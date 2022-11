അടി, തിരിച്ചടി ; ക്രൊയേഷ്യയോട് 4-1ന് തോറ്റു കാനഡ പുറത്തായി

ദോഹ ∙ കളി തുടങ്ങി 67 സെക്കൻഡിനകം വഴങ്ങേണ്ടി വന്ന ഗോളിൽ ക്രൊയേഷ്യ ഞെട്ടിയില്ല. പകരം അത് അവരിൽ പോരാട്ടവീര്യമുണർത്തി. ക്രൊയേഷ്യ കളി തുടങ്ങും മുൻപേ കാനഡ നേടിയ ഗോളിന് അവർ തിരിച്ചുനൽകിയത് ഒന്നല്ല, 4 ഗോളുകൾ. ഗ്രൂപ്പ് എഫിലെ മത്സരത്തിൽ കാനഡയെ 4–1നു തോൽപിച്ച ക്രൊയേഷ്യ പ്രീക്വാർട്ടർ പ്രതീക്ഷ സജീവമാക്കി.

ആന്ദ്രേ ക്രമാറിച്ച് (രണ്ടു ഗോൾ), മാർക്കോ ലിവായ, ലവ്റോ മായർ എന്നിവരാണു ക്രൊയേഷ്യയുടെ ഗോളുകൾ നേടിയത്. അൽഫോൻസോ ഡേവിസിന്റേതാണ് കാനഡയുടെ ഏകഗോൾ. ആദ്യമത്സരത്തിൽ ക്രൊയേഷ്യ മൊറോക്കോയോടു സമനില വഴങ്ങിയിരുന്നു. കാനഡയ്ക്കെതിരായ ജയത്തോടെ ക്രൊയേഷ്യയ്ക്കു 4 പോയിന്റായി. തുടർച്ചയായി 2 കളികൾ തോറ്റ കാനഡ പ്രീക്വാർട്ടറിലെത്താതെ പുറത്തായി. ഡിസംബർ ഒന്നിനു ബൽജിയത്തിനെതിരെയാണു ക്രൊയേഷ്യയുടെ അടുത്ത മത്സരം. കാനഡ അന്നുതന്നെ മൊറോക്കോയെയും നേരിടും.

67

ക്രൊയേഷ്യയ്ക്കെതിരെ അൽഫോൻസോ ഡേവിസ് 67–ാം സെക്കൻഡിൽ സ്കോർ ചെയ്തത് ലോകകപ്പിൽ കാനഡയുടെ ആദ്യ ഗോളായി. ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ, നിലവിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ഗോളും ഇതാണ്.

English Summary : Canada out of World Cup after losing 4-1 to Croatia in FIFA World Cup 2022