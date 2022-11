ആദ്യം ബോറടി, പിന്നെ ഗോളടി ; ഈ ലോകകപ്പിലെ ഗോളുകളൊക്കെയും രണ്ടാം പകുതിയിൽ!

ലോകകപ്പിൽ ശനിയാഴ്ച വരെ നടന്ന 24 മത്സരങ്ങളിലായി ആകെ പിറന്നത് 57 ഗോൾ. ഇതിൽ 38 ഗോളുകളും വന്നത് രണ്ടാം പകുതിയിൽ. പോർച്ചുഗൽ – ഘാന മത്സരത്തിലെ 5 ഗോളുകളും രണ്ടാം പകുതിയിലായിരുന്നു. എട്ടു ഗോൾ വീണ ഇംഗ്ലണ്ട് – ഇറാൻ മത്സരത്തിലെ 5 എണ്ണവും ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമായിരുന്നു. ഒന്നാം പകുതിയിലെ ഗോളിൽ മാത്രം മത്സരഫലം നിർണയിക്കപ്പെട്ടത് 2 കളികളിൽ മാത്രം.

ക്രോസ് മുന്നിൽ

കളിക്കാർ നൽകുന്ന ക്രോസുകളിൽനിന്ന് നേടുന്ന ഗോളുകളിലും ഇതുവരെയുള്ള കണക്കിൽ വർധനയുണ്ട്. 24 മത്സരങ്ങളിലെ 57 ഗോളുകളിൽ 15 എണ്ണവും ഇരുവിങ്ങുകളിൽ നിന്നുള്ള ക്രോസുകളിലൂടെയാണ്. ക്രോസുകളിലൂടെ സൃഷ്ട്ടിക്കപ്പെട്ട ഗോളവസരങ്ങളുടെ എണ്ണം 56. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ ക്രോസുകളിലൂടെ സൃഷിടിച്ച ഗോളവസരങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണം 35 മാത്രം.

