പുറത്തായതോടെ ബ്രസീലിന്റെ തോൽവി കാത്ത് അർജന്റീന ഫാൻസ്; ‘മഞ്ഞയുടുത്ത’ കരിയില കിക്ക്!

ജൂൺ 2002. ആദ്യകളിയിൽ നൈജീരിയയെ തോൽപിച്ചെങ്കിലും രണ്ടാം കളിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനോടു തോറ്റതോടെ അർജന്റീനയുടെ സ്ഥിതി പരുങ്ങലിലായി. അവസാന കളിയിൽ സ്വീഡനെ മറികടക്കണം. ബാറ്റിയും ക്രെസ്പോയും ഒർട്ടേഗയും പൊരുതി, പക്ഷേ ഫൗളിന്റെ പെരുമഴ പെയ്ത മൽസരം ഓരോ ഗോളടിച്ച് സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. അൽബിസെലെസ്റ്റെകളുടെ ലോകകപ്പു യാത്രയ്ക്ക് അപ്രതീക്ഷിത അന്ത്യം. ആരാധകർ നിരാശരും കോപാകുലരും. ഇനി എങ്ങനെയും ബ്രസീൽ തോറ്റു പുറത്തു പോകാതെ അവർക്ക് സ്വസ്ഥതയില്ല. മരണഗ്രൂപ്പിൽനിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടും സ്വീഡനും പ്രീക്വാർട്ടറിൽ. ഡി ഗ്രൂപ്പിൽ ആതിഥേയരായ ദക്ഷിണ കൊറിയ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മൽസരത്തിൽ ലൂയിസ് ഫിഗോയുടെ പോർച്ചുഗലിനെ അട്ടിമറിച്ചു പുറത്താക്കി. റൂയി കോസ്റ്റയും ജാവോ പിന്റോയും ന്യൂനോ ഗോമസും അടങ്ങിയ പറങ്കികളുടെ സുവർണ തലമുറ പ്രതിഭയോടു നീതി പുലർത്താതെ തലകുനിച്ചു. കൊറിയ രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ കടന്നതോടെ രാജ്യത്ത് ഫുട്‌ബോൾ ഭ്രമം കലശലായി. സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇടം കിട്ടാത്തവർ പൊതുവിടങ്ങളിലെ കൂറ്റൻ സ്ക്രീനിനു മുന്നിൽ രാപകലുകൾ ആഘോഷമാക്കി.

എ ഗ്രൂപ്പിൽ ആദ്യ മൽസരം തോറ്റ ഫ്രാൻസിന്റെ രണ്ടാം മൽസരം സമനിലയിൽ. അവസാന മൽസരത്തിൽ രണ്ടു ഗോളിനു തകർത്ത് ഡെന്മാർക്ക് നിലവിലെ ചാംപ്യന്മാർക്ക് റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. ജപ്പാനിൽ ഫ്രാൻസിന് എല്ലാം പിഴച്ചു. അവസാന മൽസരത്തിൽ മാത്രം ഇറങ്ങാനായ സിനദീൻ സിദാന്റെ അഭാവത്തിൽ മധ്യനിരയിൽ കളി പാളി. ബാൻഡേജ് ചെയ്ത തുടയുമായി ഇറങ്ങിയ സിദാന് സ്വാഭാവിക ചലനങ്ങൾ സാധ്യമായില്ല. പ്രതിരോധ നിരകളെ ഭാവനയാലും കലാചാതുര്യമാർന്ന ചലനങ്ങളാലും താളം തെറ്റിക്കുന്ന സിദാൻ ജപ്പാനിൽ നിശ്ശബ്ദനായി. അയാളെ ടീം എന്തുമാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്ന് കളത്തിൽ കണ്ടു- ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്ത ആൾക്കൂട്ടം. മുന്നേറ്റനിരയിലെ ഡേവിഡ് ട്രിസഗ്വേയും തിയറി ഒൻറിയും പിഴവ് തീർത്ത് അടിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ക്രോസ് ബാർ തടസ്സവുമായി. ഞങ്ങൾ ബ്രസീൽ ആരാധകർക്ക് ഫ്രാൻസ് പുറത്തു പോയതിൽ ഇച്ഛാഭംഗമായി. 1998 ൽ തോറ്റതിന്റെ കണക്ക് ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. സാരമില്ല, പിന്നെ എടുത്തോളാം.

സിനദീൻ സിദാൻ (ഫയൽ ചിത്രം)

മഴപെയ്തു തോർന്ന ഒരു ദിവസം. ആനാപ്പുഴ വായനശാല. ബ്രസീലിന്റെ അവസാന ലീഗ് മൽസരം. മധ്യ അമേരിക്കയിൽ മേൽത്തരം കാപ്പിക്കും കാൽപന്തിനും പേരു കേട്ട കോസ്റ്ററിക്കയാണ് എതിരാളികൾ. പ്രീ-കൊളംബിയൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ പിന്മുറക്കാർ. സ്പാനിഷ് അധിനിവേശം വഴി ബ്രസീലിനെ്പോലെ യൂറോപ്യൻ-ആഫ്രിക്കൻ- നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ മിശ്ര ജനിതകം പേറുന്ന ജനത. മൈതാനത്ത് ഗോൾ മഴ തുടങ്ങുന്നു.

മഞ്ഞയും വെള്ളയും ജഴ്സിയിൽ ബ്രസീൽ. 13 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ റൊണാൾഡോ രണ്ടു ഗോൾ അടിച്ചു കയറ്റി- മൂന്നു കളിയിൽ നാലു ഗോൾ, അയാൾക്കൊരു ദൗത്യമുണ്ട്! കയറി കളിച്ച ഫുൾബാക്ക് എഡ്മിൽസൺ 37–ാം മിനിറ്റിൽ കാണികളെ ആനന്ദിപ്പിച്ചു. ബോക്‌സിനു പുറത്തുനിന്നു കഠിനമായ 45 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ തകർപ്പൻ ബൈസിക്കിൾ കിക്ക്! ഗാലറിയിലെ മഞ്ഞക്കടൽ അലറി. കളി അവിടെ തീർന്നില്ല, മൂന്നു ഗോളിന് മുന്നിൽ കയറിയ ബ്രസീലിനെ ഞെട്ടിച്ച് കോസ്റ്ററിക്ക രണ്ടു ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ചു.

പക്ഷേ രണ്ടാം പകുതിയിൽ റിവാൾഡോ കാനറികളുടെ ഗോളടി തുടർന്നു. കാർലോസിനു പകരമിറങ്ങിയ ലെഫ്റ്റ് വിങ് ബാക്ക് ജൂനിയറും ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ ബ്രസീൽ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിലാണ് ഗോൾ പിറന്നത്. ഇടതു വിങ്ങർക്ക് സമാന്തരമായി സെൻട്രൽ മിഡ്ഫീൽഡിലൂടെ ഓടിയ റൊണാൾഡോക്ക് പാസ് ചെയ്യാതെ പ്രതിരോധനിരക്കാരനെ വെട്ടിയൊഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ടു കയറിയ ജൂനിയർ കാർപറ്റ് ലോങ് റേഞ്ചറിലൂടെ ഗോളിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി. ഗോൾ പോസ്റ്റിനെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് ചിരിക്കുന്ന റൊണാൾഡോയെ അടുത്ത ഫ്രെയിമിൽ കണ്ടു. ബ്രസീൽ കളിയുടെ ആനന്ദം വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു, എതിരാളികൾക്ക് അതു നല്ല വാർത്തയല്ല.

കോസ്റ്ററിക്കയ്‌ക്കെതിരെ റിവാൾഡോയുടെ മുന്നേറ്റം (ഫിഫ പങ്കുവച്ച ചിത്രം)

മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ജർമനി, ഇറ്റലി, സ്പെയിൻ, ബൽജിയം എന്നീ പ്രമുഖർ രണ്ടാം റൗണ്ടിലുണ്ട്. ഒപ്പം ഈ ലോകകപ്പിൽ തിമിർത്തു കളിക്കുന്ന സെനഗൽ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, അമേരിക്ക, മെക്സിക്കോ, തുർക്കി- കറുത്ത കുതിരകളുടെ വിളയാട്ടം. പ്രീക്വാർട്ടറിൽ അമേരിക്ക മെക്സിക്കോയെ മറികടന്നു. കാൽപന്തുകളിയെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സോക്കർ എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ പ്രമുഖർ അമേരിക്കയാണ്. അവിടെ ഫുട്ബോൾ എന്നാൽ റഗ്ബി പോലെ തിണ്ണമിടുക്ക് വേണ്ട ഒരു കളിയാണ്. സോക്കറിൽ അവർ ഒരു ശക്തിയല്ല. ബേസ്ബോളും ബാസ്കറ്റ് ബോളും റഗ്ബിയുമാണ് ജനപ്രിയ ഗെയിമുകൾ. ഇത്തവണ ജപ്പാനിൽ മുന്നേറ്റ നിരയിലെ ലൻഡൻ ഡോണോവനും ക്ലിന്റ് ഡെംപ്സിയും സുന്ദരമായ ഗോളുകൾ നേടി അമേരിക്കൻ ജനതയെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു. ഇരുവരും ഇംഗ്ലിഷ് പ്രിമിയർ ലീഗ് താരങ്ങൾ, ആ നിലവാരം കളത്തിൽ കാണാം; ഗോൾ കീപ്പർ ടിം ഹോവാഡിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക എളുപ്പവുമല്ല.

എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ ഗോൾഡൻ ഗോളടിച്ച് ദക്ഷിണ കൊറിയ മുൻ ചാംപ്യൻ ഇറ്റലിയെ പുറത്താക്കി. നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിലെ കളി ടീം ആസ്വദിക്കുന്നു. മികച്ച ടീമുകൾ നിർണായക കളിയിൽ സമനിലയിൽ തുടരുമ്പോൾ ഒരു വിജയിയെ കണ്ടെത്താനാണ് ടൈബ്രേക്കർ. ഭാഗ്യപരീക്ഷണമാണ്, മികവിനേക്കാൾ ഉപരി ഭാഗ്യം വേണം. പെനൽറ്റി പുറത്തടിച്ചും ഗോളി തടുത്തും ടീമുകൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ കളിക്കാരുടെയും കാണികളുടെയും ഹൃദയം പിളരും. പരിഹാരം കാണാൻ ഗോൾഡൻ ഗോൾ അവതരിപ്പിച്ചു. എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ ആദ്യം ഗോളടിക്കുന്നവർ ജയിക്കും. പിന്നീട് തിരിച്ചു വരവില്ല, കളി അവിടെ തീരും.

എന്നാൽ അത് ടൈബ്രേക്കറിനേക്കാൾ കടന്ന കയ്യായി. 2000 ലെ യൂറോകപ്പ് ഫൈനലാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ വെർഷൻ. ഇൻസാഗി നേടിയ ഒരു ഗോളിന് ഇറ്റലി മുന്നിൽ. ഇൻജുറി ടൈം തീരാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ബാക്കി. ഡഗ് ഔട്ടിലെ ഇറ്റാലിയൻ താരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. ഫൈനൽ വിസിൽ മുഴങ്ങുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ പാഞ്ഞു കയറി വിജയം ആഘോഷിക്കാൻ താർ, ദേശീയ പതാക ചുരുൾ നിവരുന്നു. 25 സെക്കൻഡ് ബാക്കി. ഫ്രാൻസിന്റെ സിൽവിയൻ വിൽടോഡ് ഇടതു വിങ്ങിൽനിന്നു കയറി ലക്ഷ്യം കണ്ട് ഇറ്റലിയെ ഉലയ്ക്കുന്നു. 1-1, എക്സ്ട്രാ ടൈം, ഇറ്റലി ഇപ്പോൾ അസ്വസ്ഥം. പന്ത്രണ്ടാം മിനിറ്റ്, ബോക്സിനു പുറത്ത് വെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ അർജന്റീനിയൻ വംശജൻ ഡേവിഡ് ട്രിസഗ്വേയുടെ വലങ്കാലൻ വോളി ഇറ്റലിയുടെ ചങ്കു പിളർന്നു വലയിൽ. ഗോൾഡൻ ഗോൾ! ജയത്തിനും പരാജയത്തിനും ഇടയിലെ അതിര് വളരെ നേർത്തതാണെന്ന് അസൂറികൾ വേദനയോടെ അറിഞ്ഞു.

2002 ലെ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ ഗോൾഡൻ ഗോൾ അതിന്റെ ദൗത്യം കരുണയില്ലാതെ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ശക്തരായ സ്വീഡനെ ആഫ്രിക്കൻ താളത്തിൽ സെനഗൽ വീഴ്ത്തി. മൽസരത്തിൽ ഹെൻറി കമാരയുടെ രണ്ടാം ഗോളിന് സുവർണ ശോഭ. ടൂർണമെന്റിൽ പടയോട്ടം തുടരുന്ന ടർക്കുകൾ നാട്ടുകാരായ ജപ്പാനെ വീഴ്ത്തി. ആക്രമണ ഫുട്‌ബോൾ പുറത്തെടുത്ത ഇംഗ്ലണ്ട് മൂന്നു ഗോളിന് ഡെന്മാർക്കിനെ തകർത്തു. ബ്രസീലിന്റെ എതിരാളി ചുവന്ന ചെകുത്താന്മാരായ ബൽജിയം. അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മൽസരത്തിലെ പ്രതിരോധ പാളിച്ചകൾക്ക് ഏറെ പഴി കേട്ട കോച്ച് സ്കൊളാരി തന്ത്രത്തിലും ഘടനയിലും നിർണായക മാറ്റം വരുത്തി.

റൊണാൾഡോയും റൊണാൾഡീഞ്ഞോയും (ഫയൽ ചിത്രം)

ഗോളി മാർക്കോസ്, മൂന്ന് ഫുൾബാക്ക്- ലൂസിയോ, എഡ്മിൽസൺ, റോക്ക് ജൂനിയർ. രണ്ട് ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ- ഗിൽബർട്ടോ സിൽവ, ക്ലബേഴ്സൺ. രണ്ടാമന് സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ആക്രമണ ചുമതല. അതിനു മുന്നിൽ രണ്ട് അറ്റാക്കിങ് മിഡ്ഫീൽഡർ. ഒരാൾ പ്ലേമേക്കർ റിവാൾഡോ, മറ്റൊരാൾ പ്ലേമേക്കർ അപ്രന്റീസ് റൊണാൾഡീഞ്ഞോ. കുന്തമുന സെന്റർ ഫോർവേഡ് റൊണാൾഡോ. മുന്നേറ്റം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇടതു വിങ്ങിൽ കാർലോസും വലതു വിങ്ങിൽ കഫുവും പാഞ്ഞു കയറും. ഒരുമിച്ചല്ല, ഒരാൾ മാത്രം; ഏതു വിങ്ങിലാണ് ആക്രമണം എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച്. മൂന്ന് ഫുൾബാക്ക് അവരവരുടെ പൊസിഷനിൽ.

ഗിൽബർട്ടോ സിൽവ പിൻവലിയും, ചിലപ്പോൾ കാർലോസിനു പകരം മുന്നോട്ടു കയറി റൊണാൾഡോക്ക് ലോങ് ബോൾ കൊടുക്കും. ക്ലബേഴ്സൺ തരം പോലെ ആക്രമിക്കും പ്രതിരോധിക്കും. റിവാൾഡോ, റൊണാൾഡീഞ്ഞോ, റൊണാൾഡോ - ഇവരൊടൊപ്പം കാർലോസ്, കഫു, ക്ലബേഴ്സൺ ഇവരിൽ രണ്ടു പേർ എപ്പോഴും മുന്നേറ്റ നിരയിലുണ്ടാകും. ഫലത്തിൽ അഞ്ചു ഫോർവേർഡ്. നിരന്തരമായി ആക്രമിക്കുന്ന ഫോർമേഷൻ. പ്രതിരോധിക്കാൻ ക്ലബേഴ്സണും സിൽവയും വലിയും, കാർലോസും കഫുവും ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേയറ്റം വരെ ഏതാനും സെക്കൻഡിൽ ഓടിയെത്തണം, ഫലത്തിൽ ഡിഫൻസിൽ ഏഴു പേർ.

1970-കളിൽ യൊഹാൻ ക്രൈഫിന്റെ ഹോളണ്ട് അവതരിപ്പിച്ച ടോട്ടൽ ഫുട്‌ബോളിന്റെ ഒരു സ്പിൻ ഓഫ്. കിടിലൻ കളിക്കാരുടെ ഒരു നിരയാണ് ഇതു പരീക്ഷിക്കാൻ സ്കൊളാരിക്ക് ധൈര്യം നൽകിയത്. ഒന്നാംതരം ശാരീരിക ക്ഷമതയും വേഗവുമില്ലാതെ പ്രാവർത്തികമല്ല. അത് കല്ലിൽ കൊത്തി വച്ച നിയമവുമായിരുന്നില്ല, നൈസർഗിക ചോദനകളെ പിന്തുടരാൻ കളിക്കാർക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. റിവാൾഡോയെ പലപ്പോഴും

പ്രതിരോധത്തിൽ കണ്ടു. ടൂർണമെന്റിൽ ടീമിന്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഗോളടിച്ചത് ഫുൾ ബാക്ക് എഡ്മിൽസൺ. ഇറങ്ങി കളിക്കാതിരുന്ന ഒരേയൊരു കളിക്കാരൻ റൊണാൾഡോ, പക്ഷേ ഏൽപിച്ച ജോലി അയാൾ വെടിപ്പായി ചെയ്തു.

∙

ഞാൻ ഫുട്‌ബോളിനെ ഇത്രമേൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരു കാരണം തന്ത്രപരമായ ഈ മികവാണ്. യുദ്ധനിരകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന സേനാവിന്യാസം 105 മീറ്റർ നീളവും 68 മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള കളിക്കളത്തിൽ കടന്നു വന്നു. ലോകകപ്പിനു മുമ്പ് പത്രങ്ങളിലെ ചൂടൻ ചർച്ചകൾക്കു വിഷയമാണിത്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോർമേഷനുകൾ? പ്രിയ ടീം ഏതു രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങും? ഫലപ്രദമായ വിന്യാസം നടപ്പാകണമെങ്കിൽ മികച്ച കളിക്കാർ വേണം. ബിസിനസിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. സ്ട്രാറ്റജി, ടാക്റ്റിക്സ്, ടീം പ്ലേയർ, വർക്ക് ഫോഴ്‌സ്, മെയ്ക്ക് എ കില്ലിങ്, ഷാർക്ക് ടാങ്ക്, റെഡ് ഓഷ്യൻ, ഫയർ- യുദ്ധത്തെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്ന വിനിമയ പദങ്ങൾ.

1970 ലെ പെലെയുടെ ടീം 4-2-4 ലാണ് കളിച്ചത്. നാലു ഫോർവേർഡിനെ വച്ച് ഇന്നാരും കളിക്കില്ല, ഡിഫൻസിനും ടാക്ലിങ്ങിനും വന്ന പ്രാധാന്യം വ്യക്തം. പഴയ കാലത്തെ തുറന്ന കളി ഇപ്പോഴില്ല. 1990 ൽ ബെക്കൻ ബോവറുടെ ജർമനിയുടെ ലൈനപ്പ്: 1-3-3-2-1. സ്വീപ്പർ ബാക്ക് പൊസിഷനിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ലോതർ മത്തേയൂസ്. ഗോളിയുടെ തൊട്ടു മുന്നിൽ, മൂന്നു പ്രതിരോധക്കാർക്ക് പിന്നിൽ. ലിബെറോ എന്നും പേരുണ്ട്, കൃത്യമായ സ്ഥാനമുള്ള പ്രതിരോധക്കാരെക്കാൾ സ്വതന്ത്രനാണ് ലിബറോ. ഈ വിന്യാസത്തിൽ ആക്രമണത്തിനും പ്രതിരോധത്തിനും ഒരു പോലെ പ്രാധാന്യം. ഒരേയൊരു സ്ട്രൈക്കർ ക്ലിൻസ്മാൻ. കപ്പും കൊണ്ടാണ് അവർ മടങ്ങിയത്, ഫൈനലിൽ ഒരൊറ്റ ഗോളിന് മറഡോണയുടെ അർജന്റീനയെ കീഴടക്കി.

ഡിയേഗോ മറഡോണ

2008 യൂറോകപ്പിലെ സ്പെയിനിന്റെ പടയൊരുക്കം 4-3-2-1 ക്രമത്തിൽ. ചാവിയും ഇനിയെസ്റ്റയും ഇരട്ട പ്ലേമേക്കർ. ഫോർവേഡ് ഫെർനാൻഡോ ടോറസിന് കൃത്യമായ ഇടം നിർണയിച്ച ലൈനപ്പ്. ബാർസിലോന താരങ്ങൾ കളി മെനഞ്ഞു, ഫൈനലിൽ ഒരേയൊരു ഗോൾ ടോറസ് അടിച്ചു, കിരീടം സ്പെയിനിന്. പരമ്പരാഗത കാറ്റനേഷ്യൻ പ്രതിരോധത്തിൽ, 5-4-1ൽ കളിച്ച് വെറുപ്പിച്ച കാലത്തുനിന്ന് ഇറ്റലി ഏറെ മുന്നോട്ടു പോയി 2006-ൽ മറ്റൊരു ലോകകിരീടം നേടി.

∙

2002, പ്രീക്വാർട്ടർ. ബൽജിയം ബ്രസീലിനെ വലച്ചു. സ്കൊളാരിയുടെ പുതിയ തന്ത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ കളിക്കാർ പൊരുത്തപ്പെട്ടു വരുന്നു. മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഏറെ, എന്നാൽ ലക്ഷ്യം അകലെ. ആനാപ്പുഴയിലെ ബ്രസീൽ ആരാധക നിരയിൽ ആധി പടരുന്നു. കളി എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ കയറുമോ? അപ്പോൾ വലതു വിങ്ങിൽ ക്ലബേഴ്സന്റെ മുന്നേറ്റം. പന്ത് വായുവിലൂടെ സെൻട്രൽ മിഡ്ഫീൽഡിലെ റിവാൾഡോയ്ക്ക് മറിച്ചു. ലക്ഷ്യത്തിനു പുറം തിരിഞ്ഞു നിന്ന റിവാൾഡോ നെഞ്ചിലേറ്റു വാങ്ങി മുട്ടുകാലിലൂടെ താഴെയിട്ട്, നിലം തൊടും മുമ്പ് വെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് വലതു കാലിനാൽ പ്രഹരിച്ചു. ഗോൾൾൾൾൾ... ഗാലറികൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു.

ആനാപ്പുഴയിൽ അത്യാവേശം, ആശ്വാസം. കളി തീരാൻ മൂന്നു മിനിറ്റ് ബാക്കി നിൽക്കെ ക്ലബേഴ്സന്റെ മറ്റൊരു തകർപ്പൻ ക്രോസിനു കാൽ വച്ച റൊണാൾഡോ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. വൈകുന്നേരം പള്ളിപ്പൊക്കത്ത് എതിരാളികൾ പോലും റിവാൾഡോയെ പുകഴ്ത്തി. ശൂന്യതയിൽനിന്നും അവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കളിക്കാരൻ ഏതു ടീമിനും മുതൽക്കൂട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇതു ചെറുത്! ഇതിലും മുന്തിയത് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1997-2002 കാലയളവിൽ ബ്രസീലിന്റെയും ബാർസിലോനയുടേയും നെടുംതൂൺ. 2000 ലെ ഫിഫ ലോക ഫുട്ബോളർ. ആറടി മൂന്നിഞ്ച് ഉയരം, മെലിഞ്ഞ ശരീരം, വിചിത്രമായ ഓട്ടം. ബോക്സിന് അകത്തു നിന്നോ ദൂരെ നിന്നോ, ഡ്രിബിൾ ചെയ്തോ അല്ലാതെയോ ലക്ഷ്യം നേടാൻ സമർഥൻ. ഷോട്ടുകൾക്ക് അതീവ കൃത്യത. കൂട്ടാളി മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ പന്തു കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം അടിക്കും. ലോങ് റേഞ്ചറിന്റെ കൃത്യത കാണേണ്ടതു തന്നെ. ജപ്പാനിൽ കാനറികളുടെ ഓർക്കെസ്ട്ര നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അയാളാണ്.

ക്വാർട്ടർ തുടങ്ങി. അമേരിക്കയുടെ മുന്നേറ്റം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ വൈരികളായ ജർമനിയുടെ മുന്നിൽ അവസാനിച്ചു, തുർക്കി സെനഗലിന്റെ സ്വപ്നപ്രയാണത്തിനു തടയിട്ടു, ദക്ഷിണ കൊറിയ ടൈബ്രേക്കറിൽ സ്പെയിനിനെ തോൽപിച്ച് സെമിയിൽ കടന്നു. ഇനി ഒരേയൊരു കളി ശേഷിക്കുന്നു, മറ്റൊരു രാജകീയ പോരാട്ടം- ബ്രസീൽ X ഇംഗ്ലണ്ട്. പ്രീമിയർ ലീഗ് പുലികളുടെ ഇംഗ്ലണ്ട് കാനറികൾക്ക് ഒത്ത എതിരാളികൾ. കൃഷ്ണൻകോട്ടയിലെ ബ്രസീലിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ പ്രതീക്ഷയും അതാണ്. റൊണാൾഡോ റിയോ ഫെർഡിനാർഡിന് എതിരെ, ലൂസിയോ മൈക്കൽ ഓവനെതിരെ, കാർലോസ് ബെക്കാമിനെതിരെ, സ്കൊളാരി എറിക്സനെതിരെ.

റൊണാൾഡീഞ്ഞോ (ഫയൽ ചിത്രം)

ദ് ഗെയിം ഈസ് അഫട്ട്! കളി തുടങ്ങി, ഫലപ്രദമല്ലാത്ത രണ്ടു മുന്നേറ്റത്തിനു ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നിമിഷമെത്തി. 23–ാം മിനിറ്റിൽ ഡാനി മിൽസിന്റെ പന്തു പിടിച്ച എമിൽ ഹസ്കി മൈക്കൽ ഓവന് സ്കൂപ് ചെയ്തു. വായുവിൽ താണുവന്ന പന്തിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വൈകിയ ഫുൾ ബാക്ക് ലൂസിയോയെ മറികടന്ന് കുതിച്ച ഓവൻ ഡൈവ് ചെയ്ത ഗോളി മാർക്കോസിന്റെ തലയിലൂടെ വലയിലേക്ക് തഴുകി വിട്ടു. ബ്രസീൽ ഞെട്ടി. ഇംഗ്ലണ്ട് ഉണർന്നു, ബെക്കാമിൽ ചിരി വിടർന്നു, നടുക്കം വിട്ട് കാനറികൾ പറന്നു.

റൊണാൾഡോ രണ്ടു തവണ ബോക്സിൽ കയറി, പക്ഷേ അടി ദുർബലമായി. ഇംഗ്ലണ്ട് അയാളെ കുരുക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്കൊളാരി അയാളെ പിന്നിലേക്കു വലിച്ചു. ഒന്നാം പകുതി തീരുന്നു, ഇൻജുറി ടൈമിൽ ആരാധകരിൽ സമ്മർദ്ദം മുറുകുന്നു. ഇംഗ്ലിഷ് പ്രതിരോധം ഭേദിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല- റിയോ ഫെർഡിനാൻഡ്, ആഷ്‌ലി കോൾ, സോൾ കാബൽ, ഡാനി മിൽസ്- ലോകോത്തര നിര, പ്രിമിയർ ലീഗിലെ വിലപ്പെട്ട കാലുകൾ. 47 മിനിറ്റ്- കാറ്റ് മാറി വീശുന്നു.

മധ്യനിരയിൽ പോൾ സ്കോൾസിൽനിന്നും പന്ത് തട്ടിയെടുത്ത റൊണാൾഡീഞ്ഞോ മിഡ്ഫീൽഡർ ജോ കോളിനെ പിന്നിലാക്കി കുതിച്ചു. സാംബാ നൃത്തം പോലെ അയാളുടെ പദചലനങ്ങൾ, അച്ചടക്കമില്ലാത്ത നീണ്ട ഇടതൂർന്ന കറുത്തമുടി ഇളകി. അടുത്ത നിമിഷം നയചാതുര്യം. വലങ്കാൽ പന്തിനെ തൊട്ടു തൊട്ടില്ലെന്ന മട്ടിൽ വട്ടം കറങ്ങി, ദിശ തെറ്റിയ ഡിഫൻഡർ ആഷ്‌ലി കോളിന് നിലയും തെറ്റി. ഇനി മുന്നിൽ മൂന്നു ഡിഫൻഡർ. ഫെർഡിനാന്റും കാംബലും മിൽസും മഞ്ഞക്കിളിയെ പൊതിയാനാഞ്ഞു. മാന്ത്രികതയിൽ വിസ്മയിച്ച് അവർ ടാക്ലിങ് മറന്നുവോ? സ്തംഭിച്ചു പോയ ഇംഗ്ലിഷ് പ്രതിരോധത്തെ നിമിഷാർധം കൊണ്ട് പൊളിച്ചടുക്കിയ റൊണാൾഡീഞ്ഞോ വെടി പൊട്ടിക്കാൻ ബോക്സിന്റെ വലത്തേയറ്റത്തു കാത്തു നിൽക്കുന്ന റിവാൾഡോക്ക് പാസ് ചെയ്തു. ശരീരം ഗോൾമുഖത്തിനു നേരെ തുറന്ന റിവാൾഡോ വിഷമകരമായ ആംഗിളിൽ ഇടങ്കാലിന്റെ ഉൾവശത്താൽ പ്രഹരിച്ചു. വിടവ് തേടുന്ന പന്ത് മുഴുനീളെ ഡൈവ് ചെയ്ത ഗോളി സീമാനെ ഒഴിവാക്കി വലയിൽ. ഗോൾൾൾൾ...

നീല ജഴ്സിയൂരി വീശിയ റിവാൾഡോയുടെ ഉള്ളിലെ മഞ്ഞ തെളിഞ്ഞു, മഞ്ഞക്കാർഡും കിട്ടി. ഇത് ഫുട്ബോളിലെ സവിശേഷമായ തെക്കേ അമേരിക്കൻ മാന്ത്രിക നിമിഷം. എല്ലാ തലമുറയിലും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഗോളടിക്കുന്ന കളിക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, മധ്യനിരയിൽനിന്നു മുന്നേറി യൂറോപ്യൻ പ്രതിരോധത്തെ നെടുകെ പിളർത്തുന്നവർ, കാലുകളാൽ കവിത രചിക്കുന്നവർ. നിങ്ങളിലെ ഫുട്‌ബോൾ പ്രേമി ജീവിക്കുന്നത് ഈ നിമിഷത്തിനായി. ഇടവേള കഴിഞ്ഞു, ആനാപ്പുഴയിൽ സാംബ ആരാധകരുടെ പകൽപൂരം. കളത്തിലിറങ്ങാൻ കാൽ തരിക്കുന്നു. കളി വീണ്ടും തുടങ്ങുകയായി. അമ്പതാം മിനിറ്റ്, പോൾ സ്കോൾസ് ഗിൽബർട്ടോ സിൽവയെ ഫൗൾ ചെയ്യുന്നു. ഫ്രീ കിക്ക്, 35 വാര അകലെ. നിരുപദ്രവകരം എന്നു തോന്നി. ഇത്ര ദൂരെ നിന്ന് ആരും ഗോളിലേക്ക് അടിക്കാറില്ല, പാസ് കൊടുത്തു കളി തുടരും.

പക്ഷേ ഇന്ന് റൊണാൾഡീഞ്ഞോയുടെ ദിനമാണ്. കിക്കെടുക്കാൻ വന്ന അയാളുടെ കാതിൽ കഫു എന്തോ മന്ത്രിക്കുന്നു. ഗോളിയുടെ സ്ഥാനം എവിടെ? താളത്തിൽ ഓടി വരുന്ന കാനറി. അടിച്ച പന്ത് പറന്നുയർന്ന് ഗോൾമുഖം ലക്ഷ്യമാക്കി പുറപ്പെട്ടു, മുന്നോട്ടു കയറി നിന്ന ഗോളി സീമാൻ അപകടം മണത്ത് പിന്നോട്ടിറങ്ങി. ഉയർന്നു ചാടിയ അയാളുടെ കൈകൾക്കിടയിലൂടെ പന്ത് വലയുടെ ഇടതുമൂലയിൽ കയറി കൊഴിഞ്ഞു വീണു. കരിയില കിക്ക്! പൂർവ്വികൻ റിവലിനോ അനശ്വരമാക്കിയ ഫിയാ ഫോൺസീക്ക (Falling leaf kick). ഇല പോലെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ വീണു കരിഞ്ഞു. നിറഞ്ഞു ചിരിച്ചു കളം നിറഞ്ഞ റൊണാൾഡീഞ്ഞോ ഏഴു മിനിറ്റിനു ശേഷം ചുവപ്പ് കണ്ടു പുറത്ത്. നിർദോഷമായ ഫൗളിൽ തെറ്റായ തീരുമാനം. ആനന്ദം ദുഃഖത്തിനു വഴിമാറി. അർജന്റീന ആരാധകർ ആർത്തു വിളിച്ചു, അവർക്കു നേരിയ പ്രതീക്ഷ. പക്ഷേ ഈ പകലിൽ അയാളുടെ ആഹ്ലാദം പൂർണമായി മായിക്കാൻ ഒന്നിനുമാകില്ല. പത്തു പേരായി ചുരുങ്ങിയ ബ്രസീൽ പ്രതിരോധത്തിലേക്കു വലിഞ്ഞു, ഇതാദ്യമായി പൊസഷൻ എതിരാളികൾക്കു വിട്ടു, പക്ഷേ ഗോൾ അകന്നു നിന്നു, വേദനയോടെ ബെക്കാം കാർലോസിനു ജഴ്സി കൈമാറി.

മൽസരശേഷം വൈരം മറന്ന് റൊണാൾഡീഞ്ഞോയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നവരെ ആനാപ്പുഴയിൽ കണ്ടു. മികച്ച ഫുട്‌ബോൾ അംഗീകരിക്കാനും കൊടിയുടെ നിറം മറന്ന് ആസ്വദിക്കാനും കഴിയാത്തവർ ഈ കളി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണു ഭേദം. ഫുട്‌ബോൾ മൈതാനങ്ങളെ ലഹരിയിൽ ആറാടിച്ച ബ്രസീലിയൻ മഹാരഥരുടെ നിരയിലെ പുത്തൻ താരോദയമായി റൊണാൾഡീഞ്ഞോ. ബാർസിലോനയിൽ പന്തുതട്ടിയ 2003-2008 കാലയളവ് കളിയുടെ മോഹന നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു. 2005, 2006 വർഷങ്ങളിൽ സ്പാനിഷ് ലീഗിലും ചാംപ്യൻസ് ലീഗിലും വിജയക്കൊടി പാറി. രണ്ടു വർഷം യൂറോപ്യൻ, ലോക ഫുട്‌ബോളർ നേട്ടം. ബാർസിലോന വർഷങ്ങളിൽ അതീവ പ്രതിഭാശാലിയായ യുവതാരം ലയണൽ മെസ്സിയെ തേച്ചു മിനുക്കി. ഗുരുവും ശിഷ്യനും ചേർന്ന് വേട്ടയ്ക്കിറങ്ങി മൈതാനത്ത് അഗ്നി പടർത്തി.

∙

ബ്രസീൽ സെമിയിൽ. ഇനി രണ്ടേ രണ്ടു കടമ്പ. കൃഷ്ണൻകോട്ടയിൽ ഞങ്ങളുടെ ടീം മെമ്പർ ലിജു കളത്തിൽ അപാരമായ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ. പുതിയ പിള്ളേർക്ക് മഞ്ഞജഴ്സി ഡിസൈൻ ചെയ്ത്, ഹിറ്റ് ഗാന പാരഡി മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ച് പന്തംകൊളുത്തി പ്രകടനം. കപ്പടിച്ചിട്ടു പോരേ എന്ന മട്ടിൽ ഞാനൊക്കെ പിൻവലിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ബ്രസീൽ ഒന്നു വീണുകിട്ടാൻ കുറേപ്പേർ നേർച്ചയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോളാണ് ലിജുവിന്റെ വൺമാൻഷോ. ഇത്രയും ധൈര്യം ഞാൻ ചാൾസ് ശോഭരാജിൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ആ ധൈര്യത്തിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്: റൊണാൾഡോ, റിവാൾഡോ, റൊണാൾഡീഞ്ഞോ- മൂവരെയും ഒരുമിച്ച് പൂട്ടാൻ ഒരു ടീമും വളർന്നിട്ടില്ല. സ്വന്തം ടീമിലുള്ള വിശ്വാസം ആരാധകർക്ക് പരമപ്രധാനമാണ്. ടർക്കുകളെ ഞങ്ങൾ വീഴ്ത്തും!

(തുടരും)

