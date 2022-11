ക്രിസ്റ്റ്യാനോ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ആം ബാൻഡിന് 55 ലക്ഷം: ദൈവത്തിന്റെകൈ ബോളിന് 24 കോടി ?

ദൈവത്തിന്റെ ‘കൈ തൊട്ട’ പന്തിന്റെ ലേലം നവംബർ 16ന് ലണ്ടനിൽ നടക്കും. അതെ, ലോക ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയ വസ്തുവിന്റെ പുതിയ ഉടയോനെ ഉടനറിയാം. 2022 ഖത്തർ ലോകകപ്പിന് വിസിൽ മുഴങ്ങാൻ മണിക്കൂറുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് ആ ലേലം എന്നതുകൂടി കണക്കിലെടുത്താൽ അതിന്റെ ലേലമൂല്യം ഏറും. ഇതിഹാസതാരം ഡീഗോ മറഡോണയുടെ കാലിൽനിന്നും ‘കൈയിൽനിന്നും’ പിറന്ന രണ്ടു ഗോളുകൾ ആ പന്തിലൂടെയാണ് ജന്മമെടുത്തത്. കുറഞ്ഞത് 30 ലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 24 കോടി രൂപ) ലേലത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാൽ തുക ഇനിയും ഉയരും എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഗ്രഹാം ബഡ് ഓക്‌ഷൻസാണ് ലേലത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. മറഡോണയുടെ മരണശേഷം നടക്കുന്ന ലേലം എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്. കായികലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് സ്പോർട്സ് വസ്തുക്കളിൽ ലേലത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന തുക റെക്കോർഡ് തകർക്കുമോ എന്നാണ്. പന്ത് ലേലത്തിനു വച്ചത് അന്ന് ‘ദൈവത്തിന്റെ കൈ ഗോൾ’ അനുവദിച്ച് വിവാദനായകനായ തുനീസിയൻ റഫറി അലി ബിൻ നാസർ ആണ്. മത്സരത്തിനു ശേഷം പന്ത് അലി ബിൻ നാസർ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

∙ മനോഹര ഗോളിനും, വിവാദഗോളിനും വഴിവച്ച പന്ത്

ലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോളിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഗോൾ നേടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായതു മറഡോണയ്ക്കാണ്. ഏറ്റവും വിവാദമയായ ലോകകപ്പ് ഗോളിന്റെ ഉടമയും മറഡോണ തന്നെ. 1986 ലോകകപ്പിലാണ് അർജന്റീനയുടെ നായകന്റെ കാലിൽനിന്ന് ആ ഗോളുകൾ പിറന്നതും. മെക്‌സിക്കോയിലെ അസ്‌ടെക്ക് സ്‌റ്റേഡിയത്തിൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ കളിക്കുമ്പോഴാണു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദര ഗോൾ പിറന്നത്. വിവാദമായ ‘ദൈവത്തിന്റെ കൈ’ എന്നറിയപ്പെട്ട ഗോൾ നേടി നാലു മിനിറ്റുകൾക്കുശേഷമായിരുന്നു ഈ ഗോൾ ജന്മമെടുത്തത്. സ്വന്തം ഹാഫിൽനിന്നാരംഭിച്ച ഒറ്റയാൻ മുന്നേറ്റമായിരുന്നു അത്. സെൻട്രൽ സർക്കിളിൽനിന്ന് ഒന്നിനു പിന്നാലെ ഒന്നായി നാലു ഡിഫൻഡർമാരെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്‌ത് മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ പ്രതിബന്ധം ഇംഗ്ലിഷ് ഗോളി പീറ്റർ ഷിൽട്ടൻ മാത്രം. അദ്ദേഹത്തെയും ഡ്രിബിളിൽ മറികടന്നപ്പോൾ മുന്നിൽ ഗോൾ വല മാത്രം. പിന്നെ പന്തു നേരെ കോരിയിട്ടത് ഗോൾ വലയത്തിലേക്കായിരുന്നു. ഈ ഗോളിന്റെ ഓർമയ്‌ക്കായി പിറ്റേന്നു തന്നെ അസ്‌ടെക്ക് സ്‌റ്റേഡിയത്തിൽ സ്‌മരണിക ഫലകവും സ്‌ഥാപിക്കപ്പെട്ടു

മറഡോണയുടെ ദൈവത്തിന്റെ കൈ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗോൾ

∙ ഗോളടിച്ച് ജബുലാനിയും

ഇതാദ്യമായിട്ടല്ല ലോകകപ്പിന് ഉപയോഗിച്ച പന്ത് ലേലത്തിന് വയ്ക്കുന്നത്. 2010 ലോകകപ്പിന് ഉപയോഗിച്ച ഔദ്യോഗിക പന്താണ് ജബുലാനി. ജൊഹാനസ്ബർഗിൽ നടന്ന ‘യൂറോ ഫൈനലിൽ’ ഹോളണ്ടിനെ തോൽപിച്ച് കിരീടം ചൂടിയത് സ്പെയിൻ. ഫൈനലിൽ ഉപയോഗിച്ച ‘ജംബുലാനി’ക്ക് ഓൺലൈൻ ലേലത്തിലൂടെ ലഭിച്ചത് 48,200 പൗണ്ടാണ്. (ഏകദേശം 33,74,000 രൂപ). സ്‌പെയിനിലെ ഒരുകൂട്ടം ഫുട്‌ബോൾ പ്രേമികളാണ് ഇത്രയും വിലയ്‌ക്ക് പന്ത് സ്വന്തമാക്കിയത്. കിക്കോഫിന് മുൻപേ ഏറെ വിവാദങ്ങളാണ് പന്തിനെ പിന്തുടർന്നത്. ഇതാണ് ഈ പന്തിനോടു താൽപര്യം വർധിച്ചത്. പ്ലാന്റേഷൻ കോർപറേഷന്റെ തോട്ടങ്ങളിൽ ഉൽപാദിപ്പിച്ച ലാറ്റക്‌സ് ഉപയോഗിച്ചാണു ജബുലാനി പന്തിനുള്ളിലെ ബ്ലാഡർ നിർമിച്ചതെന്ന പ്രത്യേകത കൂടി മലയാളികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു.

2006ലെ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ കളിക്കാനുപയോഗിച്ച പന്തിന്റെ (ഔദ്യോഗിക നാം ടീംജെസ്റ്ര്) ലേലവില 24 ലക്ഷം ഡോളർ (11 കോടി രൂപ). 2006ലാണ് ലേലം നടന്നത്. സേവനപ്രവർത്തനത്തിനു ധനം സമാഹരിക്കാൻ നടത്തിയ ലേലത്തിൽ അന്നത്തെ ഖത്തർ കിരീടാവകാശി ഷെയ്‌ക്ക് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹമദ് അൽ തനിയാണ് ഈ തുകയ്‌ക്കു പന്തു ലേലം പിടിച്ചത്. ഫ്രാൻസിനെ ഫൈനലിൽ തോൽപ്പിച്ചു ജേതാക്കളായ ഇറ്റലിയുടെ കളിക്കാർ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒപ്പിട്ടതാണു പന്ത്. ഇറ്റലിയുടെ ആരാധകനായ ഷെയ്‌ക്ക് ഫൈനൽ കാണാൻ ജർമനിയിൽ പോയിരുന്നു. ‘‘വികാരപരമായ മൂല്യമുണ്ടിതിന്’’ എന്നായിരുന്നു പന്തിനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ആ വർഷം ഡിസംബറിൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഖത്തറിൽ നടന്നപ്പോൾ പന്തു പ്രദർശനത്തിനു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

∙ പെലെയും മറഡോണയും മുന്നിൽ

ലോകഫുട്ബോളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് പെലെയും മറഡോണയും. ഇവരുടെ ജഴ്സിയും മുന്നിലാണ്. ദൈവത്തിന്റെ കൈ നേടിയ ആ ജയത്തിനും ഗോളുകൾക്കും പന്തിനും മാത്രമല്ല മൂല്യം. മറഡോണ ആ മൽസരത്തിൽ അണിഞ്ഞിരുന്ന ജഴ്സിയും മുൻപ് ലേലത്തിലൂടെ വിറ്റഴിഞ്ഞിരുന്നു. മത്സരശേഷം ഇംഗ്ലിഷ് താരം സ്റ്റീവ് ഹോജും മറഡോണയും ജഴ്സി പരസ്പരം കൈമാറിയിരുന്നു. 93 ലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറിനാണ് (ഏകദേശം 76 കോടി രൂപ) ആ 10–ാം നമ്പർ ജഴ്സി വിറ്റുപോയത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ മേയിലാണ് ജഴ്‌സി സൗത്ത് ബിസ് ലേലത്തിൽ വിറ്റത്. സ്പോർട്സ് വസ്തുക്കളുടെ ലേലചരിത്രത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയാണിത് എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. അതേസമയം ജഴ്‌സി സ്വന്തമാക്കിയ ആരാധകനെകുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും രഹസ്യമാണ്. ലോകകപ്പിനോടനബന്ധിച്ച് ദോഹയിലെ 3-2-1 ഒളിംപിക് ആൻഡ് സ്‌പോർട്‌സ് മ്യൂസിയത്തിൽ നടക്കുന്ന 'ഫുട്‌ബോളിന്റെ ലോകം' പ്രദർശനത്തിൽ മറഡോയുടെ ജഴ്സി കാണാം. ബ്രസീൽ ഇതിഹാസം പെലെ 1970 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ധരിച്ച ജഴ്സി 2002ൽ 157,750 പൗണ്ടിനു ലേലത്തിൽ പോയത് അന്ന് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ആയിരുന്നു.

പെലെ തന്റെ അവസാന രാജ്യാന്തര മത്സരത്തിൽ അണിഞ്ഞ ജഴ്സി 2019 ഡിസംബറിൽ ഇറ്റലിയിലെ ടൂറിനിൽ ലേലത്തിൽ പോയത് 30,000 യൂറോയ്ക്ക് (ഏകദേശം 24 ലക്ഷം രൂപ). യുഗോസ്‌ലാവ്യയ്ക്കെതിരെ 1971 ജൂലൈയിൽ നടന്ന സൗഹൃദ മത്സരത്തിലാണ് പെലെ ആ ജഴ്സി ധരിച്ചത്. മറഡോണ ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ് നാപ്പോളിക്ക് വേണ്ടി അണി‍ഞ്ഞ ജഴ്സിയും അന്ന് ലേലത്തിൽ പോയി. ലഭിച്ചത് 7500 യൂറോ (ഏകദേശം 6 ലക്ഷം രൂപ).

1970 ലെ ലോകകപ്പ് ട്രോഫിയുമായി പെലെ

1970 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ പെലെ ധരിച്ച 10–ാം നമ്പർ മഞ്ഞ ജഴ്‌സി 2002 മാർച്ച് 27ന് ലണ്ടനിൽ ലേലം ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. 157, 750 പൗണ്ടുകൾക്കാണ് (ഏകദേശം ഒരു കോടി) അതുവിറ്റുപോയത്. ലണ്ടനിലെ ക്രിസ്‌റ്റീസ് എന്ന സ്‌ഥാപനത്തിൽ നടന്ന ലേലത്തിലാണ് ഈ ജഴ്‌സി പോയത്. ബ്രസീലിനെ മൂന്നാം തവണ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളാക്കിയത് 1970ലെ ഈ മത്സരമാണ്. അന്ന് എതിരാളികളായിരുന്ന ഇറ്റലിയുടെ താരം റോബർട്ടോ റോസാറ്റോ പെലെയിൽനിന്ന് ഫൈനൽ കഴിഞ്ഞുടൻതന്നെ സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. ആ കുപ്പായം പിന്നീട് റോസാറ്റോയാണ് ലേലത്തിന് വച്ചത്. 1966 ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലിഷ് താരം ജഫ് ഹെഴ്സ്റ്റ് ധരിച്ച ജഴ്സിക്ക് ലഭിച്ചത് ഏതാണ്ട് 60 ലക്ഷം രൂപയാണ്.

∙ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ആംബാൻഡ് നേടിയെടുത്തത് വൻതുക

മൈതാനത്ത് ദേഷ്യം സഹിക്കാനാവാതെ വലിച്ചെറിഞ്ഞതാണ് ആ ആംബാൻഡ്. പക്ഷേ അതിന്റെ മൂല്യം കേട്ട് ഞെട്ടരുത്: 75,000 ഡോളർ (ഏകദേശം 54.98 ലക്ഷം രൂപ). സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫി ബാധിതനായ 6 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി സെർബിയയിലെ ജീവകാരുണ്യ സംഘടനയാണ് ഇത്രയും തുക സംഘടിപ്പിച്ചത്. 2022 ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ സെർബിയയ്ക്കെതിരെ പോർച്ചുഗല്‍ 2–2നു സമനില വഴങ്ങിയ മൽസരമായിരുന്നു അത്. കളി തീരാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ പോസ്റ്റിലേക്കു റൊണാൾഡോ പായിച്ച ഷോട്ട് ഗോ‍‌ൾ‌വര കടന്നുവെന്നു റീപ്ലേകളിൽ വ്യക്തമായെങ്കിലും റഫറി ഗോൾ അനുവദിച്ചില്ല. പോർച്ചുഗൽ ക്യാപ്റ്റൻ റൊണാൾഡോ ക്യാപ്റ്റൻസ് ആംബാൻഡ് വലിച്ചെറിഞ്ഞത്. റഫറിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണു റൊണാൾഡോ ആംബാൻഡ് ഊരിയെറിഞ്ഞു കളംവിട്ടത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ലോങ് വിസിൽ മുഴങ്ങുകയും ചെയ്തു. ആ ആംബാൻഡാണ് ഇത്ര വലിയ തുകയ്ക്ക് വിറ്റുപോയത്

∙ സച്ചിന്റെ ഒപ്പിനും വില

ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ ഉപയോഗിച്ച ഗ്ലൗസിനു 2002ൽ നേടിയെടുത്തത് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ. 2002ൽ വെസ്‌റ്റിൻഡീസിനെതിരെ സെഞ്ചറി നേടിയ മൽസരത്തിൽ ധരിച്ച ഗ്ലൗസിനാണു ലേലത്തിൽ ഇത്രയധികം തുക ലഭിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ സംഘടന നടത്തിയ ലേലത്തിൽ ഗ്ലൗസ് ലേലത്തിൽ വാങ്ങിയത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് രാജ് സിങ് ദുംഗാപൂരാണ് . സച്ചിന്റെ കയ്യൊപ്പോടു കൂടിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്‌റ്റംപ് ലേലത്തിൽ പോയത് 90,000 രൂപയ്‌ക്കാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ക്വാസുലു നതാലിൽ അംഗവൈകല്യമുള്ളവർക്കായുള്ള സംഘടനയ്‌ക്കു വേണ്ടി നടത്തിയ ധനസമാഹരണ ഗോൾഫ് മൽസരത്തിനൊടുവിലാണ് ക്രിക്കറ്റ് സ്‌റ്റംപ് ലേലം നടത്തിയത്.

2009ൽ ക്രൈസ്‌റ്റ് ചർച്ചിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ നടന്ന ഏകദിനത്തിൽ സച്ചിൻ 163 റൺസ് നേടിയ ബാറ്റിന് ലേലത്തിലൂടെ നേടിയത് 42 ലക്ഷം രൂപ. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വ്യക്‌തിഗത ഒളിംപിക്‌ സ്വർണ ജേതാവ് ഷൂട്ടിങ് താരം അഭിനവ് ബിന്ദ്ര ബെയ്‌ജിങ്ങിൽ ഉപയോഗിച്ച തോക്കിന് അതേ ദിവസം 20 ലക്ഷം രൂപമാത്രവും. പാക്കിസ്‌ഥാനെതിരെ 2005ൽ കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്ന ടെസ്‌റ്റിൽ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് രണ്ടിന്നിങ്‌സിലും സെഞ്ചുറി കുറിച്ച ബാറ്റിനും 20 ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചു.

2013 നവംബറിൽ മുംബൈയിൽ വെസ്‌റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ 200-ാം ടെസ്‌റ്റ് കളിച്ചാണ് സച്ചിൻ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിനോട് വിടപറഞ്ഞത്. വിരമിക്കൽ ടെസ്‌റ്റിൽ സച്ചിൻ അണിഞ്ഞ ജഴ്‌സിക്ക് ലേലത്തിൽ കിട്ടയത് ആറു ലക്ഷം രൂപ ! ഉമൈദ് ഭവൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ജോധ്‌പുർ വൺ വേൾഡ് റിട്രീറ്റിനോടനുബന്ധിച്ചു നടന്ന ലേലത്തിൽ മുൻ ജോധ്‌പുർ രാജാവ് ഗജ് സിങ് രണ്ടാമന്റെ മകൻ ശിവ് രാജ് സിങ്ങാണ് ആറു ലക്ഷം മുടക്കി ജഴ്‌സി സ്വന്തമാക്കിയത്.

∙ കപിലിന്റെ ചെകുത്താൻമാർ ഒപ്പിട്ട ബാറ്റ്

1983ൽ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് കിരീടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ കളിക്കാരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒപ്പുവച്ച ബാറ്റ് 2010 ലേലത്തിൽ പോയത് 17.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ്. അന്ന് ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന സുനിൽ ഗാവസ്‌കറാണ് ഈ ബാറ്റ് ലേലത്തിനായി കൈമാറിയത്. മുൻ റഗ്‌ബി രാജ്യാന്തര താരവും സിനിമാതാരവുമായ രാഹുൽ ബോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ‘ദ് ഫൗണ്ടേഷൻ’ എന്ന സംഘടന നടത്തുന്ന ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പണം കണ്ടെത്താനാണു ലേലം സംഘടിപ്പിച്ചത്.

∙ ബ്രാഡ്മാന്റെയും വോണിന്റെയും ബാഗി ഗ്രീൻ, സോബേഴ്സിന്റെ ബാറ്റ്

1946 - 47 ആഷസ് പരമ്പരയിൽ സർ ഡോൺ ബ്രാഡ്‌മാൻ ഉപയോഗിച്ച ‘ബാഗി ഗ്രീൻ’ (ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കായി ടെസ്റ്റ് കളിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പച്ചത്തൊപ്പി) 2003ൽ നടന്ന ലേലത്തിൽ 425,000 ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 3 കോടി രൂപ) ലഭിച്ചത്. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് തൊപ്പിക്ക് അതുവരെ കിട്ടിയ റെക്കോർഡ് തുകയായിരുന്ന അത്. 1930ൽ ബ്രാഡ്‌മാൻ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച ബാറ്റിന് 13 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ലഭിച്ചു. ലണ്ടനിലുള്ള ഒരു ഓസ്‌ട്രേലിയക്കാരനാണ് തൊപ്പി സ്വന്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ 2020ൽ മെൽബണിൽ നടന്ന ലേലത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാട്ടുതീ ദുരിതാശ്വാസത്തിനായി ഓസീസ് ഇതിഹാസം ഷെയ്ൻ വോൺ ലേലം ചെയ്ത തന്റെ ബാഗി ഗ്രീൻ ക്യാപ് വിറ്റുപോയത് 10 ലക്ഷം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളറിന് (ഏകദേശം 4.89 കോടി രൂപ). ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവുമുയർന്ന ലേലത്തുക എന്ന റെക്കോർഡ് ഇതിന്റെ പേരിലാണ്. 1937ലെ പരമ്പരയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ‍ഡബിൾ സെഞ്ചറി നേടിയ ബ്രാഡ്മാന്റെ ബാറ്റിന് 1996ൽ കിട്ടയത് 11.50 ലക്ഷം രൂപയാണ്.

ഷെയ്ൻ വോൺ

∙ എല്ലാ ബോളും സിക്സടിച്ച ബാറ്റ്

ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരോവറിലെ എല്ലാ പന്തുകളും സിക്സറിനു പറത്തിയത് വെസ്റ്റിൻഡീസിന്റെ ഗാരി സോബേഴ്സ് ആണ്. അന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച ബാറ്റ് 154,257 പൗണ്ടിനാണ് (ഏകദേശം 50 ലക്ഷം രൂപ) 2000ൽ വിറ്റുപോയത്. സുനിൽ ഗാവസ്കറുടെ 22, 23 ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറഇകവ് പിറന്നത് പാക്കിസ്ഥാനെതിരെയാണ് (1978–79). അന്ന് ഉപയോഗിച്ച ബാറ്റ് 1981ൽ നേടിയത് 5555 രൂപ.

∙ നെഹ്റുവിന്റെ ബാറ്റ്

ചരിത്രം പേറിയ രണ്ടു ബാറ്റുകൾ ലേലം ചെയ്ത് സാക്ഷാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും. 1953 സെപ്റ്റംബർ 14ന് ഡൽഹി നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് തുക കണ്ടെത്താനായി നടന്ന എംപിമാരുടെ മൽസരത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്റു തന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ബാറ്റുകളും ഒരു സ്കോർ ബുക്കും സ്വർണനാണയവും ലേലത്തിന് വച്ചത്. ഈ ബാറ്റുകളാണ് കളിക്കാനും ഉപയോഗിച്ചത്. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപ് കോമൺവെൽത്ത്, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ടീമുകൾ ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കാനെത്തിയപ്പോൾ തനിക്ക് ലഭിച്ച ബാറ്റുകളാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് ലേലം ചെയ്തത്. 15,500 രൂപയാണ് അന്ന് ലഭിച്ചത്

∙ ലഗാൻ ബാറ്റിന് 60 ലക്ഷം

2001ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രം ‘ലഗാൻ’ എന്ന സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ച ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് 60 ലക്ഷം രൂപയ്‌ക്കാണ് 2004 ഡിസംബറിൽ ലേലം ചെയ്‌തത്. പാക്കിസ്‌ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ ക്യാപ്‌റ്റൻ ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ഉടമസ്‌ഥതയിലുള്ള കാൻസർ ആശുപത്രിയുടെ ധനശേഖരണാർഥം ലഹോറിൽ നടത്തിയ വിരുന്നിനിടെയാണു ലേലം നടത്തിയത്. പാക്കിസ്‌ഥാനിലെ കെട്ടിട നിർമാതാവായ അലി ഇമ്രാനാണു ബാറ്റ് ലേലത്തിൽ പിടിച്ചത്.

∙ ലോകകപ്പ് ‘നേടിയ’ ബാറ്റ്

2011 ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയെ കിരീടത്തിലെത്തിച്ച ബാറ്റ് നേടിയത് 70 ലക്ഷം രൂപ. മുംബൈയിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ മൽസരത്തിൽ നായകൻ മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണി 91 റൺസെടുത്ത ബാറ്റാണ് റെക്കോർഡ് തുകയ്‌ക്കു ലേലത്തിൽ പോയത്. ധോണിയും ഭാര്യ സാക്ഷിയും നടത്തുന്ന ജീവകാരുണ്യ ഫൗണ്ടേഷനു വേണ്ടി പണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായിരുന്നു ലേലം നടന്നത്. ലോകകപ്പ് നേടി മാസങ്ങൾക്കുശേഷമാണ് ലേലം നടന്നത്.

∙ പ്രതിഷേധം, ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ് ആർക്കും വേണ്ട

2005ൽ കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്നൊരു ലേലം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരുെട പ്രതിഷേധത്തിനുള്ള വേദിയായി മാറി ചരിത്രമുണ്ട്. ശിക്ഷാനടപടിമൂലം ആറു മൽസരങ്ങളിൽനിന്നു മാറിനിൽക്കേണ്ടി വന്ന കൊൽക്കത്തയുടെ രാജകുമാരൻ സൗരവ് ഗാംഗുലിയോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ലേലത്തിലെ പ്രതികരണം. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി നടത്തിയ ലേലത്തിലാണു ക്യാപ്‌റ്റനോടു താൽപര്യവും ടീമിനോടു താൽപര്യക്കുറവും ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഗാംഗുലി ഒപ്പിട്ട ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നേടിയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടീമംഗങ്ങൾ മുഴുവൻ ഓപ്പിട്ട ബാറ്റ് ആർക്കും വേണ്ട. പാക്കിസ്‌ഥാൻ ടീമംഗങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട ബാറ്റിനുപോലും 40,000 ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിനോടുള്ള അനിഷ്‌ടം കൊൽക്കത്തക്കാർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാക്കിയത്. സുനിൽ ഗാവസ്‌കറും ഗാംഗുലിയും ചേർന്ന് ഒപ്പിട്ട ബാറ്റിന് 75,000 രൂപയും ഗാംഗുലിയുടെ ഗ്ലൗസിന് 65,000 രൂപയും ലഭിച്ചു. പാക്ക് ക്യാപ്‌റ്റൻ ഇൻസമാം ഉൾ ഹഖും വീരേന്ദർ സേവാഗും ഒപ്പിട്ട ബാറ്റുകൾക്കു 40,000 രൂപയും ഇൻസമാമിന്റെ ഗ്ലൗസിനു 35000 രൂപയും കിട്ടി. ഇൻസമാമിന്റെ ജെഴ്‌സിക്ക് 50,000 രൂപയാണു അന്ന് ലഭിച്ചത്.

∙ ഒളിംപിക്സിന്റെ ലേലചരിത്രം

ഒളിംപിക് സമ്മാനമായി ലഭിച്ച മെഡലുകളും താരങ്ങളുടെ ജഴ്സിയും ഉപകരണവും മാത്രമല്ല ഒളിംപിക് പ്രതീകമായ വളയങ്ങളുടെ യഥാർഥ രൂപരേഖ പോലും ലേലത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. 2020 ജൂലൈയിൽ 2.16 ലക്ഷം ഡോളറിന് (ഏകദേശം 1.61 കോടി രൂപ) ‘വളയങ്ങൾ’ ലേലത്തിൽ പോയി. ആധുനിക ഒളിംപിക്സിന്റെ പിതാവ് പിയറി ഡി കുബർട്ടിൻ 1913ൽ രൂപം നൽകിയ ചിത്രം ബ്രസീൽ സ്വദേശിയാണു സ്വന്തമാക്കിയത്.

ഒളിംപിക്സ് ചരിത്രത്തിലെ ഇതിഹാസ നായകനാണ് ജെസി ഓവൻസ്. 1936 ബെർലിൻ ഒളിംപിക്‌സിൽ അദ്ദേഹം നേടിയത് നാല് സ്വർണമെഡലുകൾ. 2013ൽ ആ മെഡലുകളിലൊന്നിന് ലഭിച്ചത് ഒൻപതു കോടി രൂപ. ഒളിംപിക്‌സ് ഓർമത്തിളക്കങ്ങളുടെ ഇതുവരെ നടന്ന ലേലങ്ങളിൽ ഈ തുക റെക്കോർഡാണ്. ഒളിംപിക്‌സിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ ജോലി കണ്ടെത്താൻ സഹായിച്ച സിനിമാതാരം ബിൽ റോബിൻസണിന് ഓവൻസ് മെഡൽ നൽകിയിരുന്നു. റോബിൻസണിന്റെ കുടുംബമാണ് മെഡൽ ലേലത്തിനു വച്ചത്.

2020 ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിൽ വനിതാ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ പോളണ്ട് താരം മരിയ ആന്ദ്രെസിക് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു പണം കണ്ടെത്താൻ സ്വന്തം മെഡൽ ലേലത്തിൽ വച്ചു. ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം ഡോളറിനാണു (ഏകദേശം 92 ലക്ഷം രൂപ) മെഡൽ ലേലത്തിൽ വച്ചത്. ആ തുക നൽകിയയാൾ മരിയയ്ക്കുതന്നെ മെഡൽ സമ്മാനിച്ചു.

1948, 52, 56 മേളകളിൽനിന്നായി മൂന്ന് സ്വർണവും ഒരു വെള്ളിയും മൂന്ന് വെങ്കലവും നേടിയ താരമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഷേർലി സ്ട്രിക്ക്‌ലാൻഡ്. 2001ൽ അവർ തനിക്കു ലഭിച്ച മെഡലുകളെല്ലാം ലേലം ചെയ്തു. കൊച്ചുമക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവിനായിട്ടാണ് 75കാരിയായ അവർ തന്റെ മെഡലുകൾ കുടുംബത്തിന് ‘സംഭാവന’ ചെയ്തത്. ആകെ ലഭിച്ചത് 2 ലക്ഷം യുഎസ് ഡോളാണ്

∙ നീരജിന്റെ ഗോൾഡൻ ജാവലിൻ

ഒളിംപിക് അത്‌ലറ്റിക്സിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സ്വർണമെഡൽ ജേതാവ് നീരജ് ചോപ്രയുടെ ജാവലിനു ലഭിച്ചത് ഒന്നര കോടി രൂപ . കഴിഞ്ഞ വർഷം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ലഭിച്ച ഉപഹാരങ്ങളുടെ ലേലത്തിലാണ് ഇത് പോയത്.

∙ മുഹമ്മദലിയുടെ ബെൽറ്റിന് 50 കോടി

1974 ഹെവിവെയ്റ്റ് ബോക്സിങ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ജോർജ് ഫോർമാനെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയ മുഹമ്മദലി അണിഞ്ഞ ബെൽറ്റ് 49.30 കോടി രൂപയ്ക്ക് (61.8 ലക്ഷം ഡോളർ) ലേലത്തിൽ പോയത് ഈ വർഷമാണ്. ചരിത്രമായ ഈ മൽസരം നടന്നത് സയറിലാണ്, കാണാനെത്തിയത് 60, 000 കാണികളും.

∙ കടം കയറിയ ലേലം

ഇതിഹാസ ടെന്നിസ് താരം ബോറിസ് ബെക്കറെ പാപ്പരായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഒരു ബ്രിട്ടിഷ് കോടതിയാണ്, 2017ൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രോഫികൾക്കും സ്മരണികകൾക്കും 2019ൽ നടന്ന ലേലത്തിൽ കിട്ടിയത് 680,000 ബ്രിട്ടിഷ് പൗണ്ട് (ഏകദേശം 5.84 കോടി രൂപ). 1989ൽ ബെക്കർ യുഎസ് ഓപ്പൺ ജയിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ട്രോഫിക്കാണ് ലേലത്തിൽ ഉയർന്ന തുക ലഭിച്ചത്– 150,250 പൗണ്ട് (ഏകദേശം 1.29 കോടി രൂപ). അദ്ദേഹത്തിന്റെ 82 വസ്തുക്കൾ ലേലത്തിനു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. 2006ൽ മറ്റൊരു ഇതിഹാസം ബ്യോൺ ബ്യോഗ് തന്റെ ഗ്രാൻസ്ലാം കിരീടങ്ങളും റാക്കറ്റുകളും ലേലത്തിൽ വച്ചതും വാർത്തയായിരുന്നു. സാമ്പത്തികമായി തകർന്ന വേളയിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനാണ് ബ്യോഗ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കിരീടങ്ങൾ ലേലത്തിന് നൽകിയത്.

∙ നിയമപുസ്തകങ്ങളും ലേലത്തിൽ പോയി

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഫുട്‌ബോൾ നിയമ പുസ്‌തകത്തിനു 2011ൽ ലഭിച്ചത് ഉയർന്ന വിലയാണ്. 1850ൽ എഴുതപ്പെട്ട നിയമപുസ്‌തകം 6.3 കോടി രൂപയ്‌ക്കാണു ലേലത്തിൽ വിറ്റത്. ഷെഫീൽഡ് ഫുട്‌ബോൾ ക്ലബ്ബായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം പുസ്‌തകം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ക്ലബ്ബായി ഫിഫ അംഗീകരിച്ച ഷെഫീൽഡ് എഫ്‌സി 1857ൽ ആണു രൂപംകൊണ്ടത്. സ്‌റ്റേഡിയം നിർമാണം ഉൾപ്പെടെ ക്ലബ്ബിന്റെ വികസനത്തിനു പണം കണ്ടെത്തുന്നതിനാണു പുസ്‌തകം ലേലം ചെയ്‌തത്. ഇംഗ്ലിഷ് ഫുട്‌ബോൾ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ച 1863ന് അഞ്ചുവർഷമെങ്കിലും മുൻപ് എഴുതപ്പെട്ടതാണു ഷെഫീൽഡ് നിയമങ്ങൾ എന്ന പുസ്‌തകം. രാജ്യത്തു വിവിധ നിയമങ്ങളെ അടിസ്‌ഥാനപ്പെടുത്തി കളിച്ചിരുന്ന രീതിക്കു മാറ്റംവന്നു തുടങ്ങിയതു ഷെഫീൽഡ് നിയമങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടതോടെയാണ്. ഇൻഡയറക്‌ട് ഫ്രീകിക്ക്, കോർണർ കിക്ക്, ക്രോസ് ബാർ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ആധുനിക ഫുട്‌ബോളിലും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ബാസ്‌കറ്റ്ബോളിന്റെ പിതാവ് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ജയിംസ് നെയ്‌സ്‌മിത്ത് ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുൻപ് എഴുതി, ഒപ്പിട്ട കളിനിയമങ്ങൾ 2010ൽ വിറ്റുപോയത് 19.36 കോടി രൂപയ്‌ക്കാണ്. ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്ന ലേലത്തിലാണ് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോളിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള രേഖ വിറ്റുപോയത്.

