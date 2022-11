2010ൽ റാങ്ക് 114, ഇന്ന് 50: കോടികളിറക്കി കളി പഠിച്ചു; ഇന്ത്യയെ ‘അസൂയ’പ്പെടുത്തുന്ന ഖത്തർ!

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മുൻപ് 1938ലാണ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അന്ന് ഖത്തറുകാർക്കു ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ചു കേട്ടറിവു മാത്രമേയുള്ളൂ. പിന്നെയും 30 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം 1970 മാർച്ചിലാണു ഖത്തർ ആദ്യ രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോൾ മത്സരം കളിക്കുന്നത്. അന്ന് ബഹ്റൈനോട് തോറ്റായിരുന്നു തുടക്കം. ഇന്ന് ഖത്തർ ലോക റാങ്കിങ്ങി‍ൽ അൻപതാമത്. ഇന്ത്യ 106–ാം സ്ഥാനത്ത്. പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ചല്ല, ഖത്തറിനെ പറ്റിയാണ്, ഖത്തറിലെ ഫുട്ബോളിനെ പറ്റിയാണ്. ഈ വർഷത്തെ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിനു ആതിഥ്യം വഹിക്കാൻ 12 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു ഖത്തറിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ നെറ്റിച്ചുളിച്ചതാണ്. ചിലരുടെ ചുളിഞ്ഞ നെറ്റി ഇപ്പോഴും നിവർന്നിട്ടുമില്ല. അന്ന് ഉയർന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്– ‘എന്താണു ഖത്തറിന്റെ ഫുട്ബോൾ പൈതൃകം?’.

∙ അൽ അന്നാബികൾ അഥവാ ‘ദി മെറൂൺസ്’

2019 ഫെബ്രുവരി 1: ഖത്തർ അന്നു രാത്രി ഉറങ്ങിയില്ല. ഖത്തറിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ദോഹ നഗരത്തിൽ ചെറു തണുപ്പിനിടയിലും ആവേശം പതഞ്ഞു പൊങ്ങി. അവർ കാത്തിരുന്ന ദിവസമായിരുന്നു അന്ന്. അബുദാബിയിൽ ജപ്പാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി (3–1) ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടുമ്പോൾ അതു ഖത്തറിനു സ്വപ്ന സമാനമായ നേട്ടമായിരുന്നു.

ഫുട്ബോളിൽ ഖത്തർ ഏറ്റവും ഉയരങ്ങളിലെത്തിയ രാത്രി. അൽ അന്നാബികൾ (ദി മെറൂൺസ്) എന്നാണു ഖത്തർ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ വിളിപ്പേര്. മെറൂൺ നിറത്തിലുള്ള ജഴ്സിയണിഞ്ഞു ഖത്തർ മൈതാനത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഖത്തരികൾ മാത്രമല്ല ഗാലറിയിൽ ആവേശത്തിന്റെ അലകൾ തീർത്തത്. മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ എത്രയോ പ്രവാസികൾ ഖത്തറിനു വേണ്ടി ആവേശം കൊണ്ടു. അവിടേക്ക് ഖത്തർ എത്തിയത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടല്ല.

∙ എണ്ണയിൽ കുതിർന്ന ഫുട്ബോൾ

1939ലാണു ഖത്തറിലെ മരുഭൂമിയിൽ എണ്ണയുടെ സാന്നിധ്യം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുന്നത്. പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ മരുഭൂമിയിൽ എണ്ണ ഖനനത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വ്യാപകമായി നടന്നു. അതു വരെ മീൻ പിടിത്തവും കടലിൽ നിന്നു മുത്തു പെറുക്കലും, കച്ചവടവുമായിരുന്നു ഖത്തരികളുടെ വരുമാന മാർഗം.

1940കളിൽ എണ്ണ ഖനനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒട്ടേറെ പേർ മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും ഖത്തറിലെ മരുഭൂമികളിൽ ചെലവഴിച്ചു. അക്കാലത്ത് എണ്ണ കമ്പനികളിലെ തൊഴിലാളികളാണു ഫുട്ബോളിനെ ഖത്തറിലേക്കു കൊണ്ടു വരുന്നത്. അവർ ടീമുകളുണ്ടാക്കി പരസ്പരം കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഏറെക്കാലം ഖത്തറിൽ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഖത്തർ ഓയിൽ കമ്പനിയായിരുന്നു.

ഖത്തർ ദേശീയ ടീമിന്റെ ഗോൾകീപ്പർമാർ പരിശീലനത്തിൽ (ഖത്തർ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ചിത്രം)

1960ലാണു ഖത്തർ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നത്. പിന്നീടും 10 വർഷത്തിനു ശേഷം 1970ലാണു ഖത്തർ ആദ്യമായി രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോൾ മത്സരം കളിക്കുന്നത്. 1977ലായിരുന്നു ഖത്തറിന്റെ ആദ്യത്തെ ലോകകപ്പ് യോഗ്യത മത്സരം. അന്ന് ബഹ്റൈനെ എതിരില്ലാത്ത 2 ഗോളുകൾക്കു ഖത്തർ തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ, 1981ൽ ഖത്തർ രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു. അന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടന്ന ഫിഫ ലോക യൂത്ത് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ (ഇന്നത്തെ ഫിഫ അണ്ടർ 20 ലോകകപ്പ്) ഖത്തർ ഫൈനലിലെത്തി. ഫൈനലിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അവർ തോൽപ്പിച്ച ടീമുകളെ കേട്ടു ഞെട്ടരുത്– പോളണ്ട്, ബ്രസീൽ, ഇംഗ്ലണ്ട്. എന്നാൽ ഫൈനലിൽ ജർമനിയോടു തോറ്റു (0–4).

1992ലെ അറേബ്യൻ ഗൾഫ് കപ്പ് കിരീടം, 2006ലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് കിരീടം എന്നിവയൊക്കെ നേടിയെങ്കിലും 2019ലെ ഏഷ്യൻ കപ്പ് വിജയം തന്നെയാണു ഖത്തറിന്റെ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം. 2018ലെ ലോകകപ്പ് കളിച്ച രാജ്യങ്ങളായ സൗദി അറേബ്യ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ ടീമുകളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണു ഖത്തർ ഏഷ്യൻ കപ്പ് കിരീടം നേടുന്നത്.

∙ ഖത്തർ സ്റ്റാർസ് ലീഗ് അടിമുടി പ്രഫഷനൽ

പ്രഫഷനൽ ഫുട്ബോളിലേക്കു ഖത്തറിനെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയതു ഖത്തർ സ്റ്റാർസ് ലീഗായിരുന്നു (ക്യുഎസ്എൽ). ഖത്തർ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ (ക്യുഎഫ്എ) രൂപം കൊണ്ട് മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം 1963ലാണ് ആദ്യമായി ലീഗ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. 1972ലാണ് ഈ ഫുട്ബോൾ പ്രഫഷനൽ ലീഗ് ഔദ്യോഗികമായി തുടങ്ങുന്നത്. ഇന്ന് 12 ക്ലബുകൾ ക്യുഎസ്എല്ലിൽ കളിക്കുന്നു.

ഒന്നാം ഡിവിഷൻ ലീഗിനൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാം ഡിവിഷൻ ലീഗിനും ഖത്തർ തുടക്കമിട്ടിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ രണ്ടാം ഡിവിഷൻ ലീഗിലെ താരങ്ങളെ ഒന്നാം ഡിവിഷൻ ക്ലബ്ബുകളിലേക്കു പ്രമോട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ മെച്ചപ്പെട്ട ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനും താരങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ഈ ഫുട്ബോൾ ലീഗ് വഴിയൊരുക്കി. എന്നാലും കളി കാണാനെത്തുന്ന കാണികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരുന്നു.

ഖത്തർ സ്റ്റാർസ് ലീഗിനെ പുതിയ ഉണർവ് പകരാൻ 2003ൽ വൻതുകയാണ് ഖത്തർ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ഒഴുക്കിയത്. ക്യുഎസ്എൽ കളിക്കുന്ന ഓരോ ക്ലബ്ബിനും ക്യുഎഫ്എ ഒരു കോടി ഡോളർ വീതം അനുവദിച്ചു. ലോക പ്രശസ്തരായ വൻകിട താരങ്ങളെ ഖത്തർ ക്ലബ്ബുകളിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ േവണ്ടിയായിരുന്നു അത്. വിദേശ ക്ലബ്ബുകളുമായുള്ള ധാരണയിലൂടെ ഖത്തറിലേക്കു രാജ്യാന്തര താരങ്ങൾ 2003 സീസൺ മുതൽ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി.

അങ്ങനെ റൊണാൾഡ് ഡി ബോയെ, ഫ്രാങ്ക് ഡി ബോയെ (നെതർലൻഡ്സ്), റൊമാരിയോ (ബ്രസീൽ), പെപ് ഗാർഡിയോള, ഫെർണാണ്ടോ ഹിയേറോ (സ്പെയിൻ), മാഴ്സൽ ദെസെയ്‌ലി (ഫ്രാൻസ്), സ്റ്റെഫാൻ എഫെൻബർഗ് (ജർമനി), ക്ലോഡിയോ കനീജിയ, ഗബ്രിയേൽ ബാറ്റിസ്റ്റ്യൂട്ട (അർജന്റീന) തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾ ഖത്തർ ലീഗ് കളിക്കാനെത്തി. 2003–04 വർഷം ബാറ്റിസ്റ്റ്യൂട്ടയായിരുന്നു ലീഗിലെ ടോപ് സ്കോറർ.

സമീപകാലത്ത് ചാവി ഫെർണാണ്ടസ് (സ്പെയിൻ), സാമുവൽ എറ്റൂ (കാമറൂൺ), വെസ്‌ലി സ്നൈഡർ (നെതർലൻഡ്സ്) തുടങ്ങിയ താരങ്ങളും ഖത്തർ ക്ലബ്ബുകളുടെ ജഴ്സിയണിഞ്ഞു. ഖത്തറിലെ അൽസദ്ദ് ക്ലബ് 2 തവണ എഎഫ്‌സി ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ജേതാക്കളായി– 1989ലും 2011ലും.

ഖത്തർ താരങ്ങൾ (ഖത്തർ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ചിത്രം)

അൽ അറബി, ഖത്തർ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, അൽ അഹ്‌ലി, അൽ ദുഹെയ്‌ൽ, അൽ ഗരാഫ, അൽ മർഖിയ, അൽ റയ്യാൻ, അൽ സദ്ദ്, അൽ സെയ്‌ലിയ, അൽ ഷമാൽ, അൽ വക്ര, ഉം സലാൽ ഇങ്ങനെ ഖത്തറിലെ ഓരോ ചെറു നഗരത്തിനും സ്വന്തം ക്ലബുകളുണ്ട്.

∙ ഖത്തറിന്റെ നിക്ഷേപം; ഫുട്ബോൾ എൻജിൻ

കായിക മേഖലയിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നിക്ഷേപം എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാകുന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവാണു ഫുട്ബോൾ രംഗത്തു ഖത്തർ കൈവരിച്ച മുന്നേറ്റങ്ങൾ. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ 50–ാം സ്ഥാനത്താണു ഖത്തർ.

ഖത്തറിലെ കായിക മേഖലയിലെ പ്രോൽസാഹനം മുൻനിർത്തി 2004ലാണ് ആസ്പയർ അക്കാദമി ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ലോകത്തെ തന്നെ എണ്ണം പറഞ്ഞ ഒരു കായിക പരിശീലന കേന്ദ്രമാണിത്. പാരിസ് സെന്റ് ജർമയ്ൻ, ബയൺ മ്യൂണിക്, പിഎസ്‌വി ഐന്തോവൻ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ടീമുകളുടെ സ്ഥിരം പരിശീലന കേന്ദ്രമാണ് ആസ്പയർ.

13 കായിക ഇനങ്ങൾ പരിശീലിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ആസ്പയറിലുണ്ട്. പക്ഷേ, കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഫുട്ബോളിനാണ്. ഖത്തറിന്റെ ഫുട്ബോൾ എൻജിനാണ് ആസ്പയർ അക്കാദമി. ചെറു പ്രായത്തിൽ തന്നെ കഴിവുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി പരിശീലനം നൽകുകയാണ് ആസ്പയർ അക്കാദമിയിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രോഗ്രാമിൽ. മികച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രത്യേക സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകിയാണ് ആസ്പയറിലെ പരിശീലനം.

അൽമോസ് അലി, അക്രം അഫിഫ്, സലിം അൽ ഹജ്‌രി, യൂസഫ് ഹസ്സൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഖത്തർ ദേശീയ ടീമിൽ കളിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ താരങ്ങൾ വളർന്നു വന്നത് ആസ്പയർ അക്കാദമിയിലെ പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ്. അൽമോസ് അലിയെയും അക്രം അഫിഫിനെയും പോലുള്ള പ്രതിഭാധനരെ സംഭാവന ചെയ്തതു വഴി ഖത്തർ ഫുട്ബോളിന്റെ മുഖഛായ തന്നെ ആസ്പയർ അക്കാദമി മാറ്റി.

ആസ്പയർ അക്കാദമി ആരംഭിച്ച് 10 വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് ഫുട്ബോളിൽ ആദ്യ ഫലം കണ്ടത്. മ്യാൻമറിൽ നടന്ന എഎഫ്സി അണ്ടർ 19 ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ കിരീടം നേടിയ ഖത്തർ ടീമിലെ മുഴുവൻ താരങ്ങളും ആസ്പയർ അക്കാദമിയിലൂടെ വളർന്നു വന്നവരായിരുന്നു. 2015ൽ ന്യൂസീലൻഡിൽ നടന്ന അണ്ടർ 20 ലോകകപ്പിൽ കളിച്ച എല്ലാവരും ആസ്പയർ അക്കാദമിയിലെ വിദ്യാർഥികൾ. ആസ്പയർ അക്കാദമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായിരുന്നു 2019ലെ ഏഷ്യൻ കപ്പ് വിജയം.

ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ ദേശീയ കായിക ദിനമുണ്ടെങ്കിലും പൂർണമായും പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ആ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന രാജ്യമാണു ഖത്തർ. അന്ന് ഖത്തരികളും പ്രവാസികളുമെല്ലാം ഒന്നടങ്കം മൈതാനങ്ങളിലെത്തും. പല തരത്തിലുള്ള കായിക വിനോദങ്ങളിലേർപ്പെടും. കായിക മേഖലയോടുള്ള ഖത്തറിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കു മറ്റെന്തു തെളിവു വേണം.

∙ ഓ... ഖത്തറെന്തു ചെയ്യാനാ…

ഇത്തവണത്തെ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ഖത്തർ, ഇക്വഡോർ, സെനഗൽ, നെതർലൻഡ്സ്. ഫിഫ ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ എട്ടാമതുള്ള നെതർലൻഡ്സ് സ്വാഭാവികമായും ഗ്രൂപ്പ് ചാംപ്യൻമാരാകുമെന്ന് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ആരാകും കറുത്ത കുതിരകൾ? ഓ… ഖത്തറെന്തു ചെയ്യാനാ… എന്ന ചോദ്യം ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകും.

2010ൽ ലോകകപ്പ് വേദിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഖത്തറിന്റെ ഫിഫ റാങ്കിങ്– 114. ഇപ്പോൾ 50. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഖത്തർ ഓടിക്കയറിയത് 64 സ്ഥാനങ്ങൾ. അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഖത്തർ വെറുതെയിരിക്കുകയായിരുന്നില്ലെന്നു ചുരുക്കം. കഴിവുള്ള കളിക്കാരെ ചെറുപ്പത്തിലെ കണ്ടെത്തി, അവർക്കു ലോക നിലവാരത്തിൽ പരിശീലനം നൽകി ലോകകപ്പിനായി ഖത്തർ ഒരുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഖത്തർ ആരാധകർ (ഖത്തർ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ചിത്രം)

അതുകൊണ്ടു തന്നെ നവംബർ 20നു ലോകകപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ഒരു അട്ടിമറി കണ്ടാൽ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ഞെട്ടരുത്. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ഇക്വഡോറാണു ഖത്തറിന്റെ എതിരാളികൾ. കണക്കിലും കളിയിലും റാങ്കിലുമെല്ലാം ഇക്വഡോർ തന്നെയാണു മുന്നിൽ. പക്ഷേ, ആ ഒരു മത്സരം ജയിക്കാനായി ഖത്തർ ആവനാഴിയിലെ എല്ലാ ആയുധവും പുറത്തെടുക്കും.

ആവനാഴിയിലെ ആയുധങ്ങൾ

∙ അക്രം അഫിഫ് (വയസ്സ് 26; സ്ട്രൈക്കർ)

ഗോളടിക്കുന്നതല്ല, ഗോളടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഖത്തറിന്റെ മുന്നേറ്റ നിരക്കാരൻ അക്രം അഫിഫിന്റെ വിനോദം. ഇടതു വിങ്ങറായാണ് അഫിഫ് കളിക്കുന്നതെങ്കിലും എപ്പോഴും സ്ഥാനം മാറാം. പന്ത് ഉള്ളിടത്താണ് അഫിഫിന്റെ സ്ഥാനം. ആസ്പയർ അക്കാദമിയുടെ സൃഷ്ടിയായ അഫിഫ് ഇപ്പോൾ പോർച്ചുഗൽ ക്ലബ്ബായ ജിഡി ഷാവേസിനു വേണ്ടിയാണു കളിക്കുന്നത്.

സ്പാനിഷ് ക്ലബ്ബായ സെവില്ലയ്ക്കു വേണ്ടിയും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2015ലാണു ദേശീയ ടീമിലെത്തിയത്. ഇതുവരെ 88 കളികളിൽ നിന്നായി അടിച്ച ഗോളുകൾ വെറും 26 മാത്രം. പക്ഷേ, എത്ര ഗോളുകൾക്ക് അസിസ്റ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എളുപ്പമല്ല. സഹ കളിക്കാരുടെ കാലുകളിലേക്കു ഗോൾ പാകത്തിൽ പന്തെത്തിക്കുന്നതിൽ അക്രം അഫിഫ് കഴിഞ്ഞേ മറ്റാരും ഖത്തർ ടീമിലുള്ളൂ.

∙ അൽമോസ് അലി (വയസ്: 26, സ്ട്രൈക്കർ)

ഖത്തറിന്റെ അപകടകാരിയായ സ്ട്രൈക്കറാണ് അൽമോസ് അലി. സുഡാനിലാണു ജനനം. ആസ്പയർ അക്കാദമിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഏഷ്യൻ കപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരമെന്ന റെക്കോർ‍ഡ് അൽമോസ് അലിക്കാണ്. 2019ൽ ഖത്തർ ജേതാക്കളായ ഏഷ്യൻ കപ്പിൽ അൽമോസ് അലി നേടിയത് 9 ഗോളുകൾ.

അൽമോസ് അലി– അക്രം അഫിഫ്– ക്യാപ്റ്റൻ ഹസ്സൻ അൽ ഹൈദോസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഖത്തർ മുന്നേറ്റ നിര എപ്പോഴും എതിർ ടീമിനു ഭീഷണിയാകാം. അക്കൂട്ടത്തിലെ ഫിനിഷറാണു അൽമോസ്. 2016ലാണ് അൽമോസ് അലി ഖത്തർ ടീമിലെത്തുന്നത്. ഇതുവരെ 84 കളികളിൽ നിന്നായി 41 ഗോളുകൾ. 2019ലെ ഏഷ്യൻ കപ്പിൽ മികച്ച കളിക്കാരനും ടോപ് സ്കോററുമായിരുന്നു അൽമോസ് അലി. 2021ലെ കോൺകകാഫ് ഗോൾഡ് കപ്പിൽ 4 ഗോൾ നേടി അലി ടോപ് സ്കോററായി.

∙ സാദ് അൽ ഷീബ് (വയസ്സ്: 32, ഗോൾ കീപ്പർ)

ഏതൊരു ടീമും സാദ് അൽ ഷീബിനെ പോലൊരു ഗോൾ കീപ്പറെ കിട്ടാൻ കൊതിക്കും. 2019ലെ ഏഷ്യൻ കപ്പിൽ ഖത്തറിന്റെ വിജയത്തിനു പിന്നിൽ സാദ് അൽ ഷീബിന്റെ കരങ്ങളുടെ ശക്തി വളരെ വലുതായിരുന്നു. ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ഖത്തർ വഴങ്ങിയത് ഒരേയൊരു ഗോൾ മാത്രം, അതും ഫൈനലിൽ. അന്ന് ചാംപ്യൻഷിപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾ കീപ്പറും സാദ് തന്നെയായിരുന്നു.

ഖത്തർ സ്റ്റാർസ് ലീഗിൽ അൽ സദ്ദ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ഗോൾ കീപ്പറായ സാദ് അൽ ഷീബ്. 2009 മുതൽ ഖത്തർ ടീമിന്റെ ഭാഗമാണ് സാദ്. ഖത്തർ സ്റ്റാർസ് ലീഗിൽ അൽ സദ്ദ് ക്ലബിന്റെ താരം.

∙ ഹസ്സൻ അൽ ഹൈദോസ് (വയസ്സ്: 32, സ്ട്രൈക്കർ)

2010 മുതൽ ഖത്തർ ദേശീയ ടീമംഗം. ഇപ്പോൾ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ. ഖത്തറിനു വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ക്യാപ്റ്റനായതും ഹൈദോസാണ്. ഖത്തറിനു വേണ്ടി 169 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 36 ഗോളുകൾ. ഖത്തർ മുന്നേറ്റ നിരയിലെ ശാന്തനാണ് ഹസ്സൻ. 2019ൽ ഖത്തർ ഏഷ്യൻ കപ്പ് ജേതാക്കളായതു ഹസ്സന്റെ നായകത്വത്തിലായിരുന്നു.

അണിയറയിലെ ആയുധം

∙ ഫെലിക്സ് സാഞ്ചെസ്

കളത്തിൽ മാത്രമല്ല, സൈഡ് ലൈനിലുമുണ്ടു ഖത്തറിന് എണ്ണം പറഞ്ഞൊരു താരം. സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ കോച്ച് ഫെലിക്സ് സാഞ്ചെസാണു ലോകകപ്പിനു ഖത്തറിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. 2006 മുതൽ ഖത്തറിലുള്ള സാഞ്ചെസിന് ഓരോ കളിക്കാരന്റെയും മികവും ദൗർബല്യവും എളുപ്പമറിയാം. 2019ൽ ഖത്തറിനെ ഏഷ്യൻ കപ്പ് ചാംപ്യൻമാരാക്കിയ കളി തന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു സാഞ്ചെസ്.

2021ൽ കോൺകകാഫ് ഗോൾഡ് കപ്പിൽ ഖത്തറിനെ സെമി ഫൈനലിൽ എത്തിച്ചതും സാഞ്ചെസിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ തന്നെ. 2019ലെ കോപ അമേരിക്കയിൽ കൊളംബിയ, അർജന്റീന തുടങ്ങിയ വമ്പൻ ടീമുകളെ വിറപ്പിച്ച ശൗര്യം ഖത്തറിനു കിട്ടിയതു സാഞ്ചെസിന്റെ പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ്. അന്ന് 0–1 സ്കോറിനായിരുന്നു ഇരു ടീമുകളോടും ഖത്തറിന്റെ തോൽവി.

2006ൽ ആസ്പയർ അക്കാദമിയിൽ കോച്ചായാണു സാഞ്ചെസ് ഖത്തറിലെത്തുന്നത്. 2013ൽ ഖത്തർ അണ്ടർ 19 ടീമിന്റെ കോച്ചായി. 2014ൽ മ്യാൻമറിൽ വച്ചു നടന്ന എഎഫ്സി അണ്ടർ 19 ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ഖത്തർ ജേതാക്കളായി. 2015ൽ ഫിഫ അണ്ടർ–20 ലോകകപ്പിനു ഖത്തർ യോഗ്യത നേടി. 2018ൽ എഎഫ്സി അണ്ടർ 23 ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ഖത്തർ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടി.

