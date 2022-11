ലോകകപ്പ് പരിശീലന വേദിയിൽ മഴവിൽ നിറത്തിൽ ലോഗോ; പ്രതിഷേധത്തിനു യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ∙ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് പരിശീലന വേദികളിൽ മഴവിൽനിറമുള്ള ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കാൻ യുഎസ് സോക്കർ ഫെഡറേഷൻ തീരുമാനം. പതിവായി ചുവപ്പു വരകളും നീല എഴുത്തുമുള്ള ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കുന്ന യുഎസിന്റെ മനംമാറ്റം പരോക്ഷമായ പ്രതിഷേധമാണ്. എൽജിബിടിക്യു അംഗങ്ങളോടും പ്രവാസി തൊഴിലാളികളോടും ആതിഥേയ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിലപാടുകൾക്കെതിരെയാണിത്. എന്നാൽ, മത്സരസമയത്ത് യുഎസ് ടീം പതിവു ചിഹ്നമേ ഉപയോഗിക്കൂ.

English Summary: US use rainbow logo at Qatar World Cup in support of LGBTQ community