ലെവന് ചുവപ്പ്: പത്തു പേരായിട്ടും തിളങ്ങി ബാർസിലോന, ഒസാസൂനയ്ക്കെതിരെ വിജയം (2-1)

മഡ്രിഡ് ∙ റോബർട്ട് ലെവൻഡോവ്സ്കിക്കു ചുവപ്പുകാർഡ് കിട്ടിയാലും ബാർസിലോന തിളങ്ങും! 10 പേരിലേക്കു ചുരുങ്ങിയിട്ടും ഒരു ഗോളിനു പിന്നിൽപ്പോയിട്ടും സ്പാനിഷ് ലാ ലിഗ ഫുട്ബോളിൽ ബാർസിലോനയ്ക്കു തകർപ്പൻ വിജയം. ഒസാസൂനയ്ക്കെതിരെ 2–1 വിജയത്തിൽ ബാർസയ്ക്കായി ഗോൾ നേടിയത് പെദ്രിയും റാഫിഞ്ഞയും.



ആറാം മിനിറ്റിൽ ഡേവിഡ് ഗാർഷ്യയുടെ ഗോളിൽ ആതിഥേയരായ ഒസാസൂന മുന്നിലെത്തി. 31–ാം മിനിറ്റിൽ ബാർസയുടെ സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ റോബർട്ട് ലെവൻഡോവ്സ്കി ചുവപ്പുകാർഡ് കണ്ടു പുറത്തായി. എങ്കിലും 48–ാം മിനിറ്റിൽ പെദ്രിയും 85–ാം മിനിറ്റിൽ റാഫിഞ്ഞയും ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ കളി ബാർസയുടെ കയ്യിൽ. ആദ്യ പകുതിയുടെ ഇൻജറി ടൈമിൽ, സൈഡ് ബെഞ്ചിലിരുന്ന ബാർസ താരം ജെറാർദ് പീക്കേയ്ക്കും ചുവപ്പുകാർഡ് കിട്ടിയിരുന്നു.ജയത്തോടെ 37 പോയിന്റുമായി ബാർസിലോന ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇനി ലോകകപ്പിനു ശേഷമേ ലാ ലിഗയിൽ ബാർസയ്ക്കു മത്സരമുള്ളൂ.

