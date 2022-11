ദേശീയഗാനം ആലപിക്കാതെ ഇറാൻ താരങ്ങൾ; പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം

ദോഹ∙ ഇറാനിൽ നടക്കുന്ന സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഫിഫ ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കാതെ ഇറാൻ ടീമഗംങ്ങൾ. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിനു മുൻപാണ് ഇറാൻ ടീം അംഗങ്ങൾ ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിൽനിന്നു വിട്ടുനിന്നത്. ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൂട്ടായ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് മത്സരത്തിനു മുൻപ് ഇറാൻ ക്യാപ്റ്റൻ അലിറെസ് ജഹൻബക്ഷെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ദോഹയിലെ ഖലീഫ ഇന്റർനാഷനൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ദേശീയഗാനം മുഴങ്ങിയപ്പോൾ ഇറാൻ താരങ്ങൾ നിർവികാരതയോടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഹിജാബ് ധരിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 26ന് മെഹ്സ അമിനി എന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കൊലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ ഉടലെടുത്ത ഹിജാബ് വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം ഇറാനിൽ ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. നേരത്തെ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് നിരവധി കായിക താരങ്ങൾ ദേശീയഗാനം ആലപിക്കുന്നതിൽനിന്ന് വിട്ടുനിന്നിരുന്നു.

