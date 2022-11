ലോകകപ്പിലെ ബെസ്റ്റ് 11 ഏത്? പെലെയുടെ ബ്രസീലോ അതോ മറഡോണയുടെ അർജന്റീനയോ?

ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീം ഏതായിരിക്കും???? ലോകകപ്പ് ഉയർത്തിയ പല ടീമുകളുണ്ടെങ്കിലും ലോകകപ്പിൽ അണിനിരന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ടീം ഏതാണെന്നത് ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്കിടയിലെ തർക്കവിഷയമാണ്. 1954ലെ ഫെറങ്ക് പുസ്‌കാസിന്റെ ഹംഗറി, 1966 ലോകകപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയ ബോബി മൂറിന്റെ ഇംഗ്ലിഷ് ടീം, 1974ലെ യോഹാൻ ക്രൈഫിന്റെയും ടോട്ടൽ ഫുട്ബോളിന്റെയും ‘ഓറഞ്ച്’ ടീം, 1958 ലോകകപ്പ് നേടിയ ബ്രസീൽ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പലപ്പോഴും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠ നേടിയെങ്കിലും അതിലുമൊക്കെ ഉയർന്ന നിലക്കുന്ന കൂട്ടരുണ്ട്. ലോക ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമേറിയതും പ്രതിഭാസമ്പന്നവുമായ സംഘം എന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് 1970 ലോകകപ്പ് ഉയർത്തിയ ബ്രസീൽ നിരയെയാണ്. പെലെയും കാർലോസ് ആൽബെർട്ടോയും ബ്രിട്ടോയുമൊക്കെ അണിനിരന്ന ആ ടീമാണ് റൂൾ റിമെ കപ്പ് എന്നന്നേക്കുമായി സ്വന്തമാക്കിയതും. ഫുട്‌ബോളിലെ ആധികാരിക പ്രസിദ്ധീകരണമായ ‘വേൾഡ് സോക്കർ’ മാസിക വിദഗ്‌ദരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു 2007ൽ നടത്തിയ വോട്ടെടുപ്പിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്ബോൾ ടീമായി 1970 മെക്‌സിക്കോ ലോകകപ്പിൽ അണിനിരന്ന ബ്രസീൽ ടീമിനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ‘വേൾഡ് സോക്കർ’ മാസിക ഈ സ്വപ്‌നടീമിനെ ആദരിക്കുന്നതിനുമുൻപെ തന്നെ പല ബഹുമതികളും 1970ലെ ബ്രസീൽ ടീം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രത്തിലെ ഏക്കാലത്തെയും മികച്ച സ്‌പോർട്‌സ് ടീമായി ബിബിസി റേഡിയോ ഫൈവ് ലൈവിന്റെ ശ്രോതാക്കൾ ബ്രസീലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു.



∙ ഏറ്റവും മികച്ച ടീം

ഏറ്റവും മികച്ച ടീം ഏത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഫുട്‌ബോൾ പണ്ഡിതൻമാരുടെ ഇടയിൽ പല തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും 1970ലെ മെക്‌സിക്കോ ലോകകപ്പിനെത്തിയ ബ്രസീലിന്റെ മഞ്ഞക്കുപ്പായക്കാർ തന്നെയാവും ആ മികച്ച ടീം എന്നാണ് പൊതുവേയുള്ള അഭിപ്രായം. പെലെയെയും ജെയ്‌ർസീഞ്ഞോയുമൊക്കെ നിറഞ്ഞുനിന്ന് 1970ലെ ടീമിനെ മികവിന്റെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്‌ഥാനത്തേയ്‌ക്കുയർത്തിയതിന് കാരണങ്ങൾ പലതാണ്. മെക്‌സിക്കോയിൽ ചരിത്രനേട്ടം കൊയ്‌ത ബ്രസീലിന്റെ പടയാളികളെ ‘വേൾഡ് സോക്കർ’ ഒറ്റ വാചകത്തിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്– ‘മോർ ദാൻ എ ടീം’ (More than a team).

1970നു മുൻപും അതിനുശേഷവും ബ്രസീൽ ലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോളിലെ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 1970 ലോകകപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയ ടീമിനെ എങ്ങനെ മറക്കാനാവും? മികച്ച ശൈലിയും ഒത്തിണക്കവും കൂടിചേർന്ന് ബ്രസീൽ അന്ന് ഫുട്‌ബോൾ ആരാധകരുടെ മനം കവരുകയായിരുന്നു.

മധ്യനിരയിലായാലും ആക്രമണത്തിലായാലും പ്രതിരോധത്തിലായാലും ബ്രസീൽ ശക്‌തമായിരുന്നു. ലോകോത്തരതാരങ്ങളുടെ ബാഹുല്യംകൊണ്ട് കാനറിപ്പട പ്രശസ്‌തിയിലേക്കുയർന്നത് പെട്ടെന്നായിരുന്നു. കാണികളുടെ കണ്ണും മനസും കവർന്ന് ലോകകപ്പിൽ മുത്തമിട്ട ആ ടീമിലെ താരനിരയെ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ക്യാപ്‌റ്റനായി കാർലോസ് ആൽബർട്ടോ. കോച്ച്: മാരിയോ സഗാലോ. മുന്നേറ്റനിരയെ നയിക്കാൻ ജെയ്‌ർസീഞ്ഞോ. മുന്നിലും പിന്നിലും അണിനിരക്കാൻ ക്ലോഡോൾഡോ, ജെർസൺ, ഫെലിക്‌സ്, ബ്രിറ്റോ, പിയാസ്സ, എവറാൾഡോ, ടോസ്‌റ്റാവോ, റിവെലിനോ എന്നിവർ. പിന്നെ കളത്തിലാകെ നിറഞ്ഞുനിൽക്കാൻ സാക്ഷാൽ പെലെയും.

പെലെ

∙ ചൂടിലും തളരാതെ

കടുത്ത ചൂടിനെയും ഉയർന്ന പ്രദേശം എന്ന പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് മെക്‌സിക്കോയ്‌ക്ക് 1970ലെ ഒൻപതാം ലോകകപ്പിന് ആതിഥ്യമരുളാനുള്ള അവസരം നൽകിയത്. സൗകര്യങ്ങളുടെ ദൗർലഭ്യവും വേദികൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരക്കൂടുതലും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നെങ്കിലും ഫിഫ ആ മേള സമ്മാനിച്ചത് മെക്സിക്കോയ്ക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റ് എന്ന പെരുമ മെക്സിക്കോ സ്വന്തമാക്കി. യൂറോപ്പിനും തെക്കേ അമേരിക്കയ്ക്കും പുറത്ത് അരങ്ങേറുന്ന ആദ്യ ലോകകപ്പ് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ മേളയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്.

ടെലിവിഷനിലൂടെ കളറിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്‌ത ആദ്യ ലോകകപ്പായിരുന്നു അത്. ആകെ 16 ടീമുകൾ. അർജന്റീനയ്‌ക്ക് ഇക്കുറി യോഗ്യത നേടാനായില്ല എന്നത് ലോകകപ്പിന്റെ നിറം കെടുത്തിയെങ്കിലും ബ്രസീലിന്റെ ചാരുതയാർന്ന കളി അവരെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമെന്ന ഖ്യാതിയിലേക്ക് ഉയർത്തി. ലോകോത്തരതാരങ്ങളുടെ ബാഹുല്യംകൊണ്ട് പ്രശസ്‌തിയിലേക്കുയർന്ന ബ്രസീലായിരുന്നു സാധ്യതാപട്ടികയിൽ മുന്നിൽ. തുടർച്ചയായ രണ്ട് ലോകകപ്പ് നേട്ടങ്ങൾക്കുശേഷം (1958, 62) 1966ൽ വീണുപോയ മഞ്ഞപ്പടയുടെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിനാണ് മെക്സിക്കോ വേദിയൊരുക്കിയത്.

മഞ്ഞക്കിളികളുടെ താരനിര ശക്തമായിരുന്നു. കളത്തിലാകെ നിറഞ്ഞുനിൽക്കാൻ സാക്ഷാൽ പെലെ. നായകനായി കാർലോസ് ആൽബർട്ടോ. കോച്ച്: മാരിയോ സഗാലോ. മുന്നേറ്റനിരയെ നയിക്കാൻ ജെയ്‌ർസീഞ്ഞോ. മുന്നിലും പിന്നിലും അണിനിരക്കാൻ ക്ലോഡോൾഡോ, ജെർസൺ, ഫെലിക്‌സ്, ബ്രിറ്റോ, പിയാസ്സ, എവറാൾഡോ, ടോസ്‌റ്റാവോ, റിവെലിനോ എന്നിവർ.

∙ റോയൽ ബ്രസീൽ

കളിച്ച ആറു കളികളും ജയിച്ച ബ്രസീൽ ലോകകപ്പിൽ മുത്തമിട്ടത് രാജകീയ പ്രൗഡിയോടെയാണ‌്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ 1966ലെ ചാംപ്യൻമാരായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും (1–0), ചെക്കോസ്ലാവക്യയെയും (4–1) റുമാനിയയെയും (3–2) തോൽപ്പിച്ച് ക്വാർട്ടറിൽ കടന്നു. ക്വാർട്ടറിൽ പെറുവിനെ 4–2 നു തകർത്തു. സെമിഫൈനലിൽ യുറഗ്വായെ 3–1 നും. ഫൈനലിൽ ബ്രസീലും ഇറ്റലിയും. 17–ാം മിനിറ്റിൽ പെലെയുടെ സുന്ദരമായ ഒരു ഗോൾ. 37–ാം മിനിറ്റിൽ ബൊനിൻസെഗ്‌നയിലൂടെ ഇറ്റലി തിരിച്ചടിച്ചെങ്കിലും ബ്രസീൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ മൂന്നു ഗോളുകൾകൂടി നേടി (ജെർസൺ, ജെയ്‌ർസീഞ്ഞോ, കാർലോസ് അൽബർട്ടോ) 4–1ന് വിജയികളായി. നായകൻ കാർലോസ് അൽബർട്ടോ ബ്രസീലിനുവേണ്ടി യൂൾ റിമെ കപ്പ് ഏറ്റുവാങ്ങി. പെലെയുടെ അവസാന ലോകകപ്പ്, ചരിത്രത്തിലെ ഏക്കാലത്തെയും മികച്ച ടീം എന്ന പെരുമയോടെ ബ്രസീൽ അവതരിച്ചത്, പഴയ ലോകകപ്പ് ട്രോഫിയായ യൂൾ റിമെ കിരീടത്തിന് ബ്രസീൽ സ്ഥിരാവകാശികളായത്, മഞ്ഞ– ചുവപ്പു കാർഡുകളുടെ അരങ്ങേറ്റം തുടങ്ങിയ നിരവധി നാഴികകല്ലുകൾ 1970 ലോകകപ്പിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്.

മാരിയോ സഗാലോ പരിശീലിപ്പിച്ച ബ്രസീലിന്റെ കിരീടവിജയം അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കിക്കൊടുത്തു. കളിക്കാരനെന്ന നിലയിലും പരിശീലകൻ എന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹം ലോകകപ്പ് നേടുന്ന ആദ്യ താരമായി. 1958ലും 1962ലും ബ്രസീൽ കപ്പ് നേടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ബ്രസീൽ ടീമിന്റെ സ്‌ട്രൈക്കറായിരുന്നു. 1958 ഫൈനലിൽ ഒരു ഗോൾ നേടുകയും ചെയ്‌തു. 1970ൽ പരിശീലകനും. 1974, 98 ലോകകപ്പുകളിലും സഗാലോ ആയിരുന്നു അവരുടെ പരിശീലകൻ. 74ൽ ടീം തിളങ്ങിയില്ലെങ്കിലും 98ൽ റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പായിരുന്നു ബ്രസീൽ. ഇതുകൂടാതെ ബ്രസീൽ കിരീടം ചൂടിയ 1994ൽ അസിസ്‌റ്റന്റ് കോച്ചായിരുന്നു സഗാലോ.

English Summary: Which is the best team to have ever Played in a World Cup? Fan Voting and Squad Explained