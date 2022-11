മെസ്സി, റൊണാൾഡോ, നെയ്മാർ: ‘എന്റെ ഹീറോസ് 3 പേരാണ്’; എല്ലാവർക്കും ഒരൊറ്റ ചോദ്യം, 2 പേരും!

ആര് കപ്പ് നേടുമെന്നതിനേക്കാൾ ഇവർക്ക് ശേഷമാര് എന്നതായിരിക്കും ഈ ലോകകപ്പിലെ പ്രധാന ചോദ്യം. അവർ രണ്ടുപേർ. ലയണൽ മെസ്സിയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും. കുളിർകാറ്റും കൊടുങ്കാറ്റും. ഇതിലേതാണ് വേണ്ടതെന്നു ചോദിച്ചാൽ പന്തുകളിപ്രേമിയല്ലാത്തവർ പോലും പറയും - രണ്ടും വേണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടായി ഫു‌ട്ബോളെന്നാൽ മെസ്സിയും റൊണാൾഡോയും മാത്രമാകുന്നത്. 2022 ഖത്തർ ലോകകപ്പിനുശേഷം എന്താകും..? ഇനിയൊരു ലോകകപ്പിന് ഇവരുണ്ടാകുമോ..? വിരമിച്ചാൽ ഫുട്ബോൾ ഇനിയാരെയാണു പ്രണയിക്കുക.? പന്തിന്റെ പ്രണയം കഴിഞ്ഞിട്ടുവേണ്ടേ പന്തുകളിപ്രേമികളു‌ടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും പ്രണയം? രണ്ട‌ുപേരുടെയും റിട്ടയർമെന്റ് സജീവ ചർച്ചയായതിനാൽ ഇവരിലാര് കപ്പടിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഖത്തർ ലോകകപ്പ് അറിയപ്പെടുക ഈ അമാനുഷരുടെ പേരിലായിരിക്കും. ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് പ്രായം 37. മെസ്സി 35ലും. വിരമിക്കുമെന്ന് മെസ്സി സൂചന നൽകിയെങ്കിലും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ അത്രയും ക‌ടത്തിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു മാത്രമല്ല 2024 യൂറോ കപ്പിലും താൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇപ്പോഴേ ഉറപ്പിക്കുന്നു.



ആധുനികകാലത്തെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം പോലെത്തന്നെയാണ് ഈ പോർച്ചുഗീസുകാരൻ. കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞുവീശുമെന്നു പറഞ്ഞാൽ വീശിയിരിക്കും. വിരമിക്കല്ലേയെന്നു ക്രിസ്റ്റ്യാനോ‌യോടു കരഞ്ഞുപറയാൻ നമുക്കുമുന്നിൽ മുൻ ഇറ്റാലിയൻ നായകൻ ദിനോസോഫിന്റെ ഉദാഹരണമുണ്ടല്ലോ. 1982ൽ ജേതാക്കളായ ഇറ്റലിക്കുവേണ്ടി കപ്പ് ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് 40 വയസ്സിലേറെയുണ്ടായിരുന്നു. (കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 40 വയസ്സ് 133 ദിവസം). റെക്കോർഡുകളു‌ടെ കളിക്കൂട്ടുകാരനായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ.. ഇതുകൂ‌ടി തകർത്തിട്ടുപോരേ അങ്ങയുടെ പിന്മാറ്റം....? അർജന്റീനയോ പോർച്ചുഗലോ..? അഥവാ ഇതിൽ ആര് കപ്പടിച്ചാലും ഒരു വിഷമം ബാക്കിനിൽക്കും, രണ്ടിലൊരു താരം വെറുംകയ്യോടെ മടങ്ങേണ്ടേ..?

നെയ്മാർ, റൊണാൾഡോ, മെസ്സി എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ

∙ എവിടെയാണ് നെയ്മാർ..?

മെസ്സി, റൊണാൾഡോ, നെയ്മാർ.. ഇവർ മൂന്നുപേരുമാണ് ഈ ലോകകപ്പിലെ എന്റെ ഹീറോസ്.. ഇത് ഈയിടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ട്രോളിന്റെ ആദ്യഭാഗം. കാരണം ഇവർ മൂന്നുപേരുമല്ലാതെ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുന്ന നാലാമതൊരാളെ എനിക്ക് അറിയില്ല...ഇത് ട്രോളിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം. നാലല്ല, നാൽപതല്ല, ആദ്യ ഇലവനിലെ 352 പേരെയും അറിയാമെങ്കിലും ലോക ഫുട്ബോൾ ഈ മൂന്നുതാരങ്ങൾക്കുചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ട‌ാണ്..? അതിന് ഒരുത്തരമേയുള്ളൂ..ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ അല്ലാത്തവർക്കുപോലും ഇവരുടെ ചെറുകാര്യങ്ങൾ പോലും മനഃപ്പാഠം..! ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടായി ലോകത്തെ പന്തുപോലെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ. പന്തുകളിക്കുന്നവർ ഈ മൂന്നുപേർ മാത്രമല്ല, പക്ഷേ ലോകത്തിന്റെ നെഞ്ചിൽ ഇവർ മാത്രമേ പന്തുമായി ഓടുന്നുന്നുള്ളൂ. മെസ്സിക്കും ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്കും താഴെ മാത്രമാണ് മുപ്പതുകാരൻ നെയ്മാറിന്റെ സ്ഥാനമെങ്കിലും ഇത് തന്റെ ലോകകപ്പായിരിക്കുമെന്ന ഈ ബ്രസീലുകാരന്റെ ആത്മവിശാസം ഖത്തറിലെ ചൂടുയർത്തും. പ്രായക്കണക്കുനോക്കിയാൽ ഒരുപക്ഷേ ഇനിയൊരു ലോകകപ്പിനുകൂടി നെയ്മാർ ഉണ്ടാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം. മെസ്സിക്കു ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെന്നപോലെ നെയ്മാറിന് പറ്റിയൊരു എതിരാളിയെ ഈ ലോകകപ്പ് സമ്മാനിക്കുമോ..? സമ്മാനിക്കണം. എങ്കിലേ യഥാർഥ കളിയുടെ വീറുണ്ടാകൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലെ മത്സരം ഏകപക്ഷീയമായിരിക്കും.

∙ നഷ്‌ടരാജ്യങ്ങൾ

1930ൽ ആരംഭിച്ച ലോകകപ്പിന്റെ 22 -ാം എഡിഷനാണ് ഖത്തറിൽ 20ന് ആരംഭമാകുക. 5 തവണ കപ്പുനേടി ബ്രസീൽ സാംബാ നൃത്തമാ‌ടി. ഇവർക്കുപിന്നിൽ 4 തവണ വീതം കപ്പടിച്ച് ജർമനിയും ഇറ്റലിയും. അർജന്റീനയും ഫ്രാൻസും യുറഗ്വായും രണ്ടുതവണ കപ്പുയർത്തിയപ്പോൾ പന്തുകളി കണ്ടുപിടിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട‌ിനും സ്പെയ്നിനും ഓരോതവണ മാത്രമാണ് ലോകജേതാക്കളാകാനായത്. ലോകകപ്പിനുള്ള 32 –ാം ടീമും നിരന്നുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫുട്ബോൾപ്രേമികൾ തലയിൽ കൈവച്ചത് ഇറ്റലിയെ ഓർത്താണ്. 4 തവണ ജേതാക്കളായ ഇറ്റലി ഇത്തവണ അങ്കത്തിനില്ല. ലോകകപ്പിനു യോഗ്യത നേടാൻ കഴിയാത്ത ദേശീയ ദുരന്തത്തിന് കീഴ‌ടങ്ങിയ പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങളു‌ടെ കൂട്ടത്തിൽ നിലവിലെ യൂറോപ്യൻ ജേതാക്കൾ കൂടിയായ ഇറ്റലിയും..! ദിനോസോഫിനെയും പൗലോ റോസിയെയും പോണിടെയ്ൽ സുന്ദരൻ റോബർട്ടോ ബാജിയോയെയും മലയാളത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാക്കിയ ഇറ്റലി ഇത്തവണ കളികാണാനേ ഉണ്ടാകൂ. നോർത്ത് മാസിഡോണിയയോട് പ്ലേ ഓഫിൽ തോറ്റാണ് ഇറ്റലിയുടെ ഓട്ടം തീർന്നത്. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിന് ആതിഥ്യമരുളിയ റഷ്യ (യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തെത്തു‌ടർന്ന് ഫിഫ വിലക്കുകയായിരുന്നു), വാൾഡരമയുടെയും കളത്തിലെ രക്തസാക്ഷി എസ്കോബാറിന്റെയും കൊളംബിയ, യുവനിരയുടെ സ്വീഡൻ, ചിലെ, നൈജീരിയ, മുഹമ്മദ് സലായുടെ സ്വന്തം ഈജിപ്ത്.. അങ്ങനെ പോകുന്നു നഷ്ടരാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക.

മുഹമ്മദ് സലാ. Photo: Steve Welsh/AP)

∙ നഷ്ടതാരങ്ങൾ

ഖത്തർ ലോകകപ്പ് നഷ്ട‌പ്പെടുന്നവരിലെ പ്രമുഖൻ മുഹമ്മദ് സലായാണ്. ഈജിപ്ത് യോഗ്യത നേ‌ടാതായതോടെ സലായ്ക്കു സലാം പറയേണ്ടിവന്നു. 29 വയസ്സുള്ള ഈ ലിവർപൂൾ താരത്തെ 4 വർഷത്തിനുശേഷം കാണാനാകുമോ..? പരുക്കുമൂലം കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ സലായ്ക്ക് തിളങ്ങാനായിരുന്നില്ല. ഇറ്റലി മൂക്കുകുത്തിയതോടെ ഒന്നിലേറെ പ്രമുഖർക്കാണ് ലോകകപ്പ് നഷ്ടമാകുന്നത്. ഗോളി ജിയാൻല്യൂജി ഡൊന്നാരുമ്മയും ലിയനാർഡോ ബൊനൂച്ചിയും മാർക്കോ വെരാറ്റിയും ജോർജീഞ്ഞോയും മറ്റും ഒരു മാസത്തേക്ക് നീലക്കുപ്പായം വീട്ടിൽ വയ്ക്കേണ്ടിവരും. നിലവിലെ ചാംപ്യന്മാരായ ഫ്രാൻസിന് ഇരട്ടപ്രഹരമാണ് ഖത്തറിൽ. എൻഗോളോ കാന്റെയും പോൾ പോഗ്ബയും പരുക്കുമൂലം കളത്തിലിറങ്ങിയേക്കില്ല. കഴിഞ്ഞതവണത്തെ കിരീടനേട്ടത്തിൽ മുഖ്യപങ്കുവഹിച്ചവരാണ് ഇരുവരും. സ്ലാറ്റൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ചാണ് ഖത്തറിന്റെ മറ്റൊരു നഷ്ടം. സ്വീഡൻ പുറത്തായതോടെ സ്ലാറ്റന്റെ ലോകകപ്പ് മോഹങ്ങൾ അസ്തമിച്ചു. പ്ലേ ഓഫ് ഫൈനലിൽ പോളണ്ടിനോട് തോറ്റാണ് സ്വീഡൻ പുറത്തായത്. അതോ‌ടെ ഖത്തറിന് ലെവൻഡോവ്സ്കിയെ ലഭിച്ചെങ്കിലും വിരമിക്കൽ തീരുമാനം പോലും മാറ്റിവച്ച് രാജ്യത്തിനായിറങ്ങിയ സ്ലാറ്റന് നിരാശ മാത്രം ബാക്കി. നോർവേ പുറത്തായതോടെ എർലിങ് ഹാളണ്ടിന്റെ മാജിക്ക് കാണാൻ കാണികൾക്കാകില്ല. ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ ഈ താരത്തിന് വമ്പൻ ടൂർണമെന്റിലെ പ്രവേശനത്തിന് ഇനിയും 4 വർഷ‍മെങ്കിലും കാത്തിരിക്കണം. ഡേവിഡ് അലബ (ഓസ്ട്രിയ), ലൂയിസ് ഡയസ് (കൊളംബിയ) എന്നിവരെല്ലാം അസാന്നിധ്യംകൊണ്ട‌് ശ്രദ്ധ നേടും. പ്രതിരോധനിരക്കാരൻ സെർജിയോ റാമോസ് ഇല്ലാതെ പരിശീലകൻ ലൂയീസ് എൻറികെ സ്പാനിഷ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഏവരെയും അൽഭുതപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പരുക്കിൽനിന്ന് പൂർണമായി മുക്തനല്ലെങ്കിലും സാദിയോ മാനെയെ ടീമിലെടുത്താണ് സെനഗലിന്റെ വരവ്.

ഒരുപിടി പ്ലേ മേക്കേഴ്സും ഖത്തറോടെ കളംവിട്ടേക്കാം. പ്രായം 37ൽ എത്തിയിട്ടും ഒരിക്കൽക്കൂടി ക്രൊയേഷ്യയെ നയിക്കാനെത്തുന്ന ലൂക്ക മോഡ്രിച്ച്, ഏഡൻ ഹസാർഡ് (ബൽജിയം), ലെവൻഡോവ്സ്കി (പോളണ്ട്) എന്നിവർ ചിലർ മാത്രം. ഒരു തലമുറതന്നെ കളമൊഴിയുന്ന അനിവാര്യത.

∙ മറക്കാനാകാത്ത ദുരന്തം

2014 ലോകകപ്പിലെ ജർമനി - ബ്രസീൽ മത്സരം ന‌ടക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യമായി ഒരു ബസ് യാത്രയിലായിരുന്നു. ബസ്സിൽ കയറി അധികമാകും മുൻപേ അറിഞ്ഞു ബ്രസീൽ പിന്നിലാണെന്ന്. സാരമില്ല, തിരിച്ചടിച്ചേക്കുമെന്ന് കരുതി. ബസ് മുന്നോട്ടുപോകും തോറും, ജർമൻ ടാങ്കുകൾ ഗോളുകൾ വർഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെന്ന് യാത്രക്കാരിൽ പലരും പറയുന്നതുകേട്ടു. 4, 5, 6 എന്നൊക്കെ. വെറുതെയാണെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത്. ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ട‌ിയിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് അതൊരു സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെ‌ട്ടത്. 7 – 1 ന്റെ പരാജയം. സമീപകാല ലോകകപ്പിലൊന്നും വമ്പൻ ടീമുകൾ ഇത്തരമൊരു ദുരന്തം നേരിട്ടിട്ടില്ല. ഒരുനിലയ്ക്ക് ടെലിവിഷനിൽ ആ കളി ലൈവായി കാണാതിരുന്നത് നന്നായെന്നു തോന്നി. ബ്രസീലിന്റെ ആരാധകനൊന്നുമല്ലെങ്കിലും പന്തുകളിയുടെ ആരാധകനെന്ന നിലയ്ക്ക് മഞ്ഞക്കിളിയെ ലൈവായി തൊലിയുരിയുന്നതിന്റെ വേദന ഒഴിവാക്കാനായല്ലോ...! പിന്നീട് റീപ്ലേ കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് കൂടുതൽ ഗോളുകൾ അടിച്ചുകയറ്റി അപമാനിക്കാതെ ജർമൻ പട ബ്രസീലിയൻ പോസ്റ്റിലെത്തി മടങ്ങുകയായിരുന്നെന്ന്. എന്തൊരു കളിയായിരുന്നു ദൈവമേ അത്...! ദുരന്തവും.

∙ സ്കോറർ ക്ലോസെ

ജർമനിയുടെ മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയാണ് ലോകകപ്പിലെ ഓൾടൈം ടോപ് സ്കോറർ - 16 ഗോൾ. 4 ലോകകപ്പുകളിൽ നിന്നാണീ നേട്ടം. തൊട്ടുപിന്നിൽ 15 ഗോളുമായി ബ്രസീലിന്റെ റൊണാൾഡോ. ജർമനിയുടെ ഗെർഡ് മുള്ളർ 14 ഗോൾ നേ‌ടിയപ്പോൾ ഫ്രാൻസിന്റെ ജസ്റ്റ് ഫോണ്ടെയ്ൻ 13 ഗോളടിച്ചു. ഒരൊറ്റ ലോകകകപ്പിൽനിന്നായിരുന്നു (1958) ഫോണ്ടെയ്നിന്റെ ഈ നേട്ടമെന്നതാണ് ഇന്നും തകർക്കപ്പെടാത്ത ആശ്ചര്യകരമായ റെക്കോർഡ്. കറുത്ത മുത്ത് പെലെ 12 ഗോളുമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്. 11 ഗോളുമായി യുർഗൻ ക്ലിൻസ്മാൻ (ജർമനി), സാൻഡർ കോസിസ് (ഹംഗറി) എന്നിവർ ആറാം സ്ഥാനത്ത്.

∙ ബ്രസീലിന്റെ ഗോൾ ആറാട്ട്

ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ (5) കപ്പുയർത്തിയ ബ്രസീൽതന്നെയാണ് ഇതുവരെയുള്ള ഗോൾ നേട്ടത്തിലും മുന്നിൽ. ഇതുവരെ ന‌ടന്ന എല്ലാ ലോകകപ്പിലും (21) പങ്കെടുത്ത ഏക ടീമായ അവർ നേടിയത് 229 ഗോൾ. 226 ഗോളുമായി ജർമനി (19 ലോകകപ്പിൽ സാന്നിധ്യം) രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുവന്നപ്പോൾ 137 എണ്ണമാണ് അർജന്റീന എതിരാളികളുടെ വലയിൽ അടിച്ചുകയറ്റിയത്. ഇറ്റലി 128 ഗോളടിച്ചപ്പോൾ 120 എണ്ണമാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ സംഭാവന. ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ കൂ‌ടുതൽ ഗോളെന്ന റെക്കോർഡ് ഹംഗറിക്കാണ് - 27 ഗോൾ, 1954 സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ലോകകപ്പിൽ. അന്ന് ജർമനിക്കു പിന്നിൽ അവർ റണ്ണറപ്പായി.

∙ നെയ്മാറിനൊപ്പം ആര്..?

മെസ്സിയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോയും വിരമിച്ചാൽ നെയ്മാറിന് എതിരാളിയാകാൻ ആരുണ്ട്..? ഈ ചോദ്യമാണ് ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. സ്വന്തം ടീംഗമായ ആന്തണിയെന്ന ആന്തണി മത്തേയൂസ് ദോസ് സാന്റോസ്, കിലിയൻ എംബപെ, എഡ്വേർഡോ കമവിംഗ (ഫ്രാൻസ്), പെദ്രി, ഗാവി, അൻസു ഫാറ്റി (സ്പെയിൻ), വിനീസ്യുസ് (ബ്രസീൽ)..നിലവിലെ ഫോമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചില പേരുകൾ ഉയരുന്നത് സ്വാഭാവികം. എന്നാൽ ഇതിലുമപ്പുറം ചില താരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നാലല്ലേ അതിനൊരു ത്രില്ലുള്ളൂ. ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽത്തന്നെ അതൊരു മെസ്സി - ക്രിസ്റ്റ്യനോ പോരാട്ടത്തിന്റെ ബദലാകാൻ എത്രനാളെടുക്കും..?

പരിശീലനം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുന്ന ഫ്രഞ്ച് താരം കിലിയൻ എംബപെ

∙ പഴുത്ത ഇലകൾ

അവരെ പഴുത്ത ഇലയെന്നു വിളിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടെന്നു കരുതുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാ ഇലകളും നേരത്തെ പച്ചയായിരുന്നു, പിന്നീട് പഴുത്തു. ഇനിവരുന്ന കാലത്തും അങ്ങനെത്തന്നെ. പച്ചയായിരുന്ന കാലത്ത് അതെത്രത്തോളം നമ്മെ ആനന്ദിപ്പിച്ചു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പഴുത്തശേഷവും നാം അതിനെ വിലയിരുത്തുക. ഓർമവച്ചനാൾ മുതൽ കറുത്തമുത്തെന്നു പറഞ്ഞ് നാം എത്രയോ അഗാധമായി പെലെയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പെലെയുടെ നിഴലിൽ ആയിപ്പോയ ബ്രസീലുകാർ കുറച്ചൊന്നുമല്ല. ഗാരിഞ്ച, വാവ, ലിയോണിദാസ് ഡാസിൽവ തുടങ്ങി എത്രയോപേർ. ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ മുൻഗാമി, കരിമ്പുലിയെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന യൂസേബിയോ (1966ലെ ടോപ് സ്കോറർ), ഹംഗറിയുടെ ഫ്രാങ്ക് പുഷ്കാസ്, ഗോൾവലയ്ക്കു മുന്നിലെ കറുത്ത ചിലന്തിയായ സോവ്യറ്റ് യൂണിയന്റെ ലെവ് യാഷിൻ, ജർമനിയുടെ ഫ്രാൻസ് ബെക്കൻബോവർ, ഹോളണ്ടിന്റെ യോഹാൻ ക്രൈഫ്, റൂഡ് ഗള്ളിറ്റ്, മാർക്കോ വാൻ ബാസ്റ്റൻ, ഫുട്ബോൾ ദൈവം മാറഡോണ, ഫ്രാൻസിന്റെ ആർക്കിടെക്ട് സിനദിൻ സിദാൻ, ബ്രസീലിന്റെ റൊണാൾഡോ, റൊണാൾ‌ഡീഞ്ഞോ, ജർമൻ ഗോൾകീപ്പർ കിങ് ഖാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒലിവർ ഖാൻ, ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ ജർമനിയുടെ ലോതർ മത്തേവൂസ്, കറുപ്പിന്റെ കരുത്തായ കാമറൂണിന്റെ റോജർ മില്ല...അങ്ങനെ എത്രയോ പേർ. ഇവരെല്ലാമാണ് ഇതുവരെയുള്ള ലോകകപ്പിനെ ലോകത്തിന്റെ കപ്പാക്കിയത്.

