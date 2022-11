കണക്കു തീർക്കാൻ ജർമനി എത്തുന്നു; ജപ്പാനെ നേരിടും

Germany's Timo Werner (L) celebrates with teammates after scoring during the FIFA World Cup Qatar 2022 qualification Group J football match between North Macedonia and Germany at the Toshe Proeski National Arena in Skopje on October 11, 2021. (Photo by Robert ATANASOVSKI / AFP)