൂറ്റൻ കട്ടൗട്ടുകൾ ടൂർണമെന്റുകൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഒരു പുഴയിൽ ഉയർത്തിയപ്പോൾ എന്നും കുറിച്ചിരിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് കാല്‍പ്പന്താരാധകര്‍ മെസ്സിയുടെ 30 അടി വലിപ്പമുള്ള ഭീമന്‍ കട്ടൗട്ട് പുഴയിൽ സ്ഥാപിച്ചത്. ഫോക്‌സ് സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ഉള്‍പ്പെടെയുളള രാജ്യാന്തര സ്പോർട് മാധ്യമങ്ങളില്‍വരെ ഇതു വാര്‍ത്തയായെത്തി. ഇതിനു മറുപടിയെന്നോണം ബ്രസീല്‍ ആരാധകര്‍ നെയ്മാറുടെ 40 അടി വലിപ്പമുള്ള കട്ടൗട്ട് പുള്ളാവൂരിൽ‍ പുഴയുടെ തീരത്തോടു ചേർന്നു സ്ഥാപിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ കട്ടൗട്ടും സ്ഥാപിച്ചത്.

ഇതിനിടെ, പുള്ളാവൂരിലെ പുഴയിൽ സ്ഥാപിച്ച മെസ്സിയുടെയും നെയ്മാറുടെയും കട്ടൗട്ടുകൾ നീക്കാൻ ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്ത് നിർദേശം നൽകിയെന്ന റിപ്പോർട്ടു പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ പുഴയും പുഴയോരവും കൊടുവള്ളി നഗരസഭയുടെ കീഴിലെന്ന വിശദീകരണവുമായി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ രംഗത്തെത്തി. പുഴ കൊടുവള്ളി നഗരസഭയുടെ പരിധിയിലുള്ളതും ഇരുകരകളിലെ പുറമ്പോക്ക് കൊടുവള്ളി നഗരസഭയുടെ ആസ്തിയിൽ പെട്ടതുമാണെന്ന് ചെയർമാൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇതുവരെ കട്ടൗട്ടുകൾ എടുത്തു നീക്കാൻ നിർദേശമൊന്നുമുണ്ടായിട്ടില്ല.

അതേ സമയം, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഫിഫയ്ക്ക ്നന്ദിയറിച്ചു. കേരളത്തിന്റെ ഫുട്ബോൾ സ്നേഹം അംഗീകരിച്ചതിന് നന്ദിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: FIFA shares the picture of gigantic cutouts of football superstars from Kerala