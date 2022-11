ദോഹ∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ പരുക്കേറ്റ ഫ്രാൻസ് പ്രതിരോധ താരം ലൂക്കാസ് ഹെർണാണ്ടസ് ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്ത്. പരുക്ക് ഗുരുതരമാണെന്നും കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ വേണ്ടി വരുമെന്നും ഫ്രാൻസ് പരിശീലകൻ ദിദിയെ ദെഷാം പറഞ്ഞു. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ 9–ാം മിനിറ്റിലാണ് ഹെർണാണ്ടസിനു പരുക്കേറ്റത്. ഹെർണാണ്ടസ് വീണതിനെ തുടർന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ ഗോൾ നേടിയിരുന്നെങ്കിലും ഫ്രാൻസ് തിരിച്ചടിച്ച് ജയിച്ചു (4–1).

