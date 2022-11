തണുപ്പ് Made in ഖത്തർ! യൂറോപ്യൻ താരങ്ങൾ ശരിക്കും വിയർക്കും; ‘വെള്ളംകുടി പ്ലാൻ’ വേണം

ദോഹയിൽ ഇന്നലെ ശരാശരി താപനില 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ മീഡിയ സെന്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിലേക്കു കയറിയാൽ നല്ല എയർ കണ്ടിഷൻഡ് തണുപ്പായി. ലോകകപ്പിനെത്തുന്ന ടീമുകളെ ഏറ്റവും അലട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതായിരിക്കും. പുറത്ത് നല്ല ചൂട്, അകത്ത് നല്ല തണുപ്പ്!



കൊടുംചൂടുള്ള ജൂൺ-ജൂലൈ മാസങ്ങളിലേതിനു പകരം നവംബർ-ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ ലോകകപ്പ് നടത്താനുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്ന് അപ്പോഴേക്കും മഞ്ഞുകാലം വരും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതുവരെ മഞ്ഞിൻ തണുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ദോഹയിലെ അൽ തുമാമ സ്റ്റേഡിയത്തിനു ചാരെ, സ്റ്റേ‍ഡിയം തണുപ്പിക്കാൻ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കൂളിങ് പ്ലാന്റുണ്ട്. ഖത്തർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് പ്രഫസർ ഡോ.സൗദ് അബ്ദുൽഅസീസ് അബ്ദുൽ ഗനിയും സംഘവുമാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ, സ്റ്റേഡിയങ്ങളും ഇൻഡോർ പരിശീലന സൗകര്യങ്ങളും എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആണെങ്കിലും ഔട്ട്ഡോർ പരിശീലന മൈതാനങ്ങളിൽ ചൂടു കുറയ്ക്കാൻ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല.

അൽ തുമാമ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ കൂളിങ് സംവിധാനമിങ്ങനെ- സൗരോർജത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്ലാന്റിൽ എയർ കണ്ടിഷനിങ് ഫാനുകളിലൂടെ വായുവിനെ തണുപ്പിക്കും. ഇവ ഗാലറിയിലെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾക്കു താഴെയുള്ള ഗ്രില്ലുകളിലൂടെയും പിച്ചിലെ വലിയ നോസിലുകളിലൂടെയും സ്റ്റേഡിയത്തിന് ഉള്ളിലേക്കു കടത്തിവിടും. തണുപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ വായുവിനെ പിൻവലിച്ച് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യും. വീണ്ടും തണുപ്പിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച് സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളിലേക്ക് തന്നെ കടത്തിവിടും. കാണികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ശീതീകരണ സംവിധാനം സ്വയം ക്രമീകരിക്കും. അറബ് മേഖലയിലെ പുരുഷൻമാർ ധരിക്കുന്ന തൊപ്പിയായ ഗാഫിയയുടെ മാതൃകയിലാണ് തുമാമ സ്റ്റേഡിയം. ശീതീകരണത്തിന് സഹായകമാണ് ഈ ഡിസൈൻ.

ചൂടിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ ?

ചൂട് വർധിക്കുന്നതോടെ ഈ കാലാവസ്ഥ പരിചയമില്ലാത്ത യൂറോപ്യൻ താരങ്ങളും മറ്റും കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരും. ഹൃദയം, ശ്വാസകോശം, രക്തക്കുഴലുകൾ, കൈകാൽ പേശികൾ എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ അധികഭാരം ഉണ്ടായേക്കും. ഹൃദയമിടിപ്പും രക്തയോട്ടവും വർധിച്ചേക്കാം. അതിനായി കൂടുതൽ ഓക്സിജനും പോഷകങ്ങളും ശരീരത്തിനു ആവശ്യമായി വരും. വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ നിർജലീകരണവും സംഭവിച്ചേക്കാം. പേശീവലിവും തലവേദനയും കളിക്കാരെ തേടിയെത്താം. ഈ സമ്മർദം കളിക്കാരുടെ ഏകാഗ്രതയെ ബാധിക്കുമോ എന്നും പിഴവുകൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുമാണ് പരിശീലകരുടെ ആശങ്ക.

എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം?

ഓരോ കളിക്കാരനും കൃത്യമായ സമയങ്ങളിൽ‌ വിയർപ്പ് പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ഉപ്പ്, സോ‍ഡിയം എന്നിവയുടെ അളവ് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ കളിക്കാരനും സ്വന്തമായി ‘വെള്ളംകുടി പ്ലാൻ’ ഉണ്ടാകും. പേശി– നാഡീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, രക്തത്തിന്റെ അളവ് നിർണയം എന്നിവയിൽ പ്രധാനമായ സോഡിയം, ഇലക്ട്രലൈറ്റുകൾ, മറ്റു പോഷകങ്ങൾ എന്നിവയടങ്ങിയ വെള്ളമാണ് കളിക്കാർ കുടിക്കുക. ഉറക്കം, പോഷകാഹാരം എന്നിവയിലും ഓരോ ടീമുകളും തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കും.

