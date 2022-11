റോണോയുടെ ‘ഇടിയൻ’ ബോഡിഗാർഡ്; മെസ്സിയെ ‘ശിക്ഷിച്ച’ മുത്തശ്ശി, നെയ്മാറുടെ ലക്കി സിസ്റ്റർ!

ലയണൽ മെസ്സി ജനിച്ചത് അർജന്റീനയിലെ റൊസാരിയോയിൽ, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ പോർച്ചുഗലിലെ മെദീരയിൽ, നെയ്മാർ ബ്രസീലിലെ മോഷി ദസ് ക്രുസെസിൽ.. പക്ഷേ ആഫ്രിക്കയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലും അമേരിക്കയിലെ അംബരചുബികളിലും യൂറോപ്പിലെ ചത്വരങ്ങളിലും എന്തിന് കോഴിക്കോട്ടെ പുഴയിലും വരെ ഇപ്പോൾ ഇവരെ കാണാം. ദേശങ്ങൾക്കും കാലങ്ങൾക്കുമപ്പുറം ഈ പന്തുകളിക്കാരെ ഇതിഹാസങ്ങളാക്കിയത് എന്താണ്?

ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ലോകം ഏറെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട്. ലയണൽ മെസ്സി പലപ്പൊഴും ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഏകനായി കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നെയ്മാർക്ക് സഹോദരിയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അളവ് എത്രത്തോളുമുണ്ടാകും? ലോക ഫുട്ബോളിലെ താരത്രിമൂർത്തികളുടെ ജീവിതകഥകളിങ്ങനെ...

∙ ആ ഡോക്ടർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ!

ലോക ഫുട്ബോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട്. അജ്ഞാതനായ അദ്ദേഹമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്ന ഫുട്ബോളർ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. 1984ൽ റൊണാൾഡോയെ അമ്മ മരിയ ഡൊളോറസ് ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം. ഒരു കുഞ്ഞ് വേണം എന്ന് അവർ തീരെ ആഗ്രഹിക്കാത്ത സമയമായിരുന്നു അത്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഗർഭം അലസിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. എന്നാൽ ഡോക്ടറോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. പോർച്ചുഗലിലെ അന്നത്തെ അബോർഷൻ നിയമങ്ങൾ കർക്കശമായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു കാരണം. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതു കേൾക്കാതെ അമ്മ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഗർഭം അലസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും റൊണാൾഡോയുടെ ജന്മം തടയാനായില്ല. ‘‘ഞാൻ ആവോളം ബീയർ കുടിച്ചു. ഗർഭപാത്രം കുലുങ്ങും വിധം തുളളിച്ചാടി’’– 2004ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആത്മകഥയിൽ മരിയ ഡൊളോറസ് പറഞ്ഞു. തന്നെ ജനനത്തിനു മുൻപേ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ച കഥ കേട്ടപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ അമ്മയെ കളിയാക്കി: ഇപ്പോൾ ഞാനില്ലെങ്കിൽ കാണാമായിരുന്നു..നമ്മളെങ്ങനെ ജീവിക്കും! മദ്യപാനത്തിന് അടിമയായിരുന്ന അച്ഛൻ ജോസ് ഡിനിസ് അവെയ്രോ റൊണാൾഡോയുടെ 20–ാം വയസ്സിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു.

∙ റേസിങ് ബുൾ റൊണാൾഡോ

ചെറുപ്പകാലത്ത് റേസിങ് ഹാർട്ട് (അതിവേഗത്തിലുള്ള ഹൃദയമിടിപ്പ്) ഉള്ളതായിരുന്നു റൊണാൾഡോയുടെ പ്രശ്നം. തത്രപ്പാടും അടങ്ങിയിരിക്കാത്ത പ്രകൃതവും. സ്കൂളിൽ ടീച്ചർക്കു നേരെ കസേര വലിച്ചെറിഞ്ഞ ചരിത്രവുമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും റൊണാൾഡോയുടെ കളിയിൽ അതിന്റെ അംശങ്ങളില്ലേ? ഒന്നിനു വേണ്ടിയും കാത്തിരിക്കാൻ‍ വയ്യാത്ത, എല്ലാം ഓടിപ്പിടിച്ച് സ്വന്തമാക്കുന്ന പ്രകൃതം. അതു പന്തായാലും കിരീടങ്ങളായാലും. 2013ലെ ഫിഫ ബലോൻ ദ് ഓർ പുരസ്‌കാരം നേടിയശേഷം, കൊച്ചുകുട്ടി കളിപ്പാട്ടങ്ങൾക്കു വാശിപിടിക്കുന്ന പോലെ ക്രിസ്‌റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ പറഞ്ഞു: ‘എനിക്കിനിയും വേണം ട്രോഫികൾ. എന്റെ മ്യൂസിയത്തിൽ ഇനിയുമുണ്ട് ഷെൽഫുകൾ.’

∙ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ സുനാമിക്കുട്ടി

പോർചുഗീസ് ക്ലബ് സ്പോർട്ടിങിന്റെ അണ്ടർ–19 ടീം താരമായ മാർട്ടുനിസിനെ ലോകമറിയുന്നത് റൊണാൾഡോയുടെ ദത്തുപുത്രൻ എന്ന നിലയിലാണ്. 2004ൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രതീരങ്ങളെ തുടച്ചു തീർത്ത സുനാമിയിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട ഇന്തൊനീഷ്യൻ ബാലനാണ് മാർട്ടുനിസ്. സുനാമി ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ മൈതാനത്ത് കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയായിരുന്നു ഏഴു വയസ്സുകാരനായ മാർട്ടുനിസ്. ദുരന്തത്തിൽ അവന് അമ്മയെയും സഹോദരിയെയും നഷ്ടമായി. ഒരു സോഫയിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചു കിടന്നാണ് മാർട്ടുനിസ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. പോർചുഗൽ ദേശീയ ടീമിന്റെ ജഴ്സിയണിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് മാർട്ടുനിസിനെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ കണ്ടെത്തിയത്. മാർട്ടുനിസിന്റെ ചിത്രം ചർച്ചയായതോടെ 2005ൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഇന്തൊനീഷ്യയിൽ പോയി അവനെ നേരിൽ കണ്ടു. മാർട്ടുനിസിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ചിലവുകൾ അതിനു ശേഷം വഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റ്യാനോയാണ്. റൊണാൾഡോയുടെ വഴി പിന്തുടർന്ന് മാർട്ടുനിസ് സ്പോർട്ടിങ് ക്ലബിന്റെ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയിൽ ഇടം പിടിച്ചു.

∙ കാളപ്പോരുകാരൻ ബോഡിഗാർഡ്

കരിമ്പൂച്ചകളെപ്പോലെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ കാക്കുന്ന രണ്ടു പേരുണ്ട്. പഴയ കാളപ്പോരുകാരൻ നുനോ മാർക്കോസും ആയോധന വിദഗ്ധൻ ഗോൺസാലോ സൽഗാദോയും. ‘റൊണാൾഡോ ഡ്യൂട്ടി’ ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ മാർക്കോസിന് മറ്റൊരു ജോലിയുണ്ട്. പോർചുഗൽ തലസ്ഥാനമായ ലിസ്ബണിന്

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ

70 മൈൽ അകലെയുള്ള ചാമുസ്ക പട്ടണത്തിൽ കാളപ്പോര് മൽസരം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ തലവൻ. കാളയെ കൊമ്പിനു കുത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ‘ഫൊർക്കാഡോ’ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടയാളാണ് മാർക്കോസ്. നമ്മുടെ വള്ളംകളിയിലെ അമരക്കാരെപ്പോലെ ഗ്രൂപ്പിനു നേതൃത്വം നൽകുന്നവരാണ് ഫൊർക്കാഡോകൾ.. സൽഗാദോ മുൻ ബോക്സിങ് ചാംപ്യനാണ്. ലിസ്ബണിൽ മുൻ ചാരപ്രവർത്തകൻ നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലിക്കാരാണ് ഇരുവരും.

∙ ഇനിയുമെത്ര ട്രോഫികൾ!

പോർചുഗലിലെ തുറമുഖ പട്ടണമായ മെദീരയിലെ മുഖ്യ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണു സിആർ7 മ്യൂസിയം. ക്രിസ്‌റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്ന ഫുട്‌ബോളറുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൂപടമാണിത്. ക്രിസ്‌റ്റ്യാനോ കളിച്ച ക്ലബ്ബുകളുടെ ജഴ്‌സികൾ, അവിസ്‌മരണീയ ജയങ്ങൾ നേടിയ പന്തുകൾ, പ്രത്യേക സ്‌മരണികകൾ, സിആർ7 എന്ന മുദ്ര പതിച്ച മഗ്ഗുകൾ എന്നിവയിൽ തുടങ്ങി കരിയറിൽ ക്രിസ്‌റ്റ്യാനോ നേടിയ ട്രോഫികളെല്ലാം ഷെൽഫുകളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വെല്ലുവിളികൾ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന ക്രിസ്‌റ്റ്യാനോ തന്റെ മ്യൂസിയത്തിൽ ആരാധകർക്കായും ഒരു അദ്‌ഭുതം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. തന്റെ തന്നെ ഒരു വെർച്വൽ വിഡിയോ വാൾ. ആരാധകർക്കു റൊണാൾഡോയുമായി പന്തിനായി പോരാടാനുള്ള അവസരം. മ്യൂസിയത്തിന്റെയും റൊണാൾഡോയുടെയും മനസ്സു വിളിച്ചുപറയുന്ന വാചകങ്ങൾ റൊണാൾഡോയുടെ ഒരു കൊച്ച് ആരാധകൻ മതിലിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു: ‘ക്രിസ്‌റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ–ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്‌ബോൾ താരം. ലയണൽ മെസ്സിയല്ല.’

∙ മുത്തശ്ശിയുടെ ശിക്ഷ: ഇന്ന് ഫുട്ബോൾ പ്രാക്ടീസ് ഇല്ല!

സെലിയ ഒളിവേര കുചിറ്റിനി– കരിയറിൽ ലയണൽ മെസ്സി നേടിയ ഗോളുകളെല്ലാം ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കൈകളിലൂടെ തേടിപ്പോകുന്നത് അവരെയാണ്. സ്കൂളിലേക്കെന്ന പോലെ മെസ്സിയെ കുട്ടിക്കാലത്ത് മൈതാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മൈതാനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയ അമ്മൂമ്മ. 1998ൽ, താൻ ലോകമറിയുന്ന താരമാകുന്നതിന് മുൻപ് മരിച്ചു പോയ അമ്മൂമ്മയ്ക്കാണ് മെസ്സി തന്റെ ഗോളുകളെല്ലാം ആകാശത്തേക്കു വിരൽ ചൂണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നത്. റൊസാരിയോയിൽ കളിച്ചു വളർന്ന മെസ്സിയെയും കുടുംബത്തിലെ മറ്റു കുട്ടികളെയും പരിശീലനത്തിനും മൽസരങ്ങൾക്കും കൊണ്ടു പോയിരുന്നത് സെലിയ ആയിരുന്നു. മെസ്സിക്ക് ഒരു ഫുട്ബോൾ ബൂട്ട് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവരെക്കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ചതും അവർ തന്നെ. മെസ്സി എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചാൽ അമ്മൂമ്മ നൽകുന്ന ശിക്ഷയിങ്ങനെ: ഇന്ന് ഫുട്ബോൾ പ്രാക്ടീസ് ഇല്ല! ഫുട്ബോളിനെ ജീവനു തുല്യം സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയ മെസ്സിക്ക് അതിലും വലിയ ശിക്ഷയുണ്ടോ..?

∙ ദൈവത്തിന്റെ കൈ

അർജന്റീനയിൽ ബോക്ക ജൂനിയേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്പോർട്ടിവോ പെരേര എന്ന ബാറിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഒരു പെയ്ന്റിങ് ഇടം പിടിച്ചു. റോമിലെ സിസ്റ്റൈൻ ചാപ്പൽ പള്ളിയിൽ വിശ്രുത ശിൽപി മൈക്കലാഞ്ചലോ ചെയ്ത ‘ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ആദം’ എന്ന പെയ്ന്റിങിന്റെ ഒരു പതിപ്പായിരുന്നു അത്. ദൈവമായി ഡിയേഗോ മാറഡോണയും ആദമായി മെസ്സിയും. മറഡോണ വിരൽ നീട്ടി മെസ്സിയെ തൊട്ടു തൊട്ടില്ല എന്ന പോലെയാണത്. ‘‘അർജന്റീനയുടെ ഫുട്ബോൾ പൈതൃകം മറഡോണ മെസ്സിക്കു കൈമാറുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്..’’– ചിത്രകാരൻ സാന്തിയാഗോ ബാർബെയ്റ്റോ പറയുന്നു. പൈതൃകം എന്നതു കൊണ്ട് അർജന്റീനക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല; ഫിഫ ലോകകപ്പ് തന്നെ. 1986ൽ മെക്സിക്കോയിലെ അസ്ടെക സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മറഡോണ അവർക്കു നേടിക്കൊടുത്ത ലോകകപ്പ്!

∙ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ

2012ൽ ഫിഫ ബലോൻ ദ് ഓർ പുരസ്കാര നേട്ടത്തിനു ശേഷം മെസ്സിയെ ഇന്റ‍ർവ്യൂ ചെയ്ത കഥ ടൈം മാസികയിലെ ബോബ് ഘോഷും ട്രാൻസ്‌ലേറ്റർ ലിസ അബെൻഡും പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ‘അറിയപ്പെടാത്ത മെസ്സി’യെ കണ്ടെത്തുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ഫുട്ബോളിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നില്ല. മെസ്സിയുടെ ജീവിതത്തിലെ കൗതുകകരമായ കഥകളാണ് അവർ തേടിയത്. എന്നാൽ അവയോടെല്ലാം തണുപ്പൻ പ്രതികരണമായിരുന്നു മെസ്സിക്ക്. ഫോട്ടോയെടുക്കുന്നതാണോ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് എന്ന ഘോഷിന്റെ ചോദ്യത്തിന് പോക്കറ്റിൽ കൈകളാഴ്ത്തി മെസ്സി മറുപടി പറഞ്ഞു– ‘രണ്ടും’. ബാർസിലോനയുടെ ലാ മാസിയ അക്കാദമിയിലെ മെസ്സിയുടെ കുട്ടിക്കാല ജീവിതം അറിയാൻ തന്ത്രപരമായ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു ഘോഷ്. ‘‘അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം എങ്ങനെയായിരുന്നു..?’’. ഒരു ഭാവഭേദവുമില്ലാതെ മെസ്സി ആ ചോദ്യപ്പൂട്ട് പൊട്ടിച്ചു. ‘‘നന്നായിരുന്നു’’.

മെസ്സി

ആൾക്കൂട്ടത്തിലെ ഏകാന്തത മെസ്സിയുടെ സ്വഭാവത്തിലുണ്ട്. ജന്മനാടായ റൊസാരിയോയിലെ ന്യൂവെൽസ് ഓൾഡ് ബോയ്സിൽ നിന്ന് ബാർസിലോനയുടെ അക്കാദമിയിലേക്കു മാറിയ കാലത്ത് മെസ്സി അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും മെസ്സി ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടാണ് ന്യൂവെൽസ് ഓൾഡ് ബോയ്സിലെ ‘ദ് മെഷീൻ ഓഫ് 87’ എന്ന സംഘം. 1987ൽ ജനിച്ച്, ന്യൂവെൽസിനു കളിച്ചവരുടെ കൂട്ടമാണത്. ബാർസയിലെ കളിക്കാലത്തിനു ശേഷം ന്യൂവെൽസിനു വേണ്ടി കളിച്ച് കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് തനിക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് മെസ്സി എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യം.

∙ ഞാൻ മെസ്സിയുടെ സീറ്റിലാണോ ?

2017ൽ ബാർസിലോന ക്ലബ് ക്രിസ്മസ് വിശേഷമായി ലോകത്തോടു പങ്കുവച്ചത് നുജീൻ എന്ന കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥയാണ്. യുദ്ധം തകർത്തു കളഞ്ഞ സിറിയയിൽ നിന്ന് ജർമനിയിലേക്കു പലായനം ചെയ്തവരാണ് നുജീനും സഹോദരി നസ്റീനും. നുജീന്റെ ആ യാത്ര തന്നെ ഇതിഹാസ സമാനമായിരുന്നു. സെറിബ്രൽ പാൾസി രോഗം മൂലം വീൽചെയറിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയ നുജീൻ 5,600 കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ചാണ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ജർമൻ നഗരമായ കോളോനിലെത്തിയത്. അതിന്റെ ഓർമയ്ക്കായി ഒരു പുസ്തകവും രചിച്ചു: ‘‘നുജീൻ: യുദ്ധം തകർത്ത സിറിയയിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അതുല്യ യാത്ര’’. എന്നാൽ നുജീന്റെ സ്വപ്നയാത്ര അവിടെ തീർന്നില്ല. ബാർസിലോന ക്ലബിനോടും മെസ്സിയോടുമുള്ള ഇഷ്ടം പലരോടും പങ്കുവച്ച നുജീനെത്തേടി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ബാർസയുടെ ടീം ബസ് കോളൊനിലെത്തി. അമ്പരന്നു പോയ നുജീനെയും കൂട്ടി അവർ ബാർസിലോനയിലേക്കു യാത്ര തിരിച്ചു. പതിനെട്ടു മണിക്കൂർ നീണ്ട യാത്രയ്ക്കിടെ നുജീൻ ചോദിച്ചു. ‘‘ഞാൻ മെസ്സിയുടെ സീറ്റിലാണോ ഇരിക്കുന്നത്..!

ഒടുവിൽ ബാർസയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ നൂകാംപിൽ നുജീനെ കാത്തിരുന്നത് മെസ്സി, പിക്വെ, റാകിട്ടിച്ച് എന്നിവരടക്കമുള്ള താരങ്ങൾ. നുജീൻ എന്നെഴുതിയ ബാർസിലോന ജഴ്സി പിക്വെ സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാതെ നുജീൻ വിഷാദവതിയായി. ആന്ദ്രെ ഇനിയേസ്റ്റ കവിളിൽ ഉമ്മ വച്ചപ്പോൾ അലെപ്പോയിലെ അഭയാർഥി ക്യാംപിൽ നിന്ന് ബാർസയുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി എത്തിയ ആ പതിനെട്ടുകാരിയുടെ കണ്ണു തുളുമ്പി...ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ടിവിയിൽ കണ്ടാരാധിക്കുന്ന മെസ്സിയെ നേരിട്ടു കണ്ടപ്പോൾ നുജീൻ പറഞ്ഞതിങ്ങനെ– ‘‘കുഞ്ഞുമുഖമൊക്കെ പോയി മെസ്സി വലിയ ആളായി..!’’

∙ പെങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേ: ഹോളിഡേ വേണം!

നെയ്മാറുടെ കയ്യിൽ ഒരു മുഖം പച്ച കുത്തിയിട്ടുണ്ട്– അമ്മയുടേതോ കാമുകിയുടേതോ അല്ല, സഹോദരി റാഫെല്ല ബെക്റാന്റേത് ആണത്. റാഫെല്ലയുമായി ഇഴയടുപ്പമുള്ള ബന്ധമാണ് നെയ്മർക്കുള്ളത്. ജീവിതത്തിൽ മാനസികമായി തിരിച്ചടികൾ നേരിടുമ്പോഴെല്ലാം നെയ്മാർ ആശ്രയിക്കാറുള്ളത് സഹോദരിയെയാണ്. സഹോദരനോടുള്ള സ്നേഹമായി റാഫെല്ലയും ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്– നെയ്മാറുടെ കണ്ണുകൾ തന്റെ കയ്യിൽ ടാറ്റൂ ചെയ്തു! എല്ലാ വർഷവും സഹോദരിയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ കളിത്തിരക്കുകൾക്കിടയിലും അൽഭുതകരമായി നെയ്മാറിന് അവസരം കിട്ടാറുണ്ട്. 2015ലും 2016ലും സഹോദരിയുടെ ജന്മദിനമായ മാർച്ച് 11ന് നെയ്മാർ കളിയിൽ നിന്നുള്ള സസ്പെൻഷനിലായിരുന്നു. 2017ൽ പരുക്കു മൂലം പുറത്തായതിനാൽ നെയ്മാർക്ക് സഹോദരിയുടെ അടുത്തെത്താൻ അവസരം കിട്ടി. 2018ൽ ജന്മദിനാഘോഷം നഷ്ടമാകും എന്നു കരുതിയിരിക്കെ ഫെബ്രുവരി 25ന് ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് മാഴ്സെയ്ക്കെതിരെയുള്ള മൽസരത്തിനിടെ നെയ്മാർക്കു വീണ്ടും പരുക്കേറ്റു!

∙ നെയ്മാർ ഒന്നാമൻ

ബ്രസീലിൽ നിങ്ങൾ നന്നാവാനും നശിച്ചു പോകാനും ഒരു വിശേഷണം മതി– അടുത്ത പെലെ! റോബീഞ്ഞോ ഇല്ലാതായത് അങ്ങനെയാണ്. 1999ൽ 15 വയസ്സുള്ള റോബീഞ്ഞോയെ പെലെ തന്നെ തന്റെ പിൻഗാമി എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചു. പിന്നാലെ സാന്റോസിനെ ബ്രസീലിയൻ ലീഗ് കിരീടത്തിലേക്കു നയിച്ചു കൊണ്ട് റോബീഞ്ഞോ പെലെയുടെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്നു. എന്നാൽ യൂറോപ്പിലേക്കു കുടിയേറി റയൽ മഡ്രിഡ്, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, എസി മിലാൻ എന്നീ ടീമുകൾക്കു വേണ്ടിയെല്ലാം കളിച്ചെങ്കിലും റോബീഞ്ഞോയുടെ കരിയർ എന്നും ചഞ്ചലമമായിരുന്നു. റോബീഞ്ഞോയെപ്പോലെയാവരുത് എന്ന് നെയ്മാറോടു പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം നെയ്മർ സ്വയം തീരുമാനിച്ചു– തനിക്കു പെലെയെപ്പോലെയും ആവേണ്ട! അടുത്ത പെലെ എന്ന വിശേഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിഫൻഡറുടെ കത്രികപ്പൂട്ടിൽ നിന്നു പുറത്തു കടക്കുന്ന പോലെ നെയ്മർ പുറത്തു ചാടി. അങ്ങനെ അടുത്ത പെലെ ആവാനിരുന്നയാൾ ആദ്യത്തെ നെയ്മാറായി– നെയ്മർ ഒന്നാമൻ!

നെയ്മാർ

അസാധ്യമായതു നേടാമെന്നു പോലും നേടാനാകുമെന്ന് ബാർസിലോനയിൽ കളിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് നെയ്മർ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിഎസ്ജിക്കെതിരെ 2017 ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ആദ്യപാദം 0–4നു തോറ്റ ശേഷം നെയ്മാർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു: ‘ഒരു ശതമാനം സാധ്യതയുള്ള കാലത്തോളം എനിക്ക് 99 ശതമാനം വിശ്വാസമുണ്ട്’. അവിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ രണ്ടാം പാദം 6–1നു ജയിച്ച ശേഷം നെയ്മാർ വീണ്ടും കുറിച്ചു. ‘വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല’.

∙ സുനിഗയെപ്പോലൊരാൾ?

2014 ബ്രസീൽ ലോകകപ്പിന്റെ ‘പോസ്റ്റർ ബോയ്’ ആയിരുന്നു നെയ്മാർ. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ കൊളംബിയയുടെ യുവാൻ സുനിഗയുടെ ചവിട്ടേറ്റു വീണ് പുറത്തായിട്ടും സെമിഫൈനലിന്റെയും മുഖം നെയ്മാർ തന്നെ– ലൈനപ്പിനു മുൻപ് ബ്രസീൽ ടീം അംഗങ്ങൾ ഒന്നാകെ കൈയ്യിൽ പിടിച്ച പത്താം നമ്പർ ജഴ്സിയിലൂടെ. കളിയുടെ തൊണ്ണൂറു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 7–1 ജയത്തോടെ ജർമനി അതപ്പാടെ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ നാനൂറു മൈൽ അകലെ സാവോപോളോ സ്റ്റേറ്റിലെ ഗ്വാരുജയിലെ ബീച്ചിനോടു ചേർന്ന വസതിയിലായിരുന്നു നെയ്മാർ.

2010 ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ലോകകപ്പിൽ നെയ്മാറെ ടീമിലുൾപ്പെടുത്താൻ പതിനാലായിരത്തോളം കത്തുകളാണ് കോച്ച് ഡൂംഗയ്ക്കു കിട്ടിയത്. 2018 ലോകകപ്പിനു മുൻപ് പരുക്കിൽ നിന്നു ഭേദമമാകട്ടെ എന്നാശംസിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് സന്ദേശങ്ങളാണ് നെയ്മർക്കു കിട്ടിയത്. 2010ൽ ഡൂംഗ അപേക്ഷകൾ കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ചെങ്കിലും 2018ൽ ദൈവം പ്രാർഥനകൾ കേട്ടു. പൂർണമായ ഫിറ്റ്നസോടെ നെയ്മാർ ലോകകപ്പ് കളിച്ചു. എങ്കിലും ഇത്തവണയും ആരാധകർക്ക് ആശങ്ക ബാക്കിയാണ്. കൊളംബിയയുടെ സുനിഗയെപ്പോലൊരാൾ ഖത്തറിൽ നെയ്മറെ ചവിട്ടി വീഴ്ത്തിയാലോ..? ആരാധകർ ഭയക്കുന്നുണ്ട് അത്തരമൊരു നിമിഷം. പരുക്കുകളിൽ പെട്ടെന്നു വീണു പോകുന്ന സ്വഭാവം കൂടി നെയ്മാർ മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നും ആരാധകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

∙ അന സെലിബ്രിറ്റിയായി!

അടിച്ചു പൊളിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൗമാരത്താരത്തിന്റെ തുടിപ്പുകളെല്ലാം നെയ്മാറുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ കാണാം. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ അന ക്ലാര എന്ന കുട്ടിയെ പുണർന്നു നിൽക്കുന്ന ചിത്രം നെയ്മർ പങ്കുവച്ചു. അപൂർവമായ ഹച്ചിൻസൺ–ഗിൽഫോർഡ് സിൻഡ്രോം ബാധിച്ച പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അന. നെയ്മാറെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ് എട്ടു വയസ്സുകാരിയായ അന ഒരു വിഡിയോ പങ്കു വച്ചിരുന്നു. അതിനുള്ള മറുപടിയായി നെയ്മാർ നേരിട്ട് അനയെ കാണാൻ ചെന്നു. ലോകഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള താരം എന്ന തന്റെ പകിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്കു സന്തോഷമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് നെയ്മാറും. ബ്രസീലിയൻ സഹതാരമായ നെനെയ്ക്കൊപ്പം എല്ലാ വർഷവും നെനെയുടെ ജന്മസ്ഥലമായ ജുൻഡിയായിൽ ചാരിറ്റി ഫുട്ബോൾ മൽസരം സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് നെയ്മർ.

