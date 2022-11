വാമോസ് അർജന്റീന, വിവ ബ്രസീൽ: വായനക്കാരുടെ മനസ്സിൽ അർജന്റീന, ബ്രസീൽ!

ഖത്തർ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിനു മുന്നോടിയായി മലയാള മനോരമ വായനക്കാർക്കായി നടത്തിയ ‘ഇഷ്ട ടീം’ അഭിപ്രായ സർവേയിൽ ലാറ്റിനമേരിക്കൻ ടീമുകളായ അർജന്റീനയ്ക്കും ബ്രസീലിനും മുൻതൂക്കം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ വോട്ടു ചെയ്ത ടീം അർജന്റീനയാണ്. രണ്ടാമത് ബ്രസീൽ.



കേരളത്തിൽ ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിന്റെ കളിത്തൊട്ടിലായ മലബാർ മേഖലയിൽ അർജന്റീനയും ബ്രസീലും ഏറക്കുറെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് യൂറോപ്യൻ ടീമായ പോർച്ചുഗലാണ്. ജർമനി, ഫ്രാൻസ്, ഇംഗ്ലണ്ട്, ബൽജിയം, സ്പെയിൻ ടീമുകൾക്കും മികച്ച പിന്തുണയുണ്ട്.

ലോകകപ്പി‍ൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 32 ടീമുകളിൽ വായനക്കാരുടെ പ്രിയ ടീം ഏതെന്നു കണ്ടെത്താനായിരുന്നു മനോരമ സർവേ. രണ്ടു ദിവസമായി നടത്തിയ വോട്ടെടുപ്പിൽ 38,745 വായനക്കാരാണ് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ പന്തുരുളാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ കേരളത്തിന്റെ മനസ്സ് എവിടെയാണ്? വായനക്കാർക്കായി മലയാള മനോരമ നടത്തിയ അഭിപ്രായ സർവേയിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മുൻതൂക്കം നേടിയത് ലാറ്റിനമേരിക്കൻ ടീമുകളായ അർജന്റീനയും ബ്രസീലും. ആകെയുള്ളതിന്റെ മുക്കാൽ പങ്ക് വോട്ടും നേടിയത് ഈ 2 ടീമുകളുമാണ്. മനോരമ വായനക്കാരി‍ൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഈ ടീമുകൾക്കൊപ്പമാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവ്. 3–ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ പോർച്ചുഗലിനും എല്ലാ ജില്ലകളിലും ആരാധകരേറെ. ബ്രസീലിനും അർജന്റീനയ്ക്കും ഏറെ ആരാധകരുള്ളതു മലബാർ ജില്ലകളിലാണ്. അതേസമയം, യൂറോപ്യൻ ശക്തികളായ ഫ്രാൻസ്, ജർമനി, ഇംഗ്ലണ്ട്, സ്പെയിൻ ടീമുകളോടുള്ള ഇഷ്ടം തുറന്നു പറ‍ഞ്ഞവരുമേറെ.

