എൻകുൻകുവിനും പരുക്ക്; ഫ്രാൻസിനു തിരിച്ചടി

പാരിസ്∙ നിലവിലുള്ള ചാംപ്യൻമാരായ ഫ്രാൻസിനെ പരുക്ക് വിടുന്ന മട്ടില്ല! സ്ട്രൈക്കർ ക്രിസ്റ്റഫർ എൻകുൻകുവാണ് ഒടുവിൽ പരുക്കു മൂലം ലോകകപ്പ് ടീമിൽനിന്നു പുറത്തായത്. പകരം കോളോ മുവാനിയെ ഉൾപ്പെടുത്തി. മധ്യനിരയിലെ കരുത്തന്മാരായ പോൾ പോഗ്ബയ്ക്കും എൻഗോളോ കാന്റെയ്ക്കും പരുക്കേറ്റതിന്റെ തിരിച്ചടിയിൽ നിന്നു കരകയറും മുൻപാണ് മുൻനിരയിലെ പ്രതീക്ഷാ താരങ്ങളിലൊരാളായ എൻകുൻകുവിനെയും ഫ്രാൻസിനു നഷ്ടപ്പെട്ടത്.

സാദിയോ മാനെ

സാദിയോ മാനെയ്ക്ക് ആദ്യ മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമായേക്കും

ഡാക്കർ (സെനഗൽ)∙ വലതുകാലിനു പരുക്കേറ്റ സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ സാദിയോ മാനെയ്ക്ക് ലോകകപ്പിൽ സെനഗലിന്റെ ആദ്യ മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമായേക്കും. ബയൺ മ്യൂണിക്കിനു വേണ്ടി കളിക്കുന്ന താരത്തെ പരുക്കേറ്റിട്ടും കോച്ച് അലിയു സിസ്സെ 26 അംഗ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. 21ന് നെതർലൻഡ്സിനെതിരെയുള്ള കളിയിൽ മാനെ കളിക്കുന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ 25ന് ഖത്തറിനെതിരെയും 29ന് ഇക്വഡോറിനെതിരെയുമാണ് ടീമിന്റെ മറ്റു കളികൾ.

