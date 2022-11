അന്ന് മെസ്സിപ്പടയെ ഒതുക്കിയ‘ബസ് പാർക്കിങ്’ തന്ത്രം; ഇത് റെനാഡ് സംഘത്തിന്റെ കരളുറപ്പിന്റെ വിജയം

നാലു വർഷം മുൻപ് റഷ്യ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ആതിഥേയരിൽനിന്ന് 5–0 പരാജയം, ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന അറബ് കപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പുറത്താകൽ. സമീപകാലത്ത് സൗദി അറേബ്യൻ ഫുട്ബോളിന് അഭിമാനിക്കാനായി അധികമൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ 1994ൽ പ്രീക്വാർട്ടറിലെത്തിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം. പക്ഷേ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമുകളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള അർജന്റീനയെ നേരിടുമ്പോൾ അനിവാര്യമായ ആയുധം അവരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു– കരളുറപ്പ്.

വമ്പൻമാരുടെ മുന്നിൽ ചൂളിപ്പോകുന്ന മറ്റ് ഏഷ്യൻ ടീമുകളെപ്പോലെയാകാൻ തങ്ങളില്ല എന്ന ശരീരഭാഷയായിരുന്നു ഫ്രാൻസുകാരൻ ഹെർവെ റെനാഡിന്റെ ടീമിന്റെ വിജയം. അർജന്റീനയുടെ വിജയമന്ത്രം എന്തായാലും ശരി, സ്വന്തം തന്ത്രങ്ങളിൽ സൗദി ടീം ആദ്യാവസാനം വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു. അർജന്റീന മുൻനിരയെ നിരന്തരം ഓഫ്സൈഡ് കെണിയിൽ കുടുക്കിയ ഹൈലൈൻ പ്രതിരോധതന്ത്രം കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ മെസ്സിക്കും സംഘത്തിനുമെതിരെ ഐസ്‌ലൻഡ് പുറത്തെടുത്ത ‘ബസ് പാർക്കിങ്’ തന്ത്രത്തിന്റെ വിജയത്തെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നതായി.

ലോകകപ്പിൽ ഒരു ഏഷ്യൻ രാജ്യം അർജന്റീനയ്ക്കെതിരെ വിജയിക്കുന്നത് ഇതാദ്യം. ഈ മത്സരം കാണാനായി അതിർത്തി കടന്ന് ഖത്തറിലെത്തിയ ആയിരക്കണക്കിനു സൗദി ആരാധകർക്കായി ടീമിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിലൊന്ന് ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ റെനാഡിനും സഹപരിശീലകൻ ലോറെയ്ൻ ബോണദെയ്ക്കും അഭിമാനിക്കാം. ഗ്രൂപ്പ് സി യിൽ അർജന്റീനയ്ക്കെതിരെ രക്ഷയില്ലെന്നും പോളണ്ടിനും മെക്സിക്കോയ്ക്കുമെതിരെയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ പോയിന്റ് ലഭിച്ചേക്കാമെന്നും കരുതിയ ആരാധകർ ആവേശത്തിന്റെ പരകോടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ. 2019ൽ ടീമിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ലോകകപ്പ് യോഗ്യത നേടിക്കൊടുക്കുകയായിരുന്നു പരിശീലക സംഘത്തിന്റെ ദൗത്യം.

മുൻപും നിർണായക വിജയങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായിട്ടുണ്ട് റെനാഡ്. നാലു വർഷം മുൻപ് മൊറോക്കോയ്ക്ക് ലോകകപ്പ് യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തതു കൂടാതെ സാംബിയയെയും ഐവറി കോസ്റ്റിനെയും ആഫ്രിക്കൻ ചാംപ്യൻമാരാക്കുകയും ചെയ്തു. 2002 ലോകകപ്പിൽ സെമിയിലെത്തി വിസ്മയിപ്പിച്ച ദക്ഷിണകൊറിയയുടെ പാതയിലേക്കാണ് സൗദിയുടെ നോട്ടം. അതിനുള്ള തയാറെടുപ്പിനായി അബുദാബിയിലെ പരിശീലന ക്യാംപിന്റെ ഭാഗമായി 5 സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളും കളിച്ചു. അതിലൊന്നിൽ ഇക്വഡോറിനെ സമനിലയിൽ പിടിക്കാനും കഴിഞ്ഞു.

