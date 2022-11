ശസ്ത്രക്രിയ ഫലിച്ചു, സദ്ദാം പറന്നു! ഫാൽക്കണുകളുടെ ഖത്തര്‍

തലയ്ക്കേറ്റ പരുക്കിനു ചികിൽസിക്കാനാണ് സദ്ദാമിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. എക്സ്റേ, സ്കാനിങ്, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അനസ്തേസ്യ കൊടുത്ത് ചെറിയൊരു ശസ്ത്രക്രിയ, ശേഷം കുറച്ചു മരുന്നുകൾ..രണ്ടു ദിവസത്തിനകം പരുക്ക് പറപറന്നു, സദ്ദാം പറന്നു!അതെന്തു മരുന്ന് എന്ന് അൽഭുതപ്പെടേണ്ട- സദ്ദാം മനുഷ്യനല്ല- നല്ല സുന്ദരൻ ഫാൽക്കണാണ്. അറബികളുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും പൈതൃകത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ പ്രാപ്പിടിയൻ പക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടൊരാൾ!

ഖത്തറിൽ എവിടെത്തിരിഞ്ഞാലും ഫാൽക്കണുകളുടെ ചിത്രങ്ങളും ചെറുമാതൃകകളും കാണാം. ജീവനുള്ള ഒന്നിനെ കാണാം എന്നു കരുതിയാണ് ദോഹയിലെ സൂഖ് വാഖിഫിലെത്തിയത്. കണ്ടു- ഒന്നല്ല, ഒരു നൂറ് ഫാൽക്കണുകൾ! പലതരം ചെറുപക്ഷികളെ വിൽക്കുന്ന ബേർഡ് സൂഖ് പിന്നിട്ട് എത്തിപ്പെട്ടത് ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിനു മുന്നിൽ- സൂഖ് വാഖിഫ് ഫാൽക്കൺ ഹോസ്പിറ്റൽ! കയറിച്ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടത് ചികിൽസ കഴിഞ്ഞ് ഉഷാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫാൽക്കണെയാണ്. തലയിൽ ഒരു മകുടവും ചാർത്തി ഗമയിൽ ഖത്തറി യജമാനനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആൾ. ഒപ്പം കൂടെയുള്ളത് മലയാളി തന്നെ. കോഴിക്കോട് ആരാമ്പ്രം സ്വദേശിയായ പ്രസൂൺ റഹീം. ഫാൽക്കൺ ഹോസ്‌പിറ്റലിലെ ലബോറട്ടറി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് പ്രസൂൺ. ഖത്തറിൽ എവിടെയുമെന്നതു പോലെ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റുമാരുമായി ഫാൽക്കൺ ഹോസ്പിറ്റലിലുമുണ്ട് ഒട്ടേറെ മലയാളികൾ.

മലയാളിക്ക് ആന എന്ന പോലെയാണ് ഖത്തറികൾക്ക് ഫാൽക്കണുകൾ. ഫാൽക്കണുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഉടമകളുടെ ആഢ്യത്വവും കൂടും. ആനയ്ക്കെന്ന പോലെ ഫാൽക്കണുകളെ പരിപാലിക്കാനുമുണ്ടാവും പക്ഷിപാപ്പാൻമാർ. മരുഭൂമിയിൽ വേട്ടയ്ക്കു പോകുമ്പോഴും വലിയ പ്രദർശനങ്ങൾക്കു പോകുമ്പോഴും മാത്രമേ ഖത്തറി യജമാനൻമാർ കൂടെയുണ്ടാകൂ. കത്താറ സാംസ്കാരിക ഗ്രാമത്തിലെ സുഹെയ്ൽ ഫെസ്റ്റിവൽ അതിലൊന്നാണ്. ഫാൽക്കണുകളിലെ അതിവേഗക്കാരനായ ഉസൈൻ ബോൾട്ടിനെ മുതൽ അതിസുന്ദരിയായ ഐശ്വര്യ റായിയെ വരെ അന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഒരു വർഷം മുൻപുള്ള ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഷഹീൻ ഇനത്തിലുള്ള ഒരു ഫാൽക്കൺ വിറ്റു പോയത് 9 ലക്ഷം ഖത്തറി റിയാലിനാണ്- ഏകദേശം 2 കോടി രൂപ!

സ്വന്തം രാജ്യത്തു വരെ ന്യൂനപക്ഷമായ ഖത്തറികൾക്ക് തങ്ങളുടെ അറബ്സ്വത്വം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ഫാൽക്കണറി.(ഖത്തറിലെ ജനസംഖ്യ ഏകദേശം 30 ലക്ഷമാണ്. അതിൽ മൂന്നു ലക്ഷത്തോളം മാത്രമാണ് സ്വദേശികൾ!) പൂർവികരായ ബദൂയിൻ ഗോത്രവിഭാഗക്കാരുടെ ജീവിതോപാധി ഇപ്പോൾ അറബികൾ വിനോദാപാധിയായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ പൗരൻമാരെപ്പോലെയാണ് ഖത്തറികൾ ഫാൽക്കണുകളെ കാണുന്നത്. സ്വന്തമായി പാസ്പോർട്ടുകൾ വരെയുണ്ട് ഓരോ ഫാൽക്കണുകൾക്കും. ഫാൽക്കൺ ഹോസ്പിറ്റലിൽ രാജ്യത്തെ ഫാൽക്കണുകളെയെല്ലാം റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെഞ്ചിൽ ഘടിപ്പിച്ച ചിപ് സ്കാൻ ചെയ്താലറിയാം ഓരോ ഫാൽക്കണുകളുടെയും ഹിസ്റ്ററി. ഫാൽക്കണുകളുടെ ആധാർ കാർഡ് തന്നെ!

ഖത്തറികൾക്ക് ഫാൽക്കണറി വിനോദമാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്നവർക്ക് ഫാൽക്കൺ പരിപാലനം വലിയൊരു ജോലി സാധ്യതയാണ്. ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിലും കൂട് വൃത്തിയാക്കുന്നതിലും മാത്രമൊതുങ്ങുന്നില്ല അത്. ഫാമുകളിൽ ഫാൽക്കണുകളുടെ കൃത്രിമ ബീജസങ്കലനത്തിനു വരെ മനുഷ്യരുണ്ട്. അവരുടെ വിദ്യയിങ്ങനെ- തേനീച്ചക്കൂട് പോലെ അറകൾ നിറ‍ഞ്ഞ ഒരു തൊപ്പി ധരിച്ച് മറഞ്ഞു നിന്ന് പെൺ ഫാൽക്കണുകളെപ്പോലെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കും. ആവേശഭരിതരായ ആൺ ഫാൽക്കണുകൾ തൊപ്പിയിൽ വന്നിരുന്ന് ബീജം പുറത്തുവിടും. ഇവ പിപ്പെറ്റ് കൊണ്ടെടുത്ത് പെൺഫാൽക്കണുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കും. അങ്ങനെ കുഞ്ഞുഫാൽക്കണുകൾ പിറക്കും!

English Summary: The Souq Waqif Falcon Hospital in Doha, Qatar, Treats Up to 150 Birds