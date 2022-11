മിണ്ടരുത്! വായ മറച്ച് ജർമന്‍ ടീമിന്റെ ‘പ്രതിഷേധം’, പരിശീലന ജഴ്സിയിൽ മഴവില്‍ നിറം

ദോഹ∙ ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ഫിഫയുടെ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജർമൻ ഫുട്ബോള്‍ ടീം. ‘വൺ ലവ്’ ആശയങ്ങൾ അടങ്ങിയ ക്യാപ്റ്റൻ ആം ബാൻഡ് അടക്കം വിലക്കിയ ഫിഫ നടപടിയിലാണ് പ്രതിഷേധം. ജപ്പാനെതിരായ മത്സരത്തിനു മുൻപ് ഫോട്ടോയ്ക്കു പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് വായ അടച്ചുപിടിച്ചാണ് ജർമൻ താരങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചത്. ടീമുകളെ നിശബ്ദരാക്കാനാണു ഫിഫയുടെ നീക്കമെന്ന് ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. ജപ്പാനെതിരായ മത്സരത്തിനു മുൻപ് ജർമൻ ടീം പരിശീലനത്തിനിറങ്ങിയപ്പോൾ ധരിച്ച വസ്ത്രത്തിന്റെ സ്ലീവുകൾ മഴവിൽ നിറത്തിലുള്ളതായിരുന്നു.

ഖത്തറിൽ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ ഉപരോധമടക്കം നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് താരങ്ങൾക്കു ഫിഫ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് ജർമൻ ടീമിന്റെ വേറിട്ട പ്രതിഷേധം. എൽജിബിടിക്യു വിഭാഗത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ലോകകപ്പിൽ വൺലവ് ആം ബാന്‍ഡ് അണിയാൻ തീരുമാനിച്ച ഏഴു ടീമുകളിലൊന്നായിരുന്നു ജർമനി.

മത്സരത്തിനു മുൻപു ജര്‍മൻ ക്യാപ്റ്റൻ മാനുവൽ നൂയര്‍ വൺ ലവ് ബാൻഡ് ധരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ലൈൻസ്മാൻ ഉറപ്പുവരുത്തി. ജർമന്‍ ഗോൾ കീപ്പർ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുമെന്ന് നേരത്തേ അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആശയങ്ങൾക്കെതിരായ ഫിഫയുടെ നീക്കത്തിൽ ജർമൻ ഫു‍ട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ബേൺ ന്യൂൺ‍ഡോഫും പ്രതിഷേധം പരസ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

