അവസാനം ജർമനിക്കായി കളിച്ചത് 2017ൽ; മാരിയോ ഗോട്സെ 5 വർഷത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും ടീമിൽ

ഫ്രാങ്ക്ഫുർട്ട് ∙ 2014 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ജർമനിയുടെ വിജയഗോൾ നേടിയ മാരിയോ ഗോട്സെ 5 വർഷത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും ടീമിൽ. ജർമൻ കോച്ച് ഹാൻസി ഫ്ലിക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച ജർമനിയുടെ 26 അംഗ ലോകകപ്പ് ടീമിലാണ് മുപ്പതുകാരൻ മിഡ്ഫീൽഡർ ഗോട്സെ ഇടംപിടിച്ചത്. ഇടക്കാലത്ത് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾമൂലം കളംവിട്ട ഗോട്സെ ജർമൻ ബുന്ദസ് ലിഗയിൽ ഐൻട്രാച്റ്റ് ഫ്രാങ്ക്ഫുർട്ടിന്റെ താരമാണ്. 2017ലാണ് അവസാനമായി ജർമൻ ടീമിൽ കളിച്ചത്.



ബൊറൂസിയ ഡോർട്മുണ്ടിന്റെ കൗമാരതാരം യൂസോഫ മോക്കോകോവിനെയും കോച്ച് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരുക്കേറ്റു പുറത്തായ ടിമോ വെർണർക്കു പകരം വെർഡർ ബ്രെമനായി ഈ സീസണിൽ 10 ഗോളുകൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞ ഫോർവേഡ് നിക്ലാസ് ഫ്യൂൽക്രുഗിനെ ടീമിലെടുത്തു.

ഗോൾകീപ്പർമാരായ മാനുവൽ നോയർ, മാർക് ആന്ദ്രെ ടെർ സ്റ്റീഗൻ, ഡിഫൻഡർ അന്റോണിയോ റൂഡിഗർ, മിഡ്ഫീൽഡർമാരായ ഇൽകേ ഗുണ്ടോവാൻ, ലിയോൺ ഗോരെറ്റ്സ്ക, സെർജി ഗനാബ്രി, ലിറോയ് സനെ, ജമാൽ മുസിയാല, ജോഷ്വ കിമ്മിച്ച്, തോമസ് മുള്ളർ, സ്ട്രൈക്കർ കായ് ഹാവേർട്സ് തുടങ്ങിയവരാണു ടീമിലുള്ള മറ്റു പ്രമുഖർ.

