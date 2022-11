ഓർമകളിൽ മറഡോണ; കൊതിപ്പിച്ച് ആ മെക്സിക്കൻ അലകൾ: മെസ്സിക്കു മുന്നിലും മെക്സിക്കോ

ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ ഖത്തറിലെ കളിക്കളങ്ങളിൽ ഇന്നൊരു ഓർമപന്ത് ഓടിക്കളിക്കാനെത്തും. ഇന്നു നവംബർ 25 ആണ്. ലോകഫുട്ബോളിന് അതിന്റെ ‘ദൈവത്തെ’ നഷ്ടമായ ദിനം. ഡിയേഗോ അർമാൻഡോ മറഡോണയെന്ന കാൽപന്തിന്റെ അമരമാന്ത്രികൻ ഈ ഭൂമുഖം വിട്ടു ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിലേക്കു മടങ്ങിയിട്ടു രണ്ടു വർഷം തികയുന്നതിന്റെ ഓർമകളിലാണ് ഇന്നു ഖത്തറിൽ ലോകകപ്പിന്റെ പന്തുരുളുക. ദോഹയിലെ ഖലീഫ സ്റ്റേഡിയത്തിനു സമീപമായി മിഴിതുറന്ന ഡിയേഗോയുടെ കൂറ്റൻ മ്യൂറൽ ചിത്രം അറേബ്യൻ ലോകകപ്പിന്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നമായി മാറുന്ന ഈ ദിനത്തിൽ ഒരു മെക്സിക്കൻ അലകളിൽ അലിഞ്ഞുചേരാനാകും ഫുട്ബോൾ ലോകം കൊതിക്കുക. ലോകഫുട്ബോളിലെ കാണപ്പെട്ട ദൈവമാണു ഡിയേഗോ എങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധപുസ്തകമാണു മെക്സിക്കോയിലെ ലോകകപ്പ്. ലയണൽ മെസ്സിയും സംഘവും ജീവൻമരണമെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടൊരു പോരാട്ടത്തിൽ മെക്സിക്കോയെ നേരിടാന്‍ തയാറെടുക്കുമ്പോഴാണു ഡിയേഗോയും അതേ മെക്സിക്കോയും ഒരുമിച്ചു നിറയുന്ന ‘ദൈവത്തിന്റെ ഓർമദിന’മെന്നതും യാദൃച്ഛികം.



∙ മെക്സിക്കോയിലെ അവതാരം

വർഷം 1986. മേയ് ജൂണിലേക്കു താൾ മാറിക്കുന്നൊരു ദിവസമായിരുന്നു അന്നു മെക്സിക്കോയുടെ മണ്ണിൽ പതിമൂന്നാം ലോകകപ്പിന്റെ, ഡിയേഗോ മറഡോണയുടെ ലോകകപ്പിന്റെ കിക്കോഫ്. ലോകകപ്പിനു രണ്ടാംവട്ടം വേദിയൊരുങ്ങുന്ന ആദ്യ രാജ്യമായി അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നുവന്ന മെക്സിക്കോയിലേക്കു തന്റെ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കളിക്കാനായാണു അർജന്റീനാ നായകന്റെ ആം ബാൻഡും ധരിച്ചു മറഡോണ എത്തിയത്.

മരിയോ കെംപസ്, മറഡോണ (Wikimedia Commons)

നാലു വർഷം മുൻപു ലോകകപ്പ് കളിച്ച അർജന്റീന ടീമിൽ നിന്ന് ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങളുമായിട്ടായിരുന്നു അന്നു ലാറ്റിനമേരിക്കൻ ടീമിന്റെ വരവ്. മരിയോ കെംപസും ഡാനിയൽ പാസറെല്ലയും റാമോൺ ഡയസും പോലുള്ള പ്രമുഖർ അരങ്ങൊഴിഞ്ഞതോടെ ശൂന്യത തോന്നിപ്പിച്ചൊരു സംഘമായിരുന്നു അർജന്റീനയുടേത്. ഫിലോസഫർ എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള ഫോർവേഡ് ഹോർഹെ വാൽദാനോ ഒഴികെ പേരെടുത്ത ഒരു കളിക്കാരനെപ്പോലും ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനില്ലാത്തൊരു ടീമിന്റെ ദുഷ്കരദൗത്യത്തിന്റെ നേതൃത്വമായിരുന്നു മറഡോണയെന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചുകാരന്റെ ചുമലിലും മനസ്സിലും അർജന്റീന ഏൽപ്പിച്ചത്. കാർലോസ് ബിലാർഡോ പരിശീലകനായ, 3–5–2 എന്ന ഫോർമേഷനിൽ വിന്യസിച്ച അർജന്റീന നിരയിൽ പത്താം നമ്പറിൽ കളിയുടെ സംഘാടകന്റെ റോളിലായിരുന്നു ഡിയേഗോയുടെ ദൗത്യം. ഒന്നുകൂടി ചുരുക്കിയാൽ, വലതു വിങ്ങിൽ നിലയുറപ്പിച്ച മുഖ്യതാരം വാൽദാനോയ്ക്കു ഗോളവസരത്തിനുള്ള ത്രൂ ബോളുകൾ ഒരുക്കുക എന്നതായിരുന്നു താരത്തിന്റെ പ്രഥമദൗത്യം.

∙ മറഡോണയുടെ പ്രതികാരം

ഇറ്റലിയും ബൾഗേറിയയും ദക്ഷിണ കൊറിയയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ഇടംനേടിയ അർജന്റീന കൂട്ടത്തിലെ ദുർബലരായ ഏഷ്യൻ ടീമിനെതിരെയാണ് ആദ്യമത്സരത്തിന് ഇറങ്ങിയത്. മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലെ ഒളിംപിക്കോ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് മാത്രം കളിക്കാനെത്തിയ കൊറിയയ്ക്കെതിരെ അർജന്റീനയ്ക്ക് അനായാസമായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ. കളത്തിൽ പന്തുരുണ്ടു തുടങ്ങിയതോടെ അർജന്റീനയുടെ ചിത്രം മാറി. കളിയുടെ ഒഴുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്ന നായകനായി ഇരുപത്തിയഞ്ചുവയസ്സു മാത്രമുള്ള പ്ലേമേക്കർ മാറി. വാൽദാനോ രണ്ടു വട്ടവും ഓസ്കർ റുഗേരി ഒരു വട്ടവും ഗോളടിച്ച ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മൂന്നു ഗോളുകൾക്കും അവസരമൊരുക്കി ഡിയേഗോയാണു അർജന്റീനയുടെ മുന്നേറ്റത്തിനു തുടക്കമിട്ടത്.

വൾഡോനോയെ ആശ്ലേഷിക്കുന്ന മറഡോണ (Twitter/Futbolismo)

രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ അർജന്റീനയുടെ എതിരാളികളായെത്തിയതു നിലവിലെ ലോകജേതാക്കൾ കൂടിയായ കടുകട്ടി ടീം ഇറ്റലി. ആറാം മിനിറ്റിൽ അലസ്സാന്ദ്രോ ആൽട്ടോബെല്ലിയുടെ പെനൽറ്റി ഗോളിൽ ഇറ്റലി ലീഡ് എടുത്തു. പിന്നാലെ, മറഡോണ കളം ഏറ്റെടുത്തു. പിന്നെ നിയന്ത്രണത്തിലായി കാര്യങ്ങൾ. മറഡോണയ്ക്കൊരു വ്യക്തിഗത കണക്കുതീർക്കൽ കൂടിയായി ഇറ്റലിയെ പിടിച്ചുനിർത്തിയ പോരാട്ടം. നാലുവർഷം മുൻപു ആദ്യ ലോകകപ്പിനിറങ്ങിയ ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരനു ഇറ്റലി സമ്മാനിച്ചതു വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവമായിരുന്നു. അസ്സൂറികളുടെ പരുക്കൻ പ്രതിരോധതാരം ക്ലോഡിയോ ജെന്റൈലിന്റെ ഇരയായിരുന്നു മറഡോണ അന്ന്. ഉന്തിയും തള്ളിയും വീഴ്ത്തിയും നിരന്തരം മറഡോണയെ വേട്ടയാടിയ ക്ലോഡിയോ 23 തവണയാണ് അന്നു അർജന്റീനയിലെ അരങ്ങേറ്റക്കാരനെ ഒതുക്കിയത്. 86 ൽ ഇറ്റലിയുടെ മർമം അറിയുന്ന താരമായി മാറിയിരുന്നു നാപ്പോളിയിൽ കളിച്ചുശീലിച്ച മറഡോണ. മാന്ത്രികനെന്ന നിലയിൽ മെക്സിക്കോ മണ്ണിലെ ഡിയേഗോയുടെ ആദ്യ ആളിക്കത്തലും ഇറ്റലിക്കെതിരെ കളത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. ഇറ്റലിക്കരുത്തിൽ നിന്ന് അർജന്റീനയെ രക്ഷിച്ചെടുത്ത മറുപടി ഗോളായിരുന്നുവത്.

പ്രതിരോധത്തിനു പേരെടുത്ത എതിർതാരങ്ങളിൽ നിന്നു വെട്ടിമാറി പെനൽറ്റി ബോക്സിലേക്കു കടന്നുകയറി ഒടുവിൽ ഗോൾ കീപ്പർ ജിയോവാന്നി ഗല്ലിയുടെ തലയ്ക്കു മുകളിലൂടെ മൃദുവായൊരു സ്പർശത്തിലൂടെ പന്തിനെ കോരിയിട്ട ഡിയേഗോയുടെ ഗോൾ അസാമാന്യമായ ഒന്നായിരുന്നു. ബൾഗേറിയയ്ക്കെതിരെ ടീമിന്റെ വിജയം ഉറപ്പിച്ച ഗോളിന്റെ അസിസ്റ്റും മറഡോണയുടെ ബൂട്ടിൽ നിന്നു പിറന്നതായിരുന്നു. ആദ്യ നോക്കൗട്ട് പോരാട്ടം യുറഗ്വായ്ക്കെതിരെ. ജീവൻമരണപ്പോരാട്ടത്തിൽ കളത്തിലെ 21 താരങ്ങളിൽ നിന്നും വിരുദ്ധമെന്നു തോന്നിപ്പിച്ചൊരു ധ്രുവത്തിലായിരുന്നു ഡിയേഗോയെന്ന ജീനിയസ്. അത്യുഗ്രഹനൊരു ഫ്രീകിക്ക് ബാറിൽത്തട്ടി മടങ്ങിയ മത്സരത്തിൽ ഫ്ലിക്കുകളുടെയും ഡ്രിബ്ലിങ്ങികളുടെയും ഏകാംഗ പരേഡ് തീർക്കുകയായിരുന്നു മറഡോണ. നായകനൊരുക്കിയ അവസരങ്ങൾ പക്ഷേ, വലയിൽ എത്തിക്കാൻ സഹതാരങ്ങൾക്കായില്ല. അർജന്റീനയുടെ ജയം ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിൽ ഒതുങ്ങി. ഡിയേഗോയുടെ ‘അസിസ്റ്റിൽ’ ക്വർട്ടറിലേക്കു മാർച്ച് ചെയ്ത അർജന്റീനയെ അവിടെ കാത്തിരുന്നതു വലിയൊരു എതിരാളികളായിരുന്നു – ബദ്ധശത്രുക്കളായ ഇംഗ്ലണ്ട്.

∙ യുദ്ധം കളത്തിലും പുറത്തും

മെക്സിക്കോ ലോകകപ്പിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലെ അർജന്റീനയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിനു ഫുട്ബോൾ എന്നതിനപ്പുറത്തുള്ള മാനങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്. നാലു വർഷം മുൻപ് ഫോക്‌ലൻഡ്സ് യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടനും അർജന്റീനയും ഏറ്റുമുട്ടിയതിന്റെ മുറിവുകൾ മായുംമുൻപേ ആയിരുന്നു ഈ മത്സരത്തിന്റെ വരവ്. യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ച ഇംഗ്ലണ്ടിനും കീഴടങ്ങിയ അർജന്റീനയ്ക്കും ജയത്തിൽ കുറഞ്ഞൊരു ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത മത്സരം. എന്നാൽ ഫുട്ബോൾ ലോകം കണ്ടതിൽവച്ചേറ്റവും വലിയൊരു വിവാദം ആ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പിറന്നുവീണു. മത്സരത്തിന്റെ 51-ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു ആ നിമിഷം.

ഒരു പിഴവു പോലും വരുത്താതെ ഇരുടീമുകളും ജാഗ്രത തീർത്ത പോരാട്ടത്തിൽ ഡിയേഗോ മറഡോണയെന്ന കുറിയ മനുഷ്യൻ പന്തുമായി മൈതാനത്തിന്റെ മധ്യനിര കടന്നു. മൂന്ന് ഇംഗ്ലിഷ് താരങ്ങളെ വെട്ടിച്ചു പന്തുമായി കുതിച്ച ഡിയേഗോയ്ക്കു നേരെ എതിർതാരങ്ങൾ ഓടിയടുത്തു. എന്നാൽ പെനൽറ്റി ബോക്സിനു പുറത്തുവച്ചു ഹോർഹെ വാൽദാനോയ്ക്കു മറഡോണ പന്തു പാസ് ചെയ്തു. പക്ഷേ പന്തു പിടിച്ചെടുത്തത് ഇംഗ്ലിഷ് മിഡ്ഫീൽഡർ സ്റ്റീവ് ഹോജ്. സുരക്ഷിത നീക്കമെന്ന നിലയിൽ ഹോജ് പന്ത് സ്വന്തം ഗോൾ കീപ്പർ പീറ്റർ ഷിൽട്ടനു നേരെ വായുവിൽ മറിച്ചു. ബോക്സിനകത്ത് ഷിൽട്ടനു നേരെ ഉയർന്നു വന്ന ഹാഫ് വോളിയിലേക്ക് അഞ്ചടി അഞ്ചിഞ്ച് മാത്രം ഉയരമുള്ള മറഡോണ കുതിച്ചുയർന്നു.

മറഡോണയുടെ ‘ദൈവത്തിന്റെ കൈ’ ഗോൾ

ഷിൽട്ടൻ തട്ടിക്കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ മറഡോണയുടെ ഇടംകൈ സ്പർശത്തിൽ ആ പന്ത് ഗോൾവലയിലേക്കു പറന്നിറങ്ങി. ഷിൽട്ടനും സഹതാരങ്ങളും ഹാൻഡ്ബോളിനായി അപ്പീൽ ചെയ്തു. എന്നാൽ സംശയത്തിന് ഇടനൽകാത്തൊരു ആഘോഷത്തിനു നടുവിലായിരുന്നു മറുവശത്തു മറഡോണയും സംഘവും. റഫറിയും ലൈൻസ്മാനും ആ ആഘോഷം ശരിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ‘മറഡോണയുടെ തലയും ദൈവത്തിന്റെ കയ്യും’ ആണ് ആ ഗോളിനു പിന്നിലെന്നാണു മത്സരശേഷം ഡിയേഗോ മറഡോണ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു പറഞ്ഞത്.

∙ പാപം മറിച്ചിട്ട വിസ്മയം

ഫുട്‌ബോൾ ഇന്നുവരെ കണ്ടതിൽ വച്ചേറ്റവും വലിയ വിവാദമായ ‘ദൈവത്തിന്റെ കൈ’ ഗോളിനു പിന്നാലെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വലയിൽ ഡിയേഗോ മറഡോണ ഒരു വിസ്മയ ഗോൾ സമ്മാനിച്ചു. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലെ അൻപത്തിയഞ്ചാം മിനിറ്റ്. കൈ കൊണ്ടു ഗോൾ നേടി വിവാദമുണ്ടാക്കി മൂന്നു മിനിറ്റിനും 49 സെക്കൻഡിനുമുള്ളിൽ ഡിയേഗോയെന്ന മാന്ത്രികൻ ആ ഗോളിന്റെ പാപഭാരം കഴുകിക്കളഞ്ഞു – നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഗോൾ. മൈതാനമധ്യത്തിൽ വച്ചാണു മറഡോണ സഹതാരത്തിൽ നിന്നൊരു പാസ് സ്വീകരിച്ചത്. പന്ത് ഏറ്റുവാങ്ങിയ മറഡോണയ്‌ക്കു മുന്നിൽ നാല് ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങൾ ചേർന്നൊരുക്കിയ കനപ്പെട്ട പ്രതിരോധവലയം എന്തിനും തയാറായി കാത്തുനിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ കെന്നി സാൻസമിനെയും പീറ്റർ ബെയ്ഡ്സ്‌ലിയെയും ടെറി ബുച്ചറെയും ടെറി ഫെൻവിക്കിനെയും ഒന്നിനു പുറകേ ഒന്നായി ഡ്രിബ്ലിങ്ങിലൂടെ മറികടന്ന മറഡോണ വീണ്ടും ഗോളി പീറ്റർ ഷിൽട്ടനു നേർക്കു നേർ വന്നെത്തി. ലോകത്തേറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ചിരകാലസുഹൃത്തുക്കൾ എന്നവണ്ണം മറഡോണയുടെ കാലും ആ പന്തും ഇഴുകിച്ചേർന്ന ആ നിമിഷങ്ങളിൽ പതിവിലും ജാഗ്രതയോടെയാണു ഇംഗ്ലിഷ് ഗോൾകീപ്പർ ആ കൊച്ചുമനുഷ്യനെ തടയാനായി പാഞ്ഞെത്തിയത്.

ഡിയേഗോ മറഡോണ.

എന്നിട്ടും ഷിൽട്ടനു സാധിച്ചില്ല ആ മാന്ത്രിക നീക്കം മുറിക്കാൻ. മിന്നൽ വേഗത്തിൽ ഗോളിയെയും കബളിപ്പിച്ചു മറഡോണ പച്ചപ്പുല്ലിലൂടെ തെന്നിനീങ്ങുമ്പോൾ ആ കാലുകൾ വിട്ടകന്ന പന്ത് ഇംഗ്ലിഷ് വലയെയും ഒപ്പം ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെതന്നെയും കുലുക്കുകയായിരുന്നു. അർജന്റീനാ നായകന്റെ ഗോളിനെ ‘നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഗോൾ’ എന്ന വിശേഷണത്തോടെയാണു ലോകം പിന്നീട് ആഘോഷിച്ചത്. അസ്‌ടെക്ക് സ്‌റ്റേഡിയത്തിലും ഉയർന്നു ആ മാന്ത്രിക ഗോളിനെ വാഴ്‌ത്തുന്ന ഫലകം. മെക്സിക്കൻ ലോകകപ്പ് പൂർത്തിയാകാൻ പോലും കാത്തുനിൽക്കാതെ വെറും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് ആ ഗോളിനെ ചിരകാലം പ്രതിഷ്ഠിച്ച അസ്‌ടെക്കിലെ സ്‌മരണികഫലകം പണിതുയർന്നത്.

∙ ലോകം കീഴടക്കിയ ഡിയേഗോ

നാലു വർഷം മുൻപു സ്പെയിൻ വേദിയായ ലോകകപ്പിൽ അർജന്റീനയെ കീഴടക്കി ഞെട്ടിച്ച ടീം കൂടിയായ ബൽജിയമായിരുന്നു സെമിഫൈനലിലെ എതിരാളികൾ. അന്നു ഡിയേഗോ മറഡോണയെ ശാരീരികമായി കീഴടക്കിയ ബൽജിയം താരങ്ങൾ അസ്ടെക്കാ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടറിഞ്ഞു. ആതിഥേയരായ സ്പെയിനിനെ കീഴടക്കിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലെത്തിയ ബൽജിയം പ്രതിരോധതാരങ്ങളെ മുഴുവനും കബളിപ്പിച്ചു വട്ടംകറക്കിയാണു മാന്ത്രികൻ മറഡോണ അന്നു പന്തു വലയിലെത്തിച്ചത്. ഒന്നല്ല, രണ്ടു വട്ടം ബൽജിയൻ ഗോളിൽ പന്തെത്തിച്ചതോടെ ലോകകപ്പിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച താരമെന്ന ഖ്യാതി മറഡോണയെ തേടിയെത്തി. സെമിഫൈനലിൽ നിറഞ്ഞാടിയ മറഡോണയുടെ തനിപ്പകർപ്പായിരുന്നു കലാശപ്പോരാട്ടത്തിലും .

ഹോർഹെ ബുറുഷാഗെ (Twitter/ Rob Fielder)

അസ്ടെക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ 1.14 ലക്ഷം കവിഞ്ഞ കാണികളെ സാക്ഷിയാക്കി പശ്ചിമ ജർമനിക്കെതിരെയായിരുന്നു അർജന്റീനയുടെ കിരീടപ്പോരാട്ടം. മിഷേൽ പ്ലാറ്റീനിയുടെ തിളക്കത്തിലെത്തിയ ഫ്രാൻസിനെ വീഴ്ത്തി ഫൈനലുറപ്പിച്ച ജർമനിയെ തളച്ചതു പക്ഷേ, മറഡോണയുടെ ഗോളുകളായിരുന്നില്ല. അസ്ടെക്കിൽ ആ ഇതിഹാസം തീർത്ത വിസ്മയ നീക്കങ്ങളുടെ പ്രഭാവലയത്തിലാണ് അന്നു ലോകവും ജർമനിയും വീണുപോയത്. ലോകത്തേറ്റവും മികച്ചതിലൊന്നെന്നു പറയാവുന്ന ലോതർ മത്തേയസിന്റെ പ്രതിരോധപ്പൂട്ടിന്റെ അകമ്പടിയോടെ കളിച്ച മറഡോണ അതെല്ലാം പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞു രണ്ടു ഗോളുകൾക്കു വഴിമരുന്നിട്ട് അർജന്റീനയെ ആദ്യം ഭദ്രമാക്കി. കളി തീരാൻ മിനിട്ടുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കേ റുമനിഗെയുടെയും വോളറിന്റെയും ഗോളിൽ ജർമൻ പട മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകയറി.

സമ്മർദനില തിളച്ചുനിന്ന 84 ാം മിനിറ്റ്. നാലു ജർമൻ താരങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന തളയ്ക്കപ്പെട്ടെന്നു തോന്നിച്ച മറഡോണയെ ലക്ഷ്യമിട്ടൊരു പന്ത് വന്നു. എതിരാളികൾ വീഴ്ത്തും മുൻപേ പന്തെത്തിപ്പിടിച്ച ഡിയേഗോയുടെ കണ്ണുകൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഓടിക്കയറുന്ന അർജന്റീന ഫോർവേഡ് ഹോർഹെ ബുറുഷാഗെയിലായിരുന്നു. ഡിയേഗോയ്ക്കു പന്തിനെയൊന്നു തലോടി വിട്ടു, ജർമൻ മിഡ്ഫീൽഡിലെ വിടവിലൂടെ അതു കുതിച്ചുപാഞ്ഞു. ബുറുഷാഗെയ്ക്കു പന്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ജർമൻ ഗോളി മാത്രം മുന്നിൽ. ഗോൾവല കുലുക്കി അവസാനിച്ച ആ നീക്കത്തിൽ അർജന്റീനയ്ക്കു രണ്ടാം ലോകകിരീടം. മറഡോണയ്ക്ക് ആദ്യ ലോകകിരീടം, ഫുട്ബോളിന് ദൈവപ്പിറവി. അതിനെല്ലാമുപരി, അർജന്റീന ഒരു വിശ്വാസവും മെക്സിക്കോ അതിനെ ഊട്ടിവളർത്തിയ വിശുദ്ധപുസ്തകവുമായി ലോകമെങ്ങും പ്രചരിച്ചു.

∙ ഖത്തറിലും നയിക്കാൻ മറഡോണ

2022 നവംബർ 25. മറഡോണയില്ലാത്ത ആദ്യ ലോകകപ്പിൽ, മെക്സിക്കോയിലെ ‍ഡിയേഗോ ഹീറോയിസത്തിന്റെ വീരസ്മരണകളിൽ ലോകം അലയടിക്കുമ്പോൾ, അതേ മെക്സിക്കോയ്ക്കെതിരെ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാകും ലയണൽ മെസ്സിയുടെ അർജന്റീന. സൗദി അറേബ്യക്കെതിരെ കളിമറന്നു ഗോൾ വഴങ്ങി ഭാവി ഇരുട്ടിലായ നിലയിലാണു ഇരുപത്തിരണ്ടാം ലോകകപ്പിലെ അർജന്റീനയുടെ നിൽപ്പ്. ഖത്തറിലെ ആദ്യ മത്സരം അടിയറവച്ചു മനസ്സു തകർന്നു നിൽക്കുന്ന അർജന്റീനയുടെയും ലയണൽ മെസ്സിയുടെയും മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിനും മറഡോണ രചിച്ചൊരു ചരിത്രം തന്നെ വഴികാട്ടിയായി പിന്നിലുണ്ട്. 1986 ലേതല്ല, 1990ലെ ഇറ്റാലിയ ലോകകപ്പിലേതാണ് ആ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ഊർജം. കിരീടം കയ്യിലുള്ള ലോകോത്തര സംഘമെന്ന പ്രൗ‍ഢിയിലും പകിട്ടിലും വന്ന നീലപ്പട ഖത്തറിലേതിനു സമാനമെന്നു പറയേണ്ടുന്ന തിരിച്ചടിയേറ്റാണ് അന്നു യാത്ര തുടങ്ങിയത്.

ലോകകപ്പ് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറികളിലൊന്നിൽ കാമറൂണിന്റെ ആഫ്രിക്കൻ സിംഹക്കുട്ടികൾ എതിരില്ലാത്തൊരു ഗോളിനു കീഴടക്കി ഞെട്ടിച്ചതായിരുന്നു ഇറ്റാലിയൻ ലോകകപ്പിന്റെ ആദ്യമത്സരത്തിൽ ഡിയേഗോ മറഡോണയുടെയും അർജന്റീനയുടെയും ഫലം. സോവിയറ്റ് യൂണിയനെതിരെ അർജന്റീന വിജയം നേടിയെങ്കിലും അവസാന മത്സരത്തിൽ റൊമാനിയയുടെ സമനിലക്കുരുക്ക് വിനയാതോടെ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരിലെ മികച്ചവരെന്ന ഭാഗ്യലേബലിലാണ് അർജന്റീന നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിലേയ്ക്കുള്ള കടന്നത്. പിന്നെയെല്ലാം ത്രസിപ്പിക്കുന്നൊരു ചരിത്രമാണ്.

പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ ബദ്ധശത്രുക്കളായ ബ്രസീലിനെയും ക്വാർട്ടറിൽ യൂഗോസ്ലാവിയയെയും സെമിഫൈനലിൽ ആതിഥേയരായ ഇറ്റലിയെയും കീഴടക്കിയ മറഡോണയും സംഘവും തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വട്ടവും ലോകകപ്പിന്റെ കലാശപ്പോരിലേക്കാണു നെഞ്ചുവിരിച്ചു നടന്നുകയറിയത്. മെക്സിക്കോയിലെ മുൻ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന്റെ രണ്ടാമൂഴമെന്നോണം പശ്ചിമ ജർമനി തന്നെയായിരുന്നു മറുവശത്തും. ചുവപ്പു കാർഡുകളുടെ കെണിയിൽപ്പെട്ട അർ‍ജന്റീന ഒരു ഗോളിനു പരാജയപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കാണ് അന്നു റോം സാക്ഷിയായത്. ഇനി പന്ത് ലയണൽ മെസ്സിയുടെയും സംഘത്തിന്റെയും മൈതാനത്തിലാണ്. മെസ്സി മറഡോണയാകുമോ ഖത്തർ ഇറ്റലിയാകുമോ എന്ന കാത്തിരിപ്പിന്റേതും പ്രാർഥനയുടേതും കൂടിയാണ് അർജന്റീനാ ആരാധകർക്ക് ഇനിയുള്ള മണിക്കൂറുകൾ.

English Summary: Remembering Diego Maradona and the legacy he poured into Football and Argentina