ചതിച്ചു, ചിലർക്ക് എന്നെ യുണൈറ്റഡിൽ ആവശ്യമില്ല: തുറന്നടിച്ച് റൊണാൾഡോ

മാഞ്ചസ്റ്റർ∙ ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ പരിശീലകനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി പോർച്ചുഗലിന്റെ ഇതിഹാസ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനൊ റൊണാൾഡോ. ചിലർക്കു തന്നെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ ആവശ്യമില്ലെന്നും ചതിവു പറ്റിയതായി തോന്നുന്നെന്നും ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ഞായറാഴ്ച താരം വെളിപ്പെടുത്തി. യുണൈറ്റഡ് പരിശീലകൻ ടെന്‍ ഹാഗിന്റെ തീരുമാനങ്ങളില്‍ പല തവണ അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന റൊണാൾഡോ ആസ്റ്റൻ വില്ലയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ടീം ക്യാപ്റ്റനായും കളിക്കാനിറങ്ങിയിരുന്നു.

ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഇടവേളയ്ക്കു മുൻപ് ഞായറാഴ്ച ഫുൾഹാമിനെതിരായ യുണൈറ്റഡിന്റെ മത്സരത്തിൽ റൊണാള്‍ഡോ കളിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനിടെയാണ് യുണൈറ്റഡിനെതിരെ പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ച് റൊണാൾഡോ വീണ്ടും വിവാദം ‌സൃഷ്ടിച്ചത്. തനിക്ക് ബഹുമാനം ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ യുണൈറ്റഡ് പരിശീലകനെ താനും ബഹുമാനിക്കില്ലെന്നും അഭിമുഖത്തിൽ റൊണാൾഡോ തുറന്നടിച്ചു.

‘‘പരിശീലകൻ മാത്രമല്ല, ക്ലബിലെ മറ്റ് രണ്ടോ, മൂന്നോ പേർ കൂടെ ചതിച്ചതായി ഞാൻ കരുതുന്നു. ചിലർ എന്നെ ടീമിൽ ആവശ്യമില്ലെന്നു കരുതുന്നതായി തോന്നി. ഈ വർഷം മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ വർഷവും അങ്ങനെയായിരുന്നു. സർ, അലക്സ് ഫെര്‍ഗൂസൻ ടീം വിട്ടതിനു ശേഷം ഇവിടെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല. യുണൈറ്റഡിനു ഏറ്റവും മികച്ചതു നൽകുന്നതിനാണ് ഞാൻ ക്ലബിലേക്കെത്തിയത്.’’– റൊണാൾഡോ വ്യക്തമാക്കി.

‘‘ക്ലബിനുള്ളിൽ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, ലിവർപൂൾ, ആർസനൽ എന്നിവരെ പോലെ മുകളിലേക്കെത്താൻ നമുക്കു സാധിക്കാത്തത്. യുണൈറ്റഡിനെപ്പോലൊരു ക്ലബ് പോയിന്റു പട്ടികയിലെ ആദ്യ മൂന്നു സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങൾ’’– റൊണാൾ‍ഡോ പറഞ്ഞു. ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ 11 പോയിന്റുമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് യുണൈറ്റഡുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ് യുവെന്റസിൽനിന്നാണ് റൊണാൾഡോ യുണൈറ്റഡിലേക്കെത്തിയത്.

English Summary: "Feel Betrayed, Some People Don't Want Me At Manchester United": Cristiano Ronaldo Makes Explosive Claims